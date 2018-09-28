2018-09-28T23:43:14+03:00
Звезды

Флешмоб из 90-х: длинноногая Дорофеева, обнаженный Солодуха и пышка Ланская

Соцсети ностальгируют по 90-м: лента новостей пестрит фотографиями из прошлого. «Комсомолка» решила вспомнить, как выглядели наши звезды в те времена [фото]
Эвика ОТТО
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Соцсети ностальгируют по 90-м: лента новостей пестрит фотографиями из прошлого.Соцсети ностальгируют по 90-м: лента новостей пестрит фотографиями из прошлого.
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Елена Дубровская

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- С магнитофоном и в лосинах - мечта поэта 90-х, - комментируют фото актрисы ее друзья. А Елена еще и похвасталась, что имела несколько пар лосин.

Алексей Хлестов

Фото: личный архив

Фото: личный архив

В школе Алексей уже был в теме: если джинсы - дефицит, значит, он их носил. Куртец хоть был и хлопковый, но по виду не отличался от модной варенки.

Алена Спиридович

Фото: личный архив, Виктор ГИЛИЦКИЙ

Фото: личный архив, Виктор ГИЛИЦКИЙ

Известная телеведущая всегда выделялась своими стрижками. Снимок сделан на Кипре.

Гюнешь

Фото: архив "КП", игорь ТКАЧЕНКО

Фото: архив "КП", игорь ТКАЧЕНКО

Черная подводка, перламутровая помада, кудри - Гюнешь следила за тенденциями.

Алена Ланская

Фото: личный архив, Павел МАРТИНЧИК

Фото: личный архив, Павел МАРТИНЧИК

В 90-е будущая заслуженная артистка РБ ходила в школу. Девочкой она была пышной, но зато посмотрите, какая красавица сейчас!

Лариса Грибалева

Фото: архив "КП", соцсети

Фото: архив "КП", соцсети

Певица всегда очаровательна! И в 90-е, и в нулевые!

Ирина Дорофеева

Фото:архив "КП", Павел МАРТИНЧИК

Фото:архив "КП", Павел МАРТИНЧИК

В 90-е заслуженная артистка РБ и депутат отлично зажигала на сцене. Посмотрите, какие стройные и длинные ноги у Ирины!

Александр Солодуха

Фото: личный архив, Павел МАРТИНЧИК

Фото: личный архив, Павел МАРТИНЧИК

Как говорит сам Солодуха, с 1 августа 1994 года вплоть до 2003 года не пил ни одного грамма алкоголя. Кроме того, он бросил курить и, как результат, заметно похудел.

Сергей Михалок

Фото: архив "КП", Павел МАРТИНЧИК

Фото: архив "КП", Павел МАРТИНЧИК

Конечно, все мы уже забыли, как выглядел бывший лидер «Ляписов». Сейчас Сергей Михалок - лидер брутальной группы Brutto.

Галина Шишкова

Фото: соцсети, Сергей КОЗЛОВ

Фото: соцсети, Сергей КОЗЛОВ

За обаятельную улыбку певицы можно простить ей даже цветной бюстгальтер под полупрозрачной рубашкой.

Нина Богданова

Фото: соцсети, Павел МАРТИНЧИК

Фото: соцсети, Павел МАРТИНЧИК

Телеведущая и певица, похоже, любила экспериментировать с образами.

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