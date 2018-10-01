2018-10-01T17:25:41+03:00
Здоровье

Врачи рассказали, чем будут прививать от гриппа в этом году

Чтобы не было эпидемии, должен привиться хотя бы каждый третий
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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С 1 октября можно сделать прививку от гриппаС 1 октября можно сделать прививку от гриппаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 октября в поликлиниках можно сделать прививку от гриппа. Иммунитет после вакцинации вырабатывается за 7-14 дней, его хватает на полгода-год. В 2017-м от гриппа привились больше 40% белорусов, в этом медики рассчитывают приблизительно на такую же цифру. Этого достаточно, чтобы выработался коллективный иммунитет.

- Когда есть прослойка вакцинированного населения, вирус перестает активно распространяться среди всех. Это защищает и тех, кто не привился, - объясняет доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Николай Голобородько. - Для заразных инфекций вроде кори надо, чтобы были привиты около 95% населения, в случае с гриппом достаточно привить от 35% до 70% населения.

Активно делать прививки белорусы стали после вируса гриппа в 2009 - 2010 годах, который тогда прозвали свиным. В те годы прививался только каждый пятый белорус, а сейчас почти половина. Медики говорят, что белорусы стали болеть гриппом в 70 раз меньше, чем в 2003 году.

Делать прививки ежегодно важно не только потому, что иммунитета хватает в лучшем случае на 12 месяцев. Еще одна причина в том, что каждый год вирус гриппа меняется. А значит, прививка, которая могла защитить от прошлогоднего вируса, в этом году уже может не справиться. Чем в этом году предлагают прививаться? Бесплатно будут прививать российской вакциной «Гриппол плюс», а платно - вакциной «Инфлювак» (Нидерланды) и французской «Ваксигрип» и «Ваксигрип-тетра». Для тех, кто выберет платный вариант, надо будет отдать от 15 до 25 рублей.

- Работают все вакцины. Нельзя говорить, что платная работает лучше, а бесплатная хуже, - говорит Николай Голобородько. - Но всегда должен быть выбор. Мы же не ставим вопрос: если у нас есть «Фольксваген», то зачем нам «Тойота». Вот и у нас на рынке есть несколько вариантов.

На вопрос о том, кому нужно вакцинироваться, медики категоричны: всем.

- А особенно группам риска, - комментирует медик. - В том числе людям старше 65 лет. Потому что на фоне гриппа у человека может случиться инсульт или инфаркт. Детям - у детей, в отличие от других простуд, грипп часто заканчивается осложнениями. Например, перенесенный грипп примерно в 100 раз повышает риск заболеть пневмококковой пневмонией. Обязательно прививаться надо беременным и тем, кто контактирует с большим количеством людей.

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