Флешмоб из 90-х: длинноногая Дорофеева, обнаженный Солодуха и пышка Ланская
Елена Дубровская
Фото: соцсети
- С магнитофоном и в лосинах - мечта поэта 90-х, - комментируют фото актрисы ее друзья. А Елена еще и похвасталась, что имела несколько пар лосин.
Алексей Хлестов
Фото: личный архив
В школе Алексей уже был в теме: если джинсы - дефицит, значит, он их носил. Куртец хоть был и хлопковый, но по виду не отличался от модной варенки.
Алена Спиридович
Фото: личный архив, Виктор ГИЛИЦКИЙ
Известная телеведущая всегда выделялась своими стрижками. Снимок сделан на Кипре.
Гюнешь
Фото: архив "КП", игорь ТКАЧЕНКО
Черная подводка, перламутровая помада, кудри - Гюнешь следила за тенденциями.
Алена Ланская
Фото: личный архив, Павел МАРТИНЧИК
В 90-е будущая заслуженная артистка РБ ходила в школу. Девочкой она была пышной, но зато посмотрите, какая красавица сейчас!
Лариса Грибалева
Фото: архив "КП", соцсети
Певица всегда очаровательна! И в 90-е, и в нулевые!
Ирина Дорофеева
Фото:архив "КП", Павел МАРТИНЧИК
В 90-е заслуженная артистка РБ и депутат отлично зажигала на сцене. Посмотрите, какие стройные и длинные ноги у Ирины!
Александр Солодуха
Фото: личный архив, Павел МАРТИНЧИК
Как говорит сам Солодуха, с 1 августа 1994 года вплоть до 2003 года не пил ни одного грамма алкоголя. Кроме того, он бросил курить и, как результат, заметно похудел.
Сергей Михалок
Фото: архив "КП", Павел МАРТИНЧИК
Конечно, все мы уже забыли, как выглядел бывший лидер «Ляписов». Сейчас Сергей Михалок - лидер брутальной группы Brutto.
Галина Шишкова
Фото: соцсети, Сергей КОЗЛОВ
За обаятельную улыбку певицы можно простить ей даже цветной бюстгальтер под полупрозрачной рубашкой.
Нина Богданова
Фото: соцсети, Павел МАРТИНЧИК
Телеведущая и певица, похоже, любила экспериментировать с образами.