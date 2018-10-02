Валентин Елизарьев: «С руководством Минкультуры было невозможно разговаривать»

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-02T12:25:58+03:00

Мэтр белорусского балета рассказал, что 9 лет назад ушел из театра от безысходности

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1 октября в Национальном историческом музее отметили Международный день балета. Там прошел творческий вечер знаменитого белорусского хореографа и балетмейстера Валентина Елизарьева, который с недавних пор стал художественным руководителем Театра оперы и балета.

К мэтру было много вопросов.

- Мы счастливы, что вы вернулись! - сказала Валентину Николаевичу одна из поклонниц его творчества. - Вы создали плеяду знаковых спектаклей. А среди ваших спектаклей есть те, которые будоражат вас до сих пор?

Встреча с мэтром собрала полный музейный зал.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Каждый спектакль - это ребенок, который рождается. И, наверное, все спектакли, который я создал, это часть моей души. Но я думаю о будущем. (...) К сожалению, театр не все сохранил за время моего отсутствия.

У Валентина Николаевича спросили, как он пережил паузу в работе в театре, которая длилась 9 лет.

Елизарьев примерно час отвечал на вопросы поклонников.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- Вы знаете, было очень смутное время. Было очень непрофессиональное руководство в Министерстве культуры, с которым было невозможно разговаривать. На мой любой вопрос отвечали: «Денег нет на это, денег нет». Я ходил по спонсорам, собирал на немногочисленные премьеры деньги, - признался Елизарьев. - Я уходил от безысходности, непонимания того, что все-таки на искусство надо деньги давать. Самоокупаемость невозможна для больших театров - ни в России, ни на Западе, ни в Азии... И уже не было никаких сил. Тебя не понимают, не слышат... Я решил для себя, что не могу бороться. Пускай поборяться другие. Наверное, я неправильный шаг совершил - поспешил уволиться. Надо было чуть-чуть подождать...

Валентин Елизарьев пока не раскрыл своих постановочных планов, но признался, что 9 лет отсутствия в театре записывал все идеи.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Елизарьева сейчас назначили художественным руководителем всего театра.

- Я теперь отвечаю и за оркестр, и за оперу, и за балет, - заулыбался мэтр.

- Мы очень рады! - зааплодировали зрители.

По словам Елизарьева, во время своего перерыва в работе он не сидел дома, а ставил балетные спектакли в других странах.

После встречи поклонники дарили Елизарьеву не только цветы.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

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