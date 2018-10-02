2018-10-02T15:31:15+03:00
Экономика

В Минске начали включать отопление всем, в Бресте – в соцучреждениях, а в Могилеве – пока нигде

Если же температура воздуха начнет увеличиваться, то коммунальники перейдут в режим протапливания или вовсе отключат подачу тепла в батареи
Ольга ЕРОХИНА
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Когда включат отопление? Проверьте на специальном сайте.Когда включат отопление? Проверьте на специальном сайте.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Минске с 1 октября начали включать отопление в жилых домах. А на прошлой неделе затопили в столичных детских садиках, школах, больницах и т.д. Правда, пока одни удивляются горячим батареям, другие еще продолжают мерзнуть, но к концу этой рабочей недели коммунальники пообещали включить отопление во всем городе. К слову, на сайте 115.by можно проверить, когда конкретно в вашем доме начнут греть батареи.

Отопление в этом году в Минске включили рано: в 2017-м тепло в объекты социальной сферы начали подавать с 3 октября, в жилые дома – с 9 октября. А в 2016 году отапливать жилые дома в Минске начали с 10 октября. Коммунальники уверяют: если температура воздуха, которые последние дни была довольной низкой, поднимется выше +10, отопление переведут в режим протапливания. Если же воздух начнет прогреваться еще больше, будут приняты меры по отключению отопления.

Что касается областных городов, то в Бресте со 2 октября начали подавать тепло лишь в садики, школы и больницы. И только если среднесуточная температура воздуха опустится ниже +8 и будет такой пять дней подряд, отопление дадут и в жилые дома. Пока же в Бресте и области на улице теплее. Аналогичная ситуация в Витебске и Гомеле. А вот в Могилеве пока не включают отопление ни в садиках-школах, ни в жилых домах. И ждут, когда пять дней подряд среднесуточная температура воздуха будет +8.

Напомним, что тариф на тепловую энергию для отопления и горячей воды не менялся больше года – с сентября 2017-го. За 1 Гкал надо заплатить 16,9259 руб., ранее тариф был 15,6722 руб. (с марта по август 2017 года).

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