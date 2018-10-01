«Если был незащищенный сексуальный контакт - это уже повод провериться»

СЕГОДНЯ 22:05 2018-10-01T22:05:39+03:00

Отпуск - курортный роман - визит к врачу. Пусть это не самая приятная, но типичная цепочка событий. А что делать, если на почве страсти и временной свободы забываешь обо всем на свете, в том числе и о предохранении?

Изменить размер текста: A A

Впрочем, иногда это происходит не только в отпуске. Поэтому мы решили напомнить о том, чем чреват незащищенный секс, и рассказать, кому и как надо проверяться на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), чтобы самим не стать их носителями. Наш собеседник - Анна Рыженкова, врач гинеколог, и. о. директора, заместитель директора по медицинской деятельности ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

Анна Рыженкова, врач гинеколог, и. о. директора, заместитель директора по медицинской деятельности ИООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО».

«Надо доверять своему партнеру. Но раз в год обследоваться на ИППП все же стоит»

- Какие-то экзотические инфекции, передающиеся половым путем, люди привозят из заграничных отпусков? Или в этом смысле все везде одинаковое?

- Эти инфекции скорее интернациональные. Пока не видно таких, которые не встречались бы у нас.

- А какие изменения в организме должны насторожить, чтобы человек немедленно пошел сдавать анализ на ИППП?

- В идеальном варианте: если был небезопасный сексуальный контакт, то это уже показание для того, чтобы провериться. Если о симптоматике, то насторожить должны необычные выделения из половых органов, зуд, дискомфорт. Словом, когда, как говорят наши пациенты, «стало что-то не так».

Кстати, женщины более сознательные, и они чаще идут обследоваться сами. Как правило, она и приводит за собой мужчину. Или его обстоятельства уже прижали так, что приходится самому идти. Но это редко.

- Если человек приходит по собственной инициативе, как ему сориентироваться, на какие инфекции обследоваться? Их же много, и комплексы анализов есть разные.

- Лучше все-таки сначала проконсультироваться с доктором - в поликлинике, медицинском центре или даже в лаборатории, куда пришел сдавать анализы (если там есть врач, то, как правило, он консультирует бесплатно). Потому что комплексные исследования действительно есть разные - и на 13 инфекций, и на 2 - 4. Именно доктор, исходя из жалоб пациента и симптоматики, может точечно назначить анализы, которые в данном периоде нужны.

- Допустим, у человека один партнер, не было никаких посторонних связей. Есть ли смысл ему сдавать анализы на ИППП?

- Смысл есть. Потому что эти инфекции всегда проще на самой ранней стадии выявить и вылечить. Полагаться на волю случая и когда что-то проявится, не стоит. Да, надо доверять своему партнеру. Но раз в год обследоваться на ИППП все же стоит.

«Гарднерелла и уреаплазма встречаются даже у здорового человека»

- Мазок, который у женщины берет гинеколог, - его недостаточно для выявления ИППП?

- Стандартные рутинные мазки не нацелены на поиск ИППП, они могут это упустить. Эти анализы нацелены не на точечный поиск возбудителя, а на выявление общей картины. Потом, когда окажется, что в этих мазках что-то не так, будет назначено исследование для поиска конкретной проблемы и конкретного микроорганизма, вызывающего заболевание. Либо еще на осмотре доктор увидит что-то, что его настораживает, и начнет сразу искать причину проблемы.

- Может быть такое, что мазок хороший, а по факту есть ИППП?

- Да, бывает, при хорошем мазке впоследствии выявляется скрытая инфекция.

- Еще недавно гарднереллез и уреаплазмоз считались ИППП, а сейчас они вычеркнуты из этого списка. Почему?

- К ним пересмотрено отношение, поскольку эти микроорганизмы встречаются и у здорового человека. Инфекции передающиеся половым путем - это хламидиоз, микоплазмоз, гонорея, трихоманиаз, сифилис, гепатит Б, ВИЧ, генитальный герпес, вирус папилломы человека.

