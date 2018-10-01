2018-10-01T16:45:59+03:00
Досуг

Конкурс kp.by! Получи один из четырех сертификатов на игру WOT VR

World of Tanks VR презентовали в Минске в начале 2018-го года
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: организаторы.Фото: организаторы.
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В августе игру крупно обновили. Появилось два новых класса бронетехники, легкие и тяжелые танки, плюс новый сеттинг: солнечная летняя долина с руинами замка.

- Мы долго экспериментировали с виртуальной реальностью и создали множество прототипов, - рассказывает руководитель проекта World of Tanks VR в компании Wargaming Константин Нетылёв. – С помощью партнеров из компании Neurogaming нам наконец удалось воссоздать в VR динамику боев оригинальных «Танков». Рад, что игроки из Беларуси, родной страны World of Tanks, теперь могут испытать новые ощущения в танковых сражениях с эффектом полного погружения

Сыграть в World of Tanks в формате VR можно в первом зале международной сети PlayVR в ТРЦ Galleria Minsk на 6-м этаже (он оснащен оборудованием, разработанным на основе VR-платформы HTC VIVE). Беларусь – четвертая страна в Европе, где работает PlayVR. Остальные залы находятся в Нидерландах, Великобритании и России.

Кстати, с 10 утра до 10 вечера там можно поиграть в 25 разных VR-игр: RevolVR, Serious Sam, SuperHot, Beat Saber, Alpha CentaVR, Arizona Sunshine, «Варяги», «Пираты», «Фиксики», «Смешарики».

Фото: организаторы.

Фото: организаторы.

КОНКУРС!

KP.BY вместе с Wargaming разыгрывает 4 сертификата на игру в World of Tanks VR. Получить один из них очень просто. Рассказываем, как.

1. Ответьте на вопрос: на какой ПТ-СУ сражались персонажи автобиографической повести Виктора Курочкина «На войне как на войне»?

2. Отправьте ответы на адрес konkurs@phkp.by с пометкой #ХочуИгратьВWOTVR. Сертификаты получат те, кто правильно ответит на вопросы пятым, десятым, пятнадцатым и двадцатым. Важно: укажите в письме свое имя, фамилию и контактный номер телефона, иначе мы будем вынуждены выбрать другого победителя.

Мы будем принимать ответы со 2 по 7 октября 2018 года. Победителя назовем утром 8 октября. Желаем всем удачи!

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