В Ивацевичах школьница шантажировала подругу неудачным фото в купальнике

СЕГОДНЯ 16:27 2018-10-01T17:25:41+03:00

Девочка требовала 10 долларов взамен на то, чтобы не публиковать компромат в соцсетях

Изменить размер текста: A A

Вымогательством через интернет занялась 13-летняя школьница. Она подловила момент, когда ее подруга выложила на свою страничку не самую свою удачную фотографию в купальнике. Девочка скоро передумала хвастаться оголенным телом и удалила снимок, но подруга оказалась хитрее – она его сохранила у себя.

- Она разработала такой план: создала новую страницу, зарегистрировалась под вымышленным именем парня. И прислала подруге сообщение: у меня есть твоя фотография, где ты такая неуклюжая и неприглядная, перекинь мне 10 долларов, иначе я выложу это фото в интернет «для широкого использования», - рассказывает Андрей Бурдь, начальник отдела уголовного розыска Ивацевичского РОВД.

На нестабильную самооценку девочки-подростка угроза подействовала. Она согласилась расстаться со своими скудными сбережениями. Тем более, «парень» написал, что знаком с ее подругой, и деньги можно оставить ей. Шалость удалась: шантажистка получила свои 10 долларов.

Легкий заработок понравился школьнице, и она решила продолжить террор. С фейковой страницы отправила еще одно сообщение с требованием большей суммы за эту же фотографию.

- В дело во время вмешалась мама девочки – она заметила ее растерянность. Изучила переписку и без колебаний обратилась в милицию, - делится подробностями Андрей Бурдь.

Возбудили уголовное дело о вымогательстве по ст. 208 Уголовного кодекса. Девочка сперва отрицала, что это она так некрасиво обошлась с подругой, а потом расплакалась и во всем призналась. От наказания юную шантажистку уберегло только то, что уголовная ответственность в нашей стране по закону наступает с 14 лет. На момент развития событий ей было только 13 лет и 10 месяцев. В противном случае ей бы мог грозить как минимум штраф, а максимальное наказание по этой статье - ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.