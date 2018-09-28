Едем в Португалию гулять по обломкам старого города, пить жинжинью и смотреть на океан

28 Сент. 23:39 2018-09-28T23:43:14+03:00

Лиссабон - не самый чистый и аккуратный город, но такой обаятельный, что недостатков не замечаешь. Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

В Беларусь уже пришли первые ночные заморозки, а в Лиссабоне температура до сих пор не опускается ниже 30. Так что еще не поздно слетать в один из самых необычных европейских городов [фото]

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Лиссабон с первого взгляда поражает своей непохожестью - как будто это не Европа, а какая-нибудь Южная Америка или даже Африка. Извилистые улицы, по которым несутся знаменитые желтые трамвайчики, узорчатая плитка азулежу, вывешенное на улицу белье, облупившаяся краска на стенах… Скажу честно, Лиссабон не самый чистый и аккуратный город. Но настолько обаятельный, что перестаешь замечать любые недостатки.

Два Лиссабона и немного Сан-Франциско

Путь до Лиссабона неблизкий, один только перелет из Варшавы занимает четыре часа. Прямых рейсов из Минска нет, ценники за перелет туда-обратно с пересадкой начинаются от 200 евро. А из Варшавы отправляются лоукосты (бюджетные авиалинии) Ryanair и WizzAir. Тут можно уложиться в 100 евро в обе стороны, плюс дорога до Варшавы (на автобусе из Минска - 90 рублей).

Жить в португальской столице недорого. Стоимость ночи в гостинице в центре Лиссабона начинается от 30 евро с человека, отдельную комнату в хостеле можно найти за 20. Невысокие цены - еще один плюс португальского отпуска. Это одна из самых бедных стран Евросоюза, да и туристами она пока не особенно избалована.

На знаменитых желтых лиссабонских трамваях можно проехать мимо всех основных достопримечательностей, если ходить пешком лень.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

В белоснежном монастыре Жеронимуш молился перед отплытием в Индию португальский мореплаватель Васко да Гама.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Эта немного угрожающая конструкция - лифт Санта-Жушта, который построил ученик того самого Эйфеля. Цель утилитарная: можно подняться в более высокий район и не идти по крутому холму.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

В Лиссабоне есть список «обязательных» достопримечательностей, но на самом деле этот город создан для бесцельных прогулок. Причем гуляешь как будто по двум городам одновременно! В 1755 году Лиссабон почти полностью разрушило землетрясение. Ту часть, которая лежала в руинах, отстроили по европейским канонам: широкие улицы, пересекающиеся под прямыми углами, просторные площади, фонтаны, конные памятники… Есть даже триумфальная арка, через которую можно выйти на набережную реки Тежу и увидеть мост имени 25 апреля - близнеца знаменитого Голден-Гейт в Сан-Франциско. Новый Лиссабон вообще напоминает Сан-Франциско, и не только мостом, но и крутыми холмистыми улицами и, конечно, трамваями. А еще в этой части города многие улицы и площади вымощены черно-белой брусчаткой. Это не просто камешки, а обломки зданий, разрушенных во время того самого землетрясения.

Отстроенные после катастрофического землетрясения районы напоминают другие европейские города.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Океана в Лиссабоне нет, но есть широченная река Тежу. А вдали виднеется мост - близнец красного моста Голден-Гейт в Сан-Франциско.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Но есть и уцелевшие районы, свернув в которые, попадаешь в другой город - с черепичными крышами, белеными стенами и лабиринтом таких узких переулков, что из окон домов, стоящих напротив, можно пожать друг другу руки. И при этом кафе на первых этажах все равно ухитряются выставить на улицу пару-тройку столиков!

Старые районы города - это узенькие переулки, по которым можно долго петлять вверх и вниз.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Время от времени эти переулки выворачивают к обзорным площадкам - мирадору. Их в Лиссабоне десятки, и каждая хвастается лучшим видом - и каждая права, потому что любимую панораму выбрать просто невозможно.

При желании в Лиссабоне можно провести целый день, просто переходя с одной обзорной площадки на другую и рассматривая город.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Сардины с маслом и вишневая настойка в шоколадной рюмке

Еще одной португальской достопримечательностью для меня стали люди - невероятно дружелюбные и, что приятно, совершенно не пытающиеся стрясти с туристов лишних денег. Почти на каждой улице, обзорной площадке, террасе кафе играют и поют музыканты, которые потом подойдут к вам с шапкой или предложат купить диск. Но обязательно добавят: «Можно не покупать, просто спасибо, что послушали!» Официанты тоже напомнят, что чаевые не обязательны. А когда подруга не доела салат с осьминогом, его вообще не включили в счет. Нашему вопросу официант удивился: «Но ведь вам он не понравился!»

