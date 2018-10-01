2018-10-01T22:02:40+03:00
Экономика

Минфин: Беларусь вернется к переговорам с МВФ в 2020 году

По мнению чиновников, реформы, которые мы проведем, позволят рассчитывать на успех в переговорах с финансовой организацией
Ольга ЕРОХИНА
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В этом году, и в следующем тоже, Беларусь способна обойтись без кредита от МВФ.В этом году, и в следующем тоже, Беларусь способна обойтись без кредита от МВФ.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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О кредите в 3 млрд. долларов Беларусь просила Международный валютный фонд еще в 2015 году. Однако осенью того года нам в кредите отказали. Причины официально не назывались, но эксперты, близкие с ходом переговоров, уточняли: не сошлись по срокам реформ. МВФ требовал провести их за 6 - 18 месяцев. А Беларусь настаивала: проведем реформы за 3 - 5 лет. Речь тогда шла о том, чтобы не кредитовать убыточные предприятия, убрать перекрестное субсидирование и чтобы население платило за коммуналку и проезд в транспорте 100% от их стоимости. Чтобы у людей был меньший шок от изменений, реформы собирались проводить как можно медленнее.

В результате белорусские чиновники не сошлись с МВФ во взглядах на реформы. А в прошлом году правительство заявило: переговоры с фондом о новом кредите и вовсе приостановлены. Но в будущем все возможно:

- Перспектива (новой программы с МВФ. - Ред.) есть. К этому вопросу надо вернуться в 2020 году, - рассказал в интервью агентству Рейтер министр финансов Максим Ермолович.

Почему именно через полтора года? По словам чиновника, в 2020 году в Беларуси завершается выполнение пятилетней программы развития страны. В программе значатся в том числе и структурные преобразования в экономике, после которых в переговорах с МВФ нас ждет успех. Напомним, что к 2020 году у нас как раз планируется сделать стопроцентную коммуналку.

Как мы брали долги, и расплачивались по долгам в августе. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Как мы брали долги, и расплачивались по долгам в августе.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По словам министра финансов, сейчас наша страна вполне может справиться с выплатами по внешним долгам и без привлечения кредита от МВФ. Не собираются в ближайшее время и размещать евробонды. Пока мы ведем переговоры с Россией о кредите в 1 млрд. долларов, а также ждем двух траншей (по 200 млн. долларов каждый) от Евразийского фонда стабилизации и развития. Вероятно также, что Беларусь будет размещать облигации на китайском рынке - по предварительным оценкам, мы можем рассчитывать примерно на 300 - 400 млн. долларов.

На 1 сентября госдолг Беларуси составил 44 млрд. рублей и увеличился по сравнению с началом года на 4,3%. При этом внешний госдолг уменьшился с начала года на 1% и составил 16,6 млрд. долларов, а внутренний - увеличился на 4,1%, и составляет 9,5 млрд. рублей.

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