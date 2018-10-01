Интернет-тролли растерзали «Макаенка, 9»

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-01T14:38:27+03:00

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В субботу вечером, 29 сентября, у нас появилось свое вечернее развлекательное шоу «Макаенка, 9». Ведет его Евгений Перлин, до этого телеведущий новостей на «Беларусь 1», «Добрай ранiцы, Беларусь!», а также хорошо известный зрителям как комментатор «Евровидения».

Евгений Перлин и один из его "счастливых" пиджаков. Фото: личный архив

Уже анонсирующий рекламный ролик недвусмысленно намекал на явное сходство будущей передачи с «Вечерним Ургантом». Наверное, поэтому и ожидания у многих зрителей были несколько завышены. Закидать шапками Ивана Урганта, и уж тем более Джимми Фэллона или Стефана Кольбера, не удалось. После того как передачу выложили в интернет, на нее накинулись тролли и написали в комментариях немало гадостей. На YouTube сейчас под видео почти 2000 дизлайков и более 400 негативных отзывов.

Конечно, были очевидные проколы. Например, в массовке, которую зачем-то показывали нам слишком часто, сидели в основном представители старшего поколения, а не молодежь. Один из зрителей с седыми усами под Мулявина даже умудрился уснуть - и этот момент оставили. Были чисто технические претензии - слишком много общих планов, которые не способствовали созданию кулуарной обстановки, в которой принято обсуждать с долей юмора уже известные новости. Лица гостей в студии оказались пересвечены, поэтому, например, комментатор Владимир Новицкий напоминал восковую куклу самого себя. А в одном из сюжетов, где бабушки обсуждали хипстерскую еду, вовсе был брак по свету.

В шоу были довольно затянутые сюжеты. Какие-то более удачные - как из очереди за айфонами в Москве, а какие-то не очень, напоминающие репортажи для итогового выпуска АТН. Причем все новости уже были озвучены СМИ и обсуждались в течение недели, в том числе и в «Комсомолке». Конечно, если бы авторы не претендовали на формат late night show, и спрос зрителей был бы гораздо меньше.

В финале в качестве приглашенного гостя выступил клавишник Тони Мур, которого представили как экс-участника группы Iron Maiden. Это повеселило, потому что Мур участвовал всего в нескольких концертах в период, когда никому еще не известная группа Iron Maiden более 40 лет назад искала собственное звучание. В нашем шоу Тони Мур исполнил известный поп-хит Died in your arms tonight другой группы - Cutting Crew, о которой вообще не упомянули.

Впрочем, все эти претензии можно пока списать на сложности роста. Рановато ругать «Макаенка, 9»! Во-первых, потому что Евгений Перлин и команда взялись за самый сложный телевизионный жанр. Не все сразу. Посмотрите самый первый выпуск «Вечернего Урганта» (он есть в интернете) - и вы не увидите легкости и куража, которыми выгодно выделяется сейчас передача. Для любой профессиональной работы нужны время и опыт. Во-вторых, на фоне унылых новостей про урожай, которые будто делаются через кальку из года в год, передача «Макаенка, 9» - пусть еще не глоток свежего воздуха, но уже приоткрытое окно. Наконец, стоит похвалить выбор ведущего - амбициозного, молодого Евгения Перлина, который умеет и любит быть в кадре, хорошо шутит и держит внимание публики. Да и эпатажных разноцветных пиджаков у Перлина хватит еще как минимум на дюжину шоу. Посмотрим, как «Макаенка, 9» будет меняться дальше.