Португальская плитка называется азулежу, ей выложены стены домов.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Иногда есть целые панно из плитки.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Или даже такие рисунки.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Морепродукты в Лиссабоне продаются везде, порция стоит 10 - 12 евро. Но истинно португальские блюда гораздо проще: например, жареные сардины, вареная картошка и огромное количество масла. А еще это рай для сладкоежек! Чуть ли не на каждом углу есть кондитерская, где можно выпить кофе и съесть свежую выпечку. Обязательный пункт - паштейш, корзиночка из слоеного теста с яичным кремом. Паштейш и эспрессо, который особенно любят португальцы, обойдутся в 2 - 3 евро.

Белье сохнет прямо на балконах.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Если говорить об алкоголе, то в первую очередь в голову приходит портвейн. Но в Лиссабоне есть собственный напиток - вишневая настойка жинжинья. В некоторых местах ее наливают «как надо» - в шоколадную стопочку, которую потом нужно съесть. А чтобы почувствовать себя настоящим лиссабонцем, купите ее в уличном киоске, которые есть на каждой площади. В них продаются напитки и легкие закуски, с которыми можно устроиться за столиком или на скамейке неподалеку и наблюдать за жизнью города. Однажды власти хотели закрыть лиссабонские киоски (а некоторым уже полтора века!), но горожане взбунтовались и отстояли их.

А вот и он, знаменитый лиссабонский киоск!Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Разноцветный замок, сад-лабиринт и поездка на край Земли

За 40 минут и 2,15 евро из Лиссабона можно добраться на электричке до Синтры - маленького городка, который некогда облюбовали монархи для летних резиденций. Так что концентрация замков там плотнее, чем в некоторых столицах. Больше всего меня впечатлил дворец Пена: пестрый, как будто игрушечный замок на вершине холма, выкрашенный в желтый, красный, сиреневый… Когда-то португальцы были очень возмущены его реставрацией: мол, слишком яркие получились цвета. Почти как желтые вазы у нас на проспекте Независимости!

Португальцы переживали, что дворец Пена после реставрации получился слишком ярким. А по-моему, все отлично!Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

А стоит дворец на высоком холме, так что виды отсюда потрясающие.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

А еще в Синтре нужно обязательно побывать в дворцово-парковом комплексе Кинта да Регалейра (вход - 6 евро). В середине XIX века его купил эксцентричный миллионер Карвалью Монтейра и выстроил там сад-лабиринт с лестницами, пещерами, прудами, неожиданно появляющимися башенками и спускающимися под землю многоуровневыми колодцами… И абсолютно везде можно ходить и залезать!

Поместье Кинта да Регалейра выглядит как загадочный замок, затерянный в джунглях.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Колодец спускается на девять уровней под землю. Можно спуститься вниз и уйти гулять в пещеру.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Можно гулять по саду - и неожиданно наткнуться, например, на башню. И подняться на нее.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Гулять по Кинта да Регалейра можно часами.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

После этого нужно сесть на автобус, но поехать обратно не в Лиссабон, а на самую западную точку континента, мыс Рока, чтобы посмотреть на Атлантический океан. Это еще 5 евро и почти час езды по серпантину. Многие отправляются сюда смотреть на закат, но нам не повезло - небо затянули облака, с холмов спустился туман. Но скалистые обрывы и океан впечатляют и без заката. Стоишь и пытаешься представить, что ближайшая земля - это Америка!

Скалистый берег, Атлантический океан, а за ним - Америка!Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

На мысе Рока очень ветрено, это корреспондент «Комсомолки» испытала на себе!Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Кроме созерцания природы на мысе Рока заняться нечем: здесь стоит маяк, высокая стела с крестом, автобусная остановка и сувенирная лавка. Поэтому многие спускаются на пляж к океану. Спуск непростой: тропинки по сути нет, нужно лезть вниз по огромным валунам. Так что в шлепанцах или босоножках на пляж лучше не идти, с детьми - тоже. Имейте в виду, что и искупаться не получится, вода в этом месте Атлантики ледяная. Но зато это идеальное место для пикника на краю Земли.