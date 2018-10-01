«Евроопт»: Сельской торговле нужен новый импульс

СЕГОДНЯ 22:05 2018-10-01T22:12:29+03:00

В компании уверены, что современный торговый сервис должен быть доступен каждому вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает

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Казалось бы, для самой крупной торговой сети страны, у которой насчитывается уже почти семь сотен торговых объектов, появление еще одного магазина - событие обычное. Тем не менее открытие магазина «Евроопт» в Верхнедвинске, которое состоялось 28 сентября, имеет несколько нюансов, которые можно считать знаковыми для развития розничной торговли в стране. И вот почему.

Ленточку на открытии нового магазина перерезали министр по промышленному и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин и председатель совета директоров торговой сети «Евроопт» Александр Литвин.

«Евроопт» в Верхнедвинске: 540 квадратов, 6 тысяч товарных позиций и удобный график работы

Верхнедвинск - типичный небольшой райцентр вдали от столицы, не претендующий на звание города-спутника. Тихий и провинциальный, он насчитывает около 7,5 тыс. населения. А всего в районе живет около 22 тыс. человек, треть из которых - пенсионеры. В экономике главная отрасль - сельское хозяйство, а промышленность представлена в основном перерабатывающими предприятиями. В общем, типичная белорусская глубинка, в которой жизнь течет спокойно и размеренно, а события регионального масштаба случаются нечасто. Так что открытие магазина «Евроопт» для Верхнедвинска - настоящий праздник! Во-первых, впервые крупная торговая сеть вошла в район. Во-вторых, для Витебской области этот магазин стал 100-м торговым объектом компании. В-третьих, новый «Евроопт» все же сильно отличается от тех магазинов, которые здесь работают.

Чем? Прежде всего, это просто красивый и современный торговый объект. Удачные фирменные цвета органично вписались в ландшафт Верхнедвинска и все же добавили в него краски нового времени. На асфальтированной площадке - удобная парковка на 34 автомобиля, в том числе зарезервированы места для машин людей с ограниченными физическими возможностями. В 100 м от магазина - транзитная улица Советская, так что и проезжий турист не преминет сюда заглянуть.

Выбор в магазине «Евроопт» в Верхнедвинске такой же, как в больших городах.

Торговый зал - 327 кв. м, общая площадь здания - 540 «квадратов». Удобные витрины и полки, современные холодильники и вентиляционное оборудование, наглядная навигация по торговому залу - все сделано по стандартам сети «Евроопт» и не отличает этот магазин от столичных торговых объектов.

В ассортименте - около 6 тыс. товарных позиций, то есть это типичный супермаркет, в котором представлены бакалея и морепродукты, мясные и колбасные изделия, молочка, овощи и фрукты, а также хозяйственные товары ежедневного спроса. Кроме того, оборудован участок допекания - а это значит, что каждый день магазин наполняется ароматом свежей выпечки. Есть отдел мясной разделки собственного производства и гриль - можно купить шашлык, колбаски или уже готовую курицу с румяной корочкой.

Магазин имеет удобный график работы с 9.00 до 21.00 и четыре кассы, чтобы не донимать покупателей очередями. Правда, во время торжественного открытия без очередей не обошлось - уж очень большой ажиотаж в Верхнедвинском районе вызвало это событие! Приехали люди и из соседних деревень - просторная стоянка была забита машинами.

Покупатели могут выбрать из почти шести тысяч товарных позиций.

«Мы хотим и большой выбор, и качество обслуживания, и ценовую доступность. Поэтому открытие новых магазинов можно только приветствовать»

В Витебской области розничная торговля развивается довольно успешно. Действуют и крупные национальные сети, есть и несколько региональных операторов. Правда, именно Верхнедвинск до последнего времени ветры конкуренции не затрагивали, и перемены, которые внес в районную торговлю «Евроопт», очевидны. И по ассортименту, и по доступности цен, и по торговому обслуживанию это совершенно новый уровень, который получили покупатели. А прежним участникам местного рынка придется теперь учитывать новые реалии. А еще новый «Евроопт» - это и дополнительные поступления в бюджет, и 17 новых рабочих мест. Участие в церемонии открытия приняли член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Александр Субботин, заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Борис Ефремов, председатель совета директоров торговой сети «Евроопт» Александр Литвин, операционный директор торговой сети «Евроопт» Владлен Атрошкин. О том, что значит для района и области уже 100-й открытый «Евроопт», на торжественной церемонии говорил заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Борис Ефремов.

