2018-10-01T15:53:45+03:00
Общество

Умер Шарль Азнавур, знаменитый французский шансонье

1 октября, умер Шарль Азнавур - известный французский шансонье. На момент смерти ему было 94 года.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Шарль Азнавур был национальным героем Армении. Фото: GLOBAL LOOK PRESSШарль Азнавур был национальным героем Армении. Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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К сожалению, он так и не смог поправиться после травмы, полученной четыре месяца назад. В мае артист получил двойной перелом плечевой кости. Врачи рекомендовали ему забыть о гастролях как минимум до осени и заняться здоровьем. Летние гастроли он был вынужден отметить. Тем не менее Азнавур был уверен, что сможет петь до ста лет, и еще неделю назад заявлял, что собирается вернуться на сцену. Пусть даже превозмогая боль, опираясь на трость или стул. Этой осенью у него были запланированы гастроли в Японии, Австралии, Бельгии и Украине.

Шарль Азнавур (его настоящее имя - Шарль Азнавурян), родился в далеком 1924 году в Париже, в армянской семье. За свою долгую и очень насыщенную жизнь он создал около 1300 песен, продал более 200 миллионов дисков. Его главные хиты - La bohème, Une vie d'amour, Emmenez moi, Hier encore, Les deux guitars… Песни его авторства исполняли Рэй Чарльз, Боб Дилан, Лайза Миннелли, Хулио Иглесиас и многие другие.

Азнавур всегда помнил о своих корнях и с огромной любовью относился к Армении. Именем Азнавура названа площадь в Ереване, памятник ему установлен в армянском городе Гюмри. Ему присвоено звание национального героя Армении.

Азнавур также снимался более чем в 60 картинах - таких как «Арарат», «Не стреляйте в пианиста», «Дьявол и десять заповедей» и «Жестяной барабан». В 1997 году Азнавур получил премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом, а в августе 2017-го - звезду на Аллее славы в Голливуде.

У Шарля Азнавура было шестеро детей: Седа, Шарль, Патрик (умер в1981-м), от последнего брака - Катя, Миша, Николя.

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