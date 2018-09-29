2018-09-29T16:21:45+03:00
Спорт

Арина Соболенко выиграла свой самый крупный турнир в карьере и заработала полмиллиона долларов

С понедельника белоруска станет 16-й ракеткой мира
Владимир КРИУЛИН
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Арина Соболенко прогрессирует на глазах. Фото: WTAАрина Соболенко прогрессирует на глазах. Фото: WTA
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На пути в финал турнира в Ухане (Dongfeng Motor Wuhan Open) Арина Соболенко обыграла обыграла Суарес-Наварро (22-я в рейтинге WTA), Свитолину (6), Кенин (62), Цыбулкову (31), Барти (17).

Ее соперницей в решающей игре стала эстонка Анетт Контавейт (27). Ранее они не встречались. У них много общего: обе уверенно идут к вершине мирового рейтинга, частенько обыгрывая теннисисток из топ-10.

Для Соболенко это четвертый финал в карьере. И первый на таком крупном турнире (турнир в Ухане имет категорию WTA Premier 5 и призовой фонд 2 746 000 долларов). В августе она выиграла свой первый турнир WTA в Нью-Хейвене (там призовой фонд был 799 тысяч долларов).

Игра началась по сценарию белоруски. Она стабильно подавала и на старте смогла взять сделать брэйк. При счете 4:1 в пользу Соболенко Контавейт попросила тайм-аут, но преломить ход сет не получилось. В итоге 6:3 в первой партии.

Во втором сете Арина продолжала демонстрировать стабильную игру, не предоставив сопернице ни единого шанса - 6:3. Это была потрясающая игра.

Победа на турнире принесла Арине Соболенко 503 725 долларов призовых. С понедельника она займет 16-е место в мировом рейтинге WTA (еще год назад была на 111-м).

Соболенко в свои 20 лет стала самой молодой победительницей турниров WTA категории Premier 5 с 2015 года (тогда Бенчич в возрасте 18 лет выиграла турнир в Торонто).

- Всегда рада возвращаться сюда, мне здесь приятно играть, - сказала Арина Соболенко после матча. - Прекрасные эмоции. Хочу поздравить Анетт, ты играла хорошо, но прости... [что я выиграла]. Спасибо моему тренеру (ему все еще скажу потом). Привет моей семье. Еще раз спасибо всем организаторам. Это было фантастическая неделя.

Арина Соболенко в вечернем наряде. Фото: wtaangels.blogspot.com

Арина Соболенко в вечернем наряде. Фото: wtaangels.blogspot.com

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