- Время постоянно меняется, и очевидно, что определенные изменения нужны и в торговле. Во-первых, не во всех районах Витебской области сохранилась потребкооперация. Во-вторых, сегодня главный ориентир - это потребности покупателя. Ведь мы хотим и большой выбор продуктов питания, и качество обслуживания, и ценовую доступность. Поэтому открытие новых торговых объектов можно только приветствовать, - отметил он. - Очень хорошо, если каждые полгода или год в одном или другом районном центре будут открываться такие просторные, новые, свежие, с хорошим уровнем обслуживания и ассортиментом торговые объекты. Они очень востребованы.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Борис Ефремов

Борис Ефремов обратил особое внимание на необходимость развивать сельскую торговлю.

- Чтобы обслуживать еще и сельское население, конечно, нужно просить сети двигаться в сельские населенные пункты. Потому что Витебщина отличается заметно по наличию сельских населенных пунктов от других областей, и есть такие, где проживают постоянно два-три человека. Но и там нужно соблюдать социальные стандарты, эти люди также должны иметь возможность спокойно приобрести нужные товары и продукты питания, - заметил он.

Также во время общения с прессой Борис Ефремов высказался насчет Оршанского района, который сеть «Евроопт» взяла на комплексное торговое обслуживание полгода назад.

- Жители довольны. Потому что, возвращаясь к проблеме райпотребсоюзов, как я уже сказал, не во всех районах Витебской области они сегодня сохранились. Там (по Оршанскому району. - Ред.), вы знаете, что именно было поручение главы государства, потому что был превышен («Еврооптом». - Ред.) лимит в 20% от товарооборота. Но конкретно в том населенном пункте (г. п. Ореховск. - Ред.) по-другому просто не было выбора. Это было правильно принятое решение. Как сегодня человек из-за этих 20% должен страдать и ездить за 5, 10 и более километров? Это хорошо, у меня, у вас, у других, у кого более-менее нормальные доходы, есть транспортное средство, и мы можем доехать. А что делать пенсионерам, которые не имеют такой возможности? Поэтому «Евроопт» сегодня закрыл ту нишу и ту территорию, которую обслуживает, и там нет никаких вопросов по доставке продуктов питания, по ассортиментному перечню и так далее. Мы довольны работой «Евроопта» в этом районе, - подчеркнул заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета.

«Конкуренция в торговле должна быть, ведь в конечном счете это в интересах белорусских покупателей»

Довольна работой «Евроопта» на местах, конечно же, не только власть. Прежде всего, появлению этой торговой сети радуются обычные покупатели, которые уже не понаслышке знают о ее преимуществах. По большому счету в «Евроопте» хоть однажды побывал практически каждый - даже если торгового объекта этой сети нет в районе, люди ездят за покупками специально в эти магазины в соседние города. В «Евроопте» очень ценят такое отношение покупателей. По словам операционного директора компании Владлена Атрошкина, «Евроопт» хотел бы быть ближе к каждому белорусскому покупателю и многое для этого делает.

- Тем не менее на селе «Евроопт» сталкивается с крайне сложной процедурой согласования открытия магазинов с местными властями и поэтому быстро развиваться здесь не может. Проблему торгового обслуживания сельского населения можно решить кардинально, упростив санитарно-гигиенические и противопожарные требования к магазинам на селе и разрешив размещение торговых объектов в любых подходящих помещениях, в том числе в пустующих жилых домах, которые есть в каждой деревне, а также внедрив уведомительный принцип открытия магазинов. Если бы эти препятствия были устранены, «Евроопт» смог бы открывать магазинов ежемесячно в разы больше, чем сейчас. Ведь этого и хочет белорусский покупатель на селе. Согласно неоднократным социологическим опросам, около 96% сельчан хотят открытия магазина «Евроопт» в их населенном пункте, - говорит Владлен Атрошкин.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин

Операционный директор компании считает, что развитию торговли на местах мешает и определенная инертность.

