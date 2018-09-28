2018-09-28T17:06:13+03:00
Минск

Парень полез за ключами в мусоропровод и застрял: «Глянул в трубу, а там голова мужчины в крови!»

Молодого человека спасли сотрудники МЧС [фото]
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Поделиться:
Мужчину обнаружил в мусоропроводе пенсионер, который и забил тревогу. Фото: МЧСМужчину обнаружил в мусоропроводе пенсионер, который и забил тревогу. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Необычное происшествие случилось в Минске в жилом доме по улице Неманская. Там в шахте мусоропровода застрял… 24-летний молодой человек!

Мужчина пришел в гости к знакомому и, выбрасывая мусор на 7-м этаже, случайно уронил ключи от своей квартиры в шахту мусоропровода. Достать их парень решил сам. Для этого он зачем-то поднялся на девятый этаж, где залез в мусоропровод, и, упираясь руками и ногами в стенки трубы, принялся спускаться. На уровне 6-го этажа ему все-таки удалось достать ключи, которые лежали на выступе. Там он и застрял.

Молодой человек полез в мусоропровод за ключами. Фото: МЧС

Молодой человек полез в мусоропровод за ключами. Фото: МЧС

К счастью, мужчину в мусоропроводе обнаружил местный житель, который пошел выбрасывать мусор.

- Крышка мусоропровода была открыта. Я еще подумал, что он опять забился. Глянул, а там голова мужчины в крови! Человек был с поцарапанными руками и головой, в согнутом положении, неподвижен, - рассказывает «Комсомолке» пенсионер Анатолий Федорович. - Я спрашиваю: «Что такое? Как ты попал туда?» Он не мог говорить, только стонал. Как раз в это время подошли его друзья. Я принес из дома инструменты, и мы сняли мусороприемник. Пытались его достать сами, но не смогли. Тогда мы позвонили в МЧС и рассказали, что случилось.

Мужчина застрял в мусоропроводе на уровне 6-го этажа. Фото: МЧС

Мужчина застрял в мусоропроводе на уровне 6-го этажа. Фото: МЧС

- Прибывшие спасатели с уровня 7-го этажа спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, чтобы тот не сорвался. При этом они предварительно расширили отверстие канала мусоропровода, - говорит официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко. - Мужчину аккуратно достали и передали медикам.

Молодой человек был нетрезв. С предварительным диагнозом - травмы тазовых костей и головы - его госпитализировали в больницу.

- Состояние молодого человека удовлетворительное, - рассказали «Комсомолке» в Больнице скорой медицинской помощи Минска. - Он ни на что не жалуется, настаивает на выписке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Витебске автомобиль во дворе сбил 9-летнюю девочку
В Минске ночью на платформе станции метро состоится концерт
Два дня сельскохозяйственных ярмарок: закупаемся овощами и фруктами
Белорусскую федерацию футбола оштрафовали на 3 тысячи евро за поведение болельщиков
В Бресте четыре дня искали учащуюся колледжа. Нашли у молодого человека
Нашли трех подростков, которые сбежали из могилевской психбольницы
Очередь в 300 человек выстроилась на открытии второго магазина Apple в Минске
В Борисове грузовик выехал на тротуар и насмерть сбил женщину
Брестчанин снял видео о том, как на белорусско-польской границе лиса украла у кота кусок хлеба
Депутат: «Закон о противодействии семейному насилию - это сотрясание воздуха»
Александр Лукашенко принимает участие в саммите СНГ в Душанбе
В Брестском районе сгорели две скирды соломы
С понедельника в Минске запретят продавать алкоголь после 23.00
Плохо начали: в Миске задержали наркодилеров спустя три дня, как они начали делать закладки
В Барановичах за спиленные дубы и клены четырех мужчин могут посадить на 5 лет
Белорусские ученые хотят ввести в школах факультативы по правильному питанию
В Украине изобрели искусственное сало
Прокурор потребовал более жесткого наказания для могилевчанина, избившего знакомую кочергой
Дождались! С 28 сентября в Минске начнут включать отопление
В Гродно мошенники продавали специальные устройства для обворовывания банковских карт