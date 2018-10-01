Почему я против домашнего обучения. Четыре важных момента

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-01T11:53:47+03:00

Учительница гимназии - о том, для чего между взрослым и ребенком должна быть дистанция и почему ученье - это всегда труд

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Не скрываю, что я - убежденный противник домашнего обучения, особенно - организованного доморощенно, "на коленке". Однако никто не вправе указывать родителям, как им учить своих детей, поэтому просто пару советов.

1. По поводу игры как основы образовательного процесса. Далеко не любая игра, о-о-оочень не любая игра может быть эффективна в обучении. Хорошие, по-настоящему действенные игры продумываются днями, месяцами, отрабатываются и корректируются, меняются в зависимости от уровня детей и обстановки, шлифуются годами и, что важно, растут вместе с детьми. Инфантильное представление об игре как о чудесном времяпрепровождении, когда все радостно дуреют на ковре без цели и без границ, не имеет ничего общего с учебой и учением. Даже в животном мире в процессе обучения детенышей основным навыкам существуют строгие правила игр и внимательный надзор взрослых за этими играми. Что уж говорить о людях.

2. По поводу стремления не перегрузить детей и избежать любого напряжения с их стороны. Такого попросту не бывает. Учение - это труд, и чем быстрее дети это поймут, тем счастливее они будут в своей дальнейшей познавательной деятельности. Умение сосредоточится, взять контроль над собой и своими сиюминутными "хочу", умение ставить цели и достигать их, побеждая страх и неуверенность, умение унять собственные инстинкты, умение слушать других и расцикливаться с себя - это очень счастливые умения культурного человека, пусть иной раз они и приживаются через здравый и разумный диктат взрослого человека - например, учителя. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, ничего в мире, между прочим, по этому поводу не поменялось.

Анна Северинец, учитель гимназии. Фото: личный архив.

3. По поводу антишкольной пропаганды. Прямо слышу взрослые слова, сказанные детьми: "Учить наизусть?! Мы что, в школе?! Я не буду учить наизусть! Писать?! Как в школе?! Я не буду ничего писать!" Возможно, каким-то конкретным родителям не повезло со школой в детстве. Не сомневаюсь, что немалому количеству детей не везет со школой сейчас. Но в целом школа, наполненная адекватными взрослыми, - это чудесное место, и человечество шло к нему веками и, слава богу, дошло. В школе есть масса положительного, хотя об этом сегодня не принято говорить. Из школы дети выносят большое количество по-настоящему прекрасных навыков. Учение наизусть - базовое упражнение для развития памяти и речи. Письмо рукой (именно рукой и чем побольше) - вообще основной инструмент развития интеллектуальных способностей. И так далее.

4. И про учителей. Между учителем и учеником обязательно должна быть дистанция. Между взрослым и ребенком вообще должна быть дистанция. Дети обязательно должны понимать, что в образовательном процессе есть человек, на котором лежит ответственность - и значит, он обладает бОльшей полнотой принятия решений. Нечестно со стороны родителей нагружать этой ответственностью и полнотой детей. Мы же не даем детям в руки спичек, понимая, что для свободного пользования спичками должен случиться определенный возраст и определенный навык. Так же и со знанием.

Накипело у меня.

Дети без внутренних границ - это очень грустное зрелище.

КСТАТИ

В Беларуси можно перевести ребенка на домашнее обучение - занятия по индивидуальному плану. Кодекс об образовании говорит, что на такой формат могут претендовать одаренные и талантливые учащиеся. А еще те дети, которые «по уважительным причинам не могут постоянно или временно посещать учебные занятия и (или) проходить в установленные сроки аттестацию».

Формально, чтобы перевести чадо на обучение по индивидуальному плану, надо написать заявление на имя директора школы. По факту наверняка не обойдется без длительной беседы о мотивах такого решения родителей.

При обучении дома, с родителями или индивидуальными педагогами, ребенок тем не менее прикреплен к конкретной школ. Раз в четверть его там ждут на сдачу обязательных экзаменов. Это важные этапы, поскольку окажись результаты хуже, чем были при обучении в учреждении образования, администрация может признать обучение дома нецелесообразным.

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