- И прививку от них не сделаешь…

- Увы. Пока привиться можно только от вируса папилломы. Поэтому так важно обследование на ИППП, которыми, к сожалению, болеть можно несколько раз в жизни. И есть такая проблема, что микроорганизмы приспосабливаются к антибиотикам и не всегда реагируют на схему лечения. Это общая тенденция, она касается не только ИППП.

«ИППП могут создать угрозу прерывания беременности»

- Если пройти лечение, назначенное врачом после выявления ИППП, и после этого ничего не будет беспокоить, обязательно ли сдавать контрольные анализы?

- Обязательно. Чтобы убедиться, что тот эпизод излечен, что лечение эффективно. Скрытые инфекции не всегда дают четкую симптоматику. К тому же редко, но бывает, что, несмотря на лечение, инфекция осталась. А длительное существование инфекций в организме может привести к различным осложнениям - хроническим заболеваниям, проблемам с зачатием, нарушением течения беременности. Надо выполнить все, что необходимо - обследование, повторные анализы - чтобы не было потом сожалений, когда от этого зависит жизнь ребенка. Например, во время беременности не все препараты, предназначенные для лечения ИППП, разрешены.

- На развитие беременности ИППП сильно влияют?

- Да. Создается угроза преждевременного прерывания беременности, а изначально может быть проблема с самим зачатием. Поэтому еще до наступления беременности обследоваться на ИППП и вылечиться должны оба партнера. Радует, что в последнее время таких пар все больше. Они приходят обследоваться, даже если ничего не беспокоит.

- Бывает, что при таких обследованиях выявляются инфекции? И какие чаще всего?

- Да, бывает. И хламидиоз, и микоплазмоз - те, что долгое время могут ничем не выдавать себя.

- Есть такая женская проблема - молочница. Может ли она каким-то образом создать проблему мужчине-партнеру? В чем это проявится.

- Да, может. Проявляется по-разному: зуд, дискомфорт при мочеиспускании.

- На развитие онкологических заболеваний ИППП могут повлиять?

- Есть много сообщений о связи вируса папилломы человека и рака шейки матки. По крайней мере, роль инфекции в этом случае доказана.

- А другие инфекции на что могут повлиять?

- Хламидиоз может вызвать поражение маточных труб, негативно повлиять на возможность зачатия. Хотя сейчас уже нет таких форм запущенных. Либо доктор направит на анализы, либо сам человек придет обследоваться, либо партнер за ручку приведет.

«В лабораторной диагностике сейчас используются генные технологии»

- Чей организм более уязвим в отношении ИППП?

- Наверное, женский. Поскольку в нем изначально заложены детородные функции, последствия для него более серьезные.

- Сегодня появились экспресс-тесты на ВИЧ, которые определяют наличие вируса по слюне, и сделать их можно самостоятельно. Отношение к ним разное: кто-то не доверяет, кто-то считает, что это супер-решение для людей, которые боятся пойти к врачу и узнать диагноз…

- Не всегда человек готов решиться и пойти и сдать анализ на ВИЧ. По разным причинам - психологическим, материальным, временным. Экспресс-тест - это начало пути обследования. Да, как и любой метод обследования, он не может претендовать на стопроцентную достоверность. Но это первый шаг, который человек может сделать в любое время, чтобы потом решиться на уточняющую диагностику.

- Методы исследований ИППП совершенствуются? Или здесь это не важно?

- Это очень важно! Технологии в лабораторной диагностике улучшаются, появляются новые. Есть анализы, которые не уйдут никогда - тот же обычный мазок. Он прекрасно работает, дополняя наши методы. А в лабораторной диагностике сейчас есть и генные технологии, и молекулярно-генетические. То, что раньше считалось революционными методами, сейчас - обычная практика. Прогресс очевиден.

invitro.by