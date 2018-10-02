«Объясните, почему приличные люди в офисах ведут себя, как свиньи?»

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-02T17:56:14+03:00

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– Я много лет проработала в офисе. Женский коллектив. Все интеллигентные, аккуратные люди – при макияже, при маникюре, обувь чистая, одежда приличная, тщательно выглаженная. Но базовые условия совместного бытового существования многие коллеги почему-то наотрез игнорировали, – возмущается наша читательница Наталья.

Часто обсуждали модные палео-диеты, а потом шли и грели в комнате приема пищи свои огромные ссобойки. Или ужасную вонючую рыбу. Я из уважения к коллегам всегда брала обед с нейтральным запахом – рис, макароны, делала салат. Еду, которая взрывалась в микроволновке, конечно, никто за собой не убирал – не барское дело. Крошки со стола тоже никто не смахивал: придет следующий и все уберет. Я не ханжа и не чистоплюй, но воспитание просто так не выключишь.

Фото: pixabay.com

Но ладно еда, а туалет! Казалось бы, взрослые женщины, у всех дом, семья, хозяйство. Пустую втулку от туалетной бумаги убирала, кажется, я одна. Разве сложно повесить новый рулон, если на тебе закончился старый? Попасть в унитаз – тоже проблема. Невероятно, но на работе (не в детском саду!) немногие оказались способны угодить в отверстие. Это, напоминаю, женщины! Интересно, как они это делали? Залазили с ногами на сидение – так что ли? Однажды я увидела, что предыдущая посетительница кабинки просто не смыла за собой. Все так и осталось – результаты жизнедеятельности, бумажка… Многие не мыли после туалета руки. Вышла – и пошла!

Через 8 лет я оттуда уволилась. В прошлом году пришла в новую фирму. И, к моему ужасу, все продолжилось! Новые коллеги не пользуются освежителем воздуха (хотя он есть), неаккуратно выбрасывают гигиенические средства (так, что их явно видно из мусорки), а капли неизвестного происхождения я вижу не только на полу, но и на стенах.

Что же получается? Прилично одетые и грамотно говорящие люди только притворяются интеллигентами? Замечание не сделаешь – никого за руку не ловила, да и неудобно. Пишу вам, потому что больше просто некуда, а выговориться надо. Мужу слушать надоело, в друзьях в соцсетях у меня половина тех, кем я недовольна. Скажите мне, это у всех так? Спасибо!

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