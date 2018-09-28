Парень полез за ключами в мусоропровод и застрял: «Глянул в трубу, а там голова мужчины в крови!»

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-28T17:06:13+03:00

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Необычное происшествие случилось в Минске в жилом доме по улице Неманская. Там в шахте мусоропровода застрял… 24-летний молодой человек!

Мужчина пришел в гости к знакомому и, выбрасывая мусор на 7-м этаже, случайно уронил ключи от своей квартиры в шахту мусоропровода. Достать их парень решил сам. Для этого он зачем-то поднялся на девятый этаж, где залез в мусоропровод, и, упираясь руками и ногами в стенки трубы, принялся спускаться. На уровне 6-го этажа ему все-таки удалось достать ключи, которые лежали на выступе. Там он и застрял.

Молодой человек полез в мусоропровод за ключами. Фото: МЧС

К счастью, мужчину в мусоропроводе обнаружил местный житель, который пошел выбрасывать мусор.

- Крышка мусоропровода была открыта. Я еще подумал, что он опять забился. Глянул, а там голова мужчины в крови! Человек был с поцарапанными руками и головой, в согнутом положении, неподвижен, - рассказывает «Комсомолке» пенсионер Анатолий Федорович. - Я спрашиваю: «Что такое? Как ты попал туда?» Он не мог говорить, только стонал. Как раз в это время подошли его друзья. Я принес из дома инструменты, и мы сняли мусороприемник. Пытались его достать сами, но не смогли. Тогда мы позвонили в МЧС и рассказали, что случилось.

Мужчина застрял в мусоропроводе на уровне 6-го этажа. Фото: МЧС

- Прибывшие спасатели с уровня 7-го этажа спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, чтобы тот не сорвался. При этом они предварительно расширили отверстие канала мусоропровода, - говорит официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. - Мужчину аккуратно достали и передали медикам.

Молодой человек был нетрезв. С предварительным диагнозом - травмы тазовых костей и головы - его госпитализировали в больницу.

- Состояние молодого человека удовлетворительное, - рассказали «Комсомолке» в Больнице скорой медицинской помощи Минска. - Он ни на что не жалуется, настаивает на выписке.