2018-10-02T12:23:16+03:00
Экономика

Коммунальники продолжают рассылать договоры на отопление: «Заполните договор и бросьте в ящик, без конверта»

При этом все личные данные человека оказываются на виду
Ольга ЕРОХИНА
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Белорусам предлагают заключить договоры на отопление и горячую воду.Белорусам предлагают заключить договоры на отопление и горячую воду.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В середине сентября минчанам начали приходить письма от предприятия «Минсккоммунтеплосеть». Людей просили прийти в ЖЭС и заключить договоры на отопление и горячее водоснабжение. Причем сделать это надо было в течение семи дней. Как объясняли «КП» в Министерстве ЖКХ, заключение таких договоров происходит впервые. И нужен договор просто для того, чтобы привести документы в соответствие с новыми правилами. Правда, если вы не заключите договор, то никто горячую воду вам не отключит, и отопление вы получите в отведенные сроки. Ведь это все – основные жилищно-коммунальные услуги.

- А что будет, если не заключить договор? Ведь кто-то может быть в отъезде, не успеть прийти в ЖЭС, - спросили мы в министерстве ЖКХ.

- По сути, вас имеют право принудить к заключению договора. Отопление и горячее водоснабжение - это основная жилищно-коммунальная услуга.

Сначала жильцов приглашали в ЖЭС, чтобы заключить с ними договор. Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Сначала жильцов приглашали в ЖЭС, чтобы заключить с ними договор.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Прошло чуть более двух недель, и некоторые минчане получили по почте от предприятий «Минсккоммунтеплосети» новое письмо. В письме – объявление и два экземпляра договора.

«Заключение договора обусловлено изменениями структуры ЖКХ. Договор будет являться главной гарантией своевременности и качества предоставленных услуг, без договора на собственника не распространяется действие Закона «О защите прав потребителей ЖКУ». Убедительно просим заполнить договор, подписать и выслать один экземпляр в адрес предприятия. Обратная пересылка заполненного вами договора оплачена унитарным предприятием «Минсккоммунтеплосеть», упаковка договора в конверт не требуется, достаточно опустить его в любой почтовый ящик РУП «Белпочта», который для вас удобен».

Через пару недель пришло по почте вот такое объявление. Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Через пару недель пришло по почте вот такое объявление.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Минчане начали возмущаться: как можно личные данные отправлять без конверта по почте? А если кто-то ими воспользуется.

Страшно отправлять без конверта договор. Ведь будут видны все личные данные. Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Страшно отправлять без конверта договор. Ведь будут видны все личные данные.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

- По Закону о почтовой связи, если доставка оплачена, то договор – пусть и без конверта – считается почтовым отправлением. Оператор почтовой связи должен соблюдать тайну почтовых отправлений и не имеет права разглашать их содержание без согласия отправителя. Но здесь более важный вопрос – как определить потом виновного в разглашении? Как найти потом этого работника? Поэтому лучше, конечно, пересылать такие документы в конвертах, - объяснил «КП» юрист Александр Жук.

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