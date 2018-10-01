Фотоконкурс «Покажи свою Беларусь!»: Витебщина

СЕГОДНЯ 14:56 2018-10-01T14:56:57+03:00

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Любите ли вы Беларусь так, как любим ее мы? Наверняка! И бывая в ее заповедных, а может, и самых обыденных, казалось бы, местах, вы тоже говорили: «Какая же красота!» А дальше доставали фотоаппарат, смартфон или планшет и делали те самые кадры, которые до сих пор любите пересматривать. Может, на них те самые «белых бярозаў плыні, белыя вершы буслоў», как в песни знаменитых «Песняров»? Или невероятно изящная «Сафія плыве над Дзвіною нібы карабель», о которой гордо писал Владимир Короткевич? В любом случае теперь эти снимки могут принести вам удачу!

В октябре все внимание - Витебской области! Ее не зря называют туристической Меккой Беларуси. Наверняка вы бывали там и видели красоты этого региона. Конечно, это и неповторимое ожерелье Браславских озер, и готические костелы красного кирпича на северо-западе, и руины замка Белый Ковель в Смолянах под Оршей, костел в Глубоком, который Наполеон хотел перенести на ладошке в Париж. А еще эта земля дала не только Беларуси, а всему миру невероятных гениев - Василя Быкова и Марка Шагала, Владимира Короткевича и Павла Сухого, на родине которых, в Бычках на Узденщине и в самом Витебске, в Орше и Глубоком, сегодня прекрасные музеи. «Комсомолка» уверена: Витебская область, увиденная глазами наших активных читателей, будет невероятно притягательной!

Делайте свежие кадры, перебирайте свои увесистые архивы и присылайте нам лучшие фотографии своих любимых мест Беларуси. Тех, которые вы считаете действительно уникальными. А может, это те уголки нашей родины, на которые вы хотели бы обратить внимание земляков? Кто знает, может, именно увидев ваш снимок, сюда захотят приехать сотни туристов! Авторы двух лучших снимков получат отличные призы.

Конкурс «Покажи свою Беларусь!» с сетью «Зеленая аптека» начался с 1 сентября 2018 года и продлится семь месяцев. Каждый месяц мы приглашаем выставлять фото из конкретного региона - одной из шести областей или столицы (в алфавитном порядке).

В сентябре мы смотрели на фотографии, сделанные в Брестской области. Тур уже завершен, а о его победителях можно узнать здесь.

График следующих этапов такой:

октябрь - Витебская область;

ноябрь - Гомельская область;

декабрь - Гродненская область;

январь - Минская область;

февраль - Могилевская область;

март - Минск.

От КАЖДОГО УЧАСТНИКА в конкурсе может участвовать ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ФОТО.

В каждом из этапов может принять участие житель любого региона Беларуси, однако его фото должно быть привязано к той области, которая теперь участвует в конкурсе.

При загрузке фотографий участник конкурса должен указать подлинные фамилию, имя и отчество, контактный телефон (он не публикуется). Надо сообщить, где именно сделан снимок: населенный пункт или местность, район и область, а также кратко сообщить, что изображено на кадре. Впрочем, чем полнее будет ваше описание, тем больший интерес вызовет фото.

В случае если на снимках присутствуют несовершеннолетние, то, принимая участие в фотоконкурсе, законные представители детей, изображенных на фотографии, дают согласие на размещение данной фотографии на сайте kp.by в рамках конкурса.

По результатам голосования в каждом из этапов будут определены два победителя - один по итогам интернет-голосования читателей сайта kp.by, второй - по решению жюри конкурса. Каждый из них получит в подарок корзину с товарами для красоты и здоровья от «Зеленых аптек».

Получить подарок победители смогут в Витебске или в любом районном центре Витебской области, где есть «Зеленая аптека» - благо сеть «Зеленая аптека» представлена по всей стране.

Также по итогам каждого месяца редакция по своему усмотрению выберет 5 фотографий и опубликует их на страницах ежедневного выпуска газеты «Комсомольская правда» в Белоруссии».

Загружать фото на ВТОРОЙ этап, посвященный Витебской области, можно с 01.10. по 21.10.2018 года (до 21.00), голосование будет идти c 01.10. по 28.10.2018 года включительно.

Победителей мы объявим 01.11.2018 года.

ВНИМАНИЕ!

При заполнении формы с фото телефон нужно вводить без пробелов и знаков (), +, -. Только ЦИФРЫ. К примеру, 291111111 или 441111111.

ВАЖНО!

Все конкурсные фотографии пройдут предварительную модерацию. Не переживайте, если не сразу увидите свой снимок: он загрузится на страницу конкурса через определенное время.

УСЛОВИЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Чтобы обеспечить равные условия для голосования всем участникам конкурса, на нашем сайте установлено ограничение на количество голосов: один пользователь (с одного IP-адреса) - один голос в сутки за одно фото. За соблюдением этого правила будет следить жюри. Любое нарушение приравнивается к накрутке голосов. При выявлении нечестного голосования (с одного IP-адреса более одного голоса за одно фото) накрученные голоса будут исключаться из общего количества.