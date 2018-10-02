Беларусь покупает акции Азиатского банка, чтобы потом получать его кредиты

СЕГОДНЯ 18:08 2018-10-02T18:08:59+03:00

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Во вторник, 2 октября, в парламенте стартовала новая сессия, и один из первых вопросов - членство Беларуси в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций. Этот банк выдает своим участникам заемные деньги под конкретные проекты, как делают и другие международные банки развития.

- Параметры предоставления кредитных ресурсов сопоставимы с условиями по займам Международного банка реконструкции и развития и являются наиболее комфортными с точки зрения условия привлечения займов, - рассказал депутатам министр финансов Максим Ермолович. - Беларусь рассчитывает в полной мере воспользоваться финансовыми возможностями, предоставляемыми банком. С помощью ресурсов банка мы намерены развивать транспортное, энергетическое, производственно-логистическое направление.

Правда, прежде чем мы сможем пользоваться заемными деньгами банка, нам нужно купить его акции. Беларуси выделят 641 акцию банка, это меньше 1%. Но оплатить нужно будет только 128 акций на сумму 12,8 млн. долларов. Покупаем мы их, по сути, в рассрочку на пять лет, так что каждый год будем перечислять чуть больше 2,5 млн. долларов.

- После получения квоты на объем участия мы сможем воспользоваться финансированием банка. Чаще всего вырабатывается стратегия, как это сегодня происходит в нашей работе с Международным банком реконструкции и развития. Формируются проекты, направления работы, - разъяснил журналистам Максим Ермолович. - В рамках этой проектной работы будет выработан объем кредитных ресурсов, на который Беларусь сможет претендовать. Могу лишь отметить, что это значительно превышает объем нашего взноса в банк.

Все процедуры, связанные со вступлением в членство, Беларусь планирует завершить до конца года.

ЕСТЬ ВОПРОС

Когда мы получим зависшие транши кредита на 400 млн. долларов?

Уже почти год мы ждем два транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития по 200 млн. долларов каждый. Речь идет о кредите в 2 млрд. долларов, выделенном еще в 2016 году. Сумма должна была прийти в семи частях, каждая из них - после того, как Беларусь выполнит определенные требования. Шестой транш мы должны были получить в конце прошлого года, седьмой - в первом квартале этого. Но денег так и не дождались.

В Минфине рассчитывают, что шестой транш кредита придет совсем скоро:

- Совет фонда будет принимать это решение (о перечислении транша. - Ред.) в заочном режиме. Материалы поступили членам совета фонда, я свой голос уже отдал, - сообщил Максим Ермолович.

С последним, седьмым траншем конкретики пока меньше.

- Это сложный вопрос даже для меня, - признался министр. - На сегодняшний день мы имеем достаточно четкое представление о сроках получения шестого транша. Что касается седьмого, то в Минске на этой неделе начинает работу мониторинговая группа Евразийского фонда стабилизации и развития. В рамках этой мониторинговой группы мы проведем переговоры по седьмому траншу.