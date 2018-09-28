2018-09-28T16:52:49+03:00
Спорт

Арина Соболенко вышла в финал в Ухане и сразится за 500 тысяч долларов

Побеждать в Китае нашей теннисистке помогают не только сокрушительные удары, но и… жареный рис
Владимир КРИУЛИН
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Тренер Арины Соболенко считает, что она может изменить женский теннис, как когда-то Селеш и Граф. Фото: WTAТренер Арины Соболенко считает, что она может изменить женский теннис, как когда-то Селеш и Граф. Фото: WTA
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На престижном теннисном турнире с призовым фондом 3 миллиона долларов, который проходит в Ухане, Арина обыграла Суарес-Наварро (22-я в рейтинге), Свитолину (6), Кенин (62), Цыбулкову (31), Барти (17).

Если матч с украинкой Свитолиной получился с таким эмоциональным надрывом, что тренеру Дмитрию Турсунову пришлось по ходу игры оказывать психологическую помощь, то полуфинал против австралийки Барти был полегче. Лишь в самом начале Арина попросила паузу для беседы с тренером, а потом уверенно шла к победе, показав стабильную подачу и эффектные обводящие удары (7:6, 6:4).

После матча Соболенко бросила на трибуну сувениры для персональных болельщиков: несколько китайцев ходят на матч с флагом Беларуси.

- Мне всегда нравилось играть в Китае, здесь я показываю хорошие результаты. Даже не знаю почему... Может быть, жареный рис делает меня сильнее на корте? - пошутила Арина.

В финалы таких престижных турниров она еще не выходила. В августе Соболенко выиграла свой первый турнир WTA: в Нью-Хейвене призовой фонд был 799 тысяч долларов. В Ухане - 2,7 млн долларов и статус WTA Premier.

В решающей игре Соболенко встретится с 22-летней эстонкой Анетт Контавейт (27), ранее они между собой не играли. Для Анетт это тоже первый финал такого уровня. Их матч начнется в субботу, 29 сентября, не ранее 14.00.

Дмитрий Турсунов верит в звезду Арины и рассказал о сильных сторонах теннисистки:

- Соболенко может стать человеком, который изменит игру, как Серена, Моника Селеш или Штеффи Граф, - передает слова тренера сайт WTA. - Она привносит в игру мощь, но при этом эта сила находится под контролем. Многие девушки могут сильно бить по мячу, но при этом не очень хорошо двигаются. Арина же стала играть умнее. В начале года она просто сильно била по мячу, но не потому, что была идиоткой, а потому, что никто не объяснил ей, что нужно делать.

За выход в полуфинал Арина получила призовыми 250 тысяч долларов, а победа в финале увеличит гонорар вдвое.

Кстати, сейчас Арина идет 15-й в чемпионской гонке года и имеет шансы попасть на итоговый турнир в Сингапур, где будут играть первые восемь теннисисток.

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