- Но не везде районные власти проявляют заинтересованность к нашей инициативе активно развивать сельскую торговлю. Кто-то не любит менять сложившийся порядок вещей, другие опасаются за благополучие местных участников рынка. Но мы стараемся убедить каждого: конкуренция в торговле должна быть, ведь в конечном счете это в интересах белорусских покупателей. Современный торговый сервис должен быть доступен каждому - вне зависимости от того, в каком населенном пункте он проживает. Именно поэтому мы продолжим активно открывать магазины в белорусской глубинке, - убежден Владлен Атрошкин.

Праздник для взрослых и детей: концерт, дегустации, мастер-классы и встреча с Бонстиками

Улыбками и хорошим настроением встретили открытие нового магазина жители Верхнедвинска. Еще бы! Ведь именно в этот день город принимал гостей областного фестиваля-ярмарки «Дожинки-2018» и на берега Дриссы и Западной Двины приехали представители всех районов Витебщины. Город пел, плясал, поздравлял победителей жатвы и веселился до упаду, и открытие долгожданного магазина «Евроопт» для жителей всего района стало настоящим подарком к празднику!

На открытии с концертом выступила певица Влада, а дети встретились со своими любимыми героями Бонстиками.

Тем более что «Евроопт» в очередной раз сумел всех удивить! Шары, национальный орнамент, традиционные белорусские наряды на девушках-промоутерах создавали атмосферу яркого и почти семейного торжества. Был на открытии и прекрасный концерт с участием известной белорусской исполнительницы Влады. Были многочисленные угощения и дегустации от предприятий Витебщины и собственного производства сети «Евроопт». Работал и лототрон - 10 счастливчиков получили денежные сертификаты на покупки в новом магазине.

А больше всех веселились дети - и аквагрим, и мастер-классы по соломоплетению и рисованию национальных орнаментов, и различные конкурсы и викторины радовали и развлекали ребятню. И даже с любимыми Бонстиками можно было обняться и сфотографироваться - самые популярные герои легенд и мифов Беларуси приехали в Верхнедвинск и с удовольствием общались с малышами!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Раньше ездили в Полоцк за покупками, а теперь будем приходить сюда»

Более трех часов продолжался праздник на площадке у нового магазина «Евроопт». Но самые нетерпеливые покупатели первым делом отправились в торговый зал - проверить, оправдались ли ожидания от прихода в их город самой знаменитой торговой сети. И, сделав первые покупки, с радостью делились с прессой своими впечатлениями.

- Магазин нравится, есть все, что в хозяйстве надо! Очень ждали этого открытия, для нас это праздник! Сейчас, конечно, будем ходить только в «Евроопт», - признается пенсионер Валерий.

Жительница Верхнедвинска Анна, которая работает парикмахером, также не упустила возможность заглянуть за покупками в «Евроопт» в первый день его работы.

- Привлекли скидки, знаю, что в «Евроопте» они всегда есть. И выбор большой! Конечно, ждали этот магазин с нетерпением. Ездили в Полоцк раньше за покупками, а теперь будем приходить сюда, - улыбается она.

Пенсионерка Анна Серафимовна тоже планирует регулярно бывать в новом магазине «Евроопт».

- Конечно, открытию этого магазина очень рада! Я живу рядышком, мне пару шагов всего пройти, буду здесь теперь постоянным посетителем. Это первый магазин «Евроопт», который у нас открылся, поэтому и на открытие пришла, интересно. Слышала про магазины «Евроопт» только самое хорошее, и про цены, и про то, что люди здесь призы выигрывают. Мои внуки тоже в «Удачу в придачу!» играют, попрошу их - пускай и меня зарегистрируют!

Эмоции людей ценны искренностью - их радость неподдельна. Ведь мы можем быть любого возраста, профессии и социального статуса, но ежедневно каждый из нас становится покупателем. Наше право выбрать необходимый товар по честной цене в магазине, который нравится, неоспоримо. Слишком долго сельчане были в стороне от современных форм розничной торговли. Сейчас эта тенденция меняется, сельской торговле уделяется все больше внимания со стороны как органов государственного управления, так и бизнеса. Логичным было бы продолжить это движение и сделать следующий шаг - убрать устаревшие препоны. В этом случае сельская торговля очень быстро сможет стать неотличимой от городской - на радость покупателям, живущим в белорусской глубинке.

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