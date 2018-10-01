Стали известны первые победители фотоконкурса «Покажи свою Беларусь!»

СЕГОДНЯ 11:32 2018-10-01T14:48:02+03:00

По итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by наибольшее число голосов набрала фотография Ирины Александровны Ладутько «Самое знаменитое место в Брестской области», на котором известный во всем мире монумент «Мужество».

«Комсомолка» завершила первый тур масштабного фотоконкурса, который был посвящен Брестской области

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В этом действительно народном проекте, посвященном Году малой родины, читатели газеты и сайта составляют свою карту самых уникальных мест Беларуси. А вдобавок могут выиграть шикарные призы от сети «Зеленая аптека».

Бывая в заповедных, а может, и самых обыденных, казалось бы, местах Беларуси мы нередко говорим: «Какая же красота!» А дальше - достаем фотоаппарат, смартфон или планшет и делаем те самые кадры, которые до сих пор любим пересматривать, загружать в соцсети и делиться ими с друзьями. Теперь эти снимки приносят удачу!

Из более чем полутора сотен снимков было выбрано два, которые награждаются призами.

По итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by наибольшее число голосов набрала фотография Ирины Александровны Ладутько «Самое знаменитое место в Брестской области», на котором известный во всем мире монумент «Мужество».

По решению жюри конкурса награждается Сергей Викторович Домбровский за снимок «В горячем молоке рассвета».

Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленых аптек». С победителями в течение трех дней свяжутся представители сети «Зеленые аптеки» и расскажут, как и где получить призы.

Также на страницах одного из первых октябрьских номеров газеты «Комсомольская правда» будут опубликованы кадры-победители. А еще три снимка в качестве поощрения от редакции - фото авторства Елены Станиславовны Шахлевич с фрагментами аркад Ружанского замка;

Ирины Владиславовны Ковалевской с ярким экспонатом музея железнодорожной техники в Бресте;

Валерия Леонтьевича Щербо с оригинальным взглядом на Свято-Воскресенский собор в Гродно.

Приглашаем этих троих участников в редакцию - «Комсомолка» подарит им по изданию из своих книжных коллекций.