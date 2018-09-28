С 1 октября продавать алкоголь после 23:00 запретят не только в Минске, но и в Быхове

СЕГОДНЯ 16:38 2018-09-28T16:38:59+03:00

Под запрет попало даже пиво. Ночью купить алкоголь можно будет только в барах и ресторанах

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Такое решение Мингорисполком принял еще две недели назад, но только в полночь 28 сентября документ появился на Национальном правовом портале. Запрет вступает в силу с 1 октября и продлится ровно год. Любой алкоголь – включая пиво и слабоалкогольные напитки – не будут продавать в Миске с 23.00 до 07.00 часов. Исключение – кафе, бары и рестораны, и только в розлив.

Аналогичное решение уже принял и Могилевский облисполком, но только про один город – Быхов. Запрет ночной продажи в Быхове областные власти назвали экспериментом. Специалисты будут собирать данные о криминогенной обстановке в районе, и если эксперимент сочтут удачным – к Быхову присоединятся и другие районы области. Главная цель – уменьшить количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

В Минске в качестве причины ночного запрета на алкоголь называют «проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма». Интересно, что в период запрета в Минске пройдут вторые Европейские игры. Это значит, что многочисленные болельщики, которые съедутся к нам со всей Европы, не смогут насладиться магазинным алкоголем в ночное время. Интересно, что во время проведения ЧМ-2014 по хоккею, ограничений на продажу алкоголя не было – запретили продавать только импортное пиво.

Предыдущий запрет продержался 2,5 месяца

Подобный запрет минчане уже проходили в июне 2015 года, причину тогда называли простую: продажа алкоголя в магазинах ночью негативно влияет на криминогенную ситуацию. Однако запрет продержался всего 2,5 месяца, его отменили после совещания по вопросам производства и оборота алкогольной продукции у президента.

Но после в МВД продолжали лоббировать запрет. В ответ их оппоненты говорили, что запретительные меры ничего не дадут, кто-то будет запасаться алкоголем заранее, а кто-то - ездить за ним за кольцевую или покупать нелегально.

Как заявляют в МВД, ограничение продажи алкоголя в ночное время влияет на снижение уровня преступности в стране. Однако точных цифр не приводят:

- Два месяца - это не тот период, по которому можно сделать какие-то выводы, какое влияние произошло на количество преступлений, совершенных в пьяном виде. Мы не анализировали, потому что нет никакого смысла, - цитировал замначальника управления профилактики МВД Сергея Красуцкого БелАПАН.

Зато эффект от введения таких ограничений уже подсчитали в России. Так, после запрета на ночную продажу спиртного уровень преступности в Москве снизился на 23%, а в Приморье число преступлений, совершенных в пьяном виде, снизилось на 40%. По другим регионам России «пьяная» преступность снизилась на 19 - 29%.

А КАК У НИХ?

Россия. Запрещено продавать алкоголь на заправках и в местах скопления людей: рынках, вокзалах и т. д. С 2011 года продажа алкоголя в магазинах запрещена с 23.00 до 08.00, но регионы могут корректировать время в сторону ужесточения. Например, в Питере запрет действует с 22.00 до 11.00, в Псковской области - с 21.00 до 11.00, в Якутии - с 20.00 до 14.00. Самые жесткие условия - в Чечне: продают алкоголь всего два часа, с 8.00 до 10.00.

Украина. Практически одновременно, 28 сентября, похожее правило ввели в Киеве - с 23.00 до 10.00 никакого алкоголя в магазинах. Но в силу он вступит черед пару месяцев - возможны иски от предпринимателей. Хотя подобный запрет уже действовал с 22 сентября по 20 декабря 2016 года. Был скандал: за запрет голосовали депутаты горсовета, а отменил его Минюст, еще и наложив на депутатов 5100 гривен штрафа.

Литва. С понедельника по субботу купить алкоголь в магазинах можно с 10.00 до 20.00, а в воскресение - и вовсе до 15.00. Возрастной ценз подняли с 18 до 20 лет и ввели штрафы для тех, кто купит алкоголь по просьбе молодых людей, - от 90 до 180 евро первый раз, от 180 до 400 евро - повторно.