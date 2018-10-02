Артур Михайлов из «Песняров»: Когда мне сказали, что у меня свисают бока, стал ездить на гастроли с мини-кухней

СЕГОДНЯ 21:59 2018-10-02T21:59:40+03:00

Солист госансамбля «Песняры» рассказал «Комсомолке», почему из-за ЗОЖа на него косятся организаторы концертов, зачем он носит в кармане маленькую шоколадку и когда покажет на сцене татуированные бицепсы

Изменить размер текста: A A

Почти пять лет назад у Артура Михайлова совпало сразу несколько важных событий. Молодой певец окончил Институт современных знаний и сразу же выиграл Гран-при на Национальном фестивале белорусской песни и поэзии в Молодечно. Потом участвовал от Беларуси в конкурсе «Славянского базара в Витебске» и попал в госансамбль «Песняры». Как раз тогда же он всерьез занялся своим телом и включился в ЗОЖ-движение.

- В зал меня привело стечение обстоятельств. А еще, скажем так, острая необходимость закалить характер. Ведь перед «Славянским базаром» прочитал о себе кучу грязи в интернете - постарались конкуренты, которые тоже хотели выступать на конкурсе. Кстати, у меня после победы в Молодечно вообще не было конкурсных планов - я хотел заниматься своей музыкой. Но случилось так, что Михаил Финберг рекомендовал отборочной комиссии «Базара» меня прослушать, - рассказывает Артур.

Артур Михайлов признается: раньше дико стеснялся своего тела. Фото: Личный архив

Впрочем, вопрос о том, как держать хорошую форму, встал перед певцом еще раньше:

- Ближе к концу вуза я выступал с цыганским шоу «Аллюр», и это был сложный график с бессонными ночами, недосыпом, стрессами. В результате - уйма лишних килограммов. Я тогда весил 98 кг - столько я не весил никогда, мне стало реально тяжело.

В спортзал Артур уже ходил в университете, но часто пропускал тренировки. Когда его пригласили в «Песняры» (кстати, об этом еще до рождения Артура мечтала его мама, когда принимала в ДК, где она работала, артистов-«песняров» того времени. - Ред.), он решил заниматься всерьез и привыкать психологически.

- Когда попал к тренеру Артему Радзивилко, тот замотивировал меня - показал фото своих подопечных до и после, рассказал о правильных нагрузках и кардиотренировках. Не обошлось и без колких фразочек в мою сторону: «Посмотри на свои бока - они у тебя из-под майки свисают!» Это меня зацепило…

Теперь Артур легко знакомится с девушками на пляже. Фото: Личный архив

«Просим организаторов гастролей, чтобы рядом был спортзал»

Постепенно Артур втянулся в занятия, вдобавок начал бегать. В тренажерке ему рассказали о режиме сна и тренировок, а еще о правильном питании, которое в процессе физического преображения составляет минимум 60% успеха. С тех пор слова «диета», «белки», «жиры» и «углеводы» стали для Михайлова повседневностью.

- Поначалу было сложно. С утра я выпивал стакан воды с лимоном, ел 50 граммов овсянки на воде, потом - 5 яиц без желтка. Через два часа примерно - 250 граммов куриной грудки и 100 граммов риса. Все это было без соли (ну если только чуть-чуть) и на воде. Из специй я добавлял только лавровый лист. Иногда грудку менял на рыбу. В следующий прием я ел пять яичных белков либо заменял их иногда на морепродукты. А вечером - творог низкой жирности или обезжиренный (правда, последний все-таки не особо идет на пользу) и зеленый чай либо грейпфрут, ведь он - хороший жиросжигатель.

Артур - завсегдатай спортзалов. Фото: Личный архив

На этом режиме питания в сочетании с тренировками Артур похудел на существенные для него 15 кг - до 83 кг. Говорит, что теперь смотрит на свои прежние фотографии и, глядя в зеркало, понимает: у него есть талия, видны скулы. А еще ему стали нравиться открытые спортивные майки, атрибутика и дух спортзала. В общем, видя свой результат, останавливаться в самосовершенствовании артист уже не хочет:

- Постепенно я стал грамотно набирать мышечную массу, сушиться (комплекс мер у спортсменов, направленный на избавление от подкожной жировой прослойки. - Ред.), подключил спортивное питание, аминокислоты, протеин. Но все это началось только после специальной литературы и занятий с тренером.

Даже на гастролях Артур не забрасывает свою физподготовку. У «Песняров», кстати, есть пожелание для организаторов концертов - чтобы неподалеку от гостиницы или в ней самой находилась тренажерка. Так что Артур уже потаскал железо не только в Беларуси, но и в России, Азербайджане, Вьетнаме - есть с чем сравнивать. Со временем к пробежкам и занятиям в зале стали подключаться и другие участники ансамбля.

- Первое время ребята удивлялись, как можно есть сухую куриную грудку с рисом без соли… А представьте: мы приезжаем на концерт, заказчики нас встречают огромным столом, где булочки, сладкое, тяжелые салаты - все, что душа пожелает. А я ковыряюсь со своей грудкой. У ребят постоянно спрашивают: а почему парень не кушает? Я действительно все готовлю заранее - у меня есть маленький гриль, на котором я запекаю без соли и масла куриную грудку. Только прованские травы добавляю для вкуса.

Однажды накачанные мускулы спасли Артуру жизнь - он обезвредил хулигана в автобусе. Фото: Личный архив

«Могу раз в неделю съесть бургер. Но завтра - снова правильное питание»

Физическое преображение сказалось и на имидже Артура, и на его музыке. Параллельно с «Песнярами» он записывает эстрадные танцевальные песни под псевдонимом Михайлиди - такой псевдоним ему достался в объединении греков Беларуси «Пелопонес», куда его привела бабушка-гречанка Татьяна Павловна Ахпаш. Стиль поменялся, а песни стали смелее.

- По характеру я тоже стал увереннее. Недавно были в Одессе, в прошлом году в Сочи - смело можно выходить на пляж, заводить разговоры с девушками, не стесняясь своей фигуры. Главное, что мне комфортно в нынешнем весе. Не скрою, это приятно, когда ты видишь, как меняется твое тело, как тебе становится легко, а ты всегда в тонусе и можешь надеть то, что нравится, скажем, джинсы и облегающую майку… И люди восхищаются. А однажды мне мои занятия реально помогли спастись от смерти. Как-то ехал из Москвы в Минск, и в автобусе обезвредил пьяного хулигана с ножом. Не обошлось без ранений, но не был бы в форме - не справился бы.

На гастролях с "Песнярами" Артур тоже питается здорово и по науке.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Правда, в «Песнярах» на своем образе (как и на татуировках) Артур не заостряет внимание. Все-таки основная сценическая одежда в ансамбле - довольно строгие пиджаки. Хотя не только тату скрывает Артур:

- На гастролях, в переездах очень хочется сладкого. Мне проще отказаться от фастфуда, хотя на студии «Песняров», если открыть окно во время репетиции, его запах просто бьет в ноздри. Но хочется шоколада - кажется, я готов есть его тоннами! Так что когда я занимаюсь, у меня в кармане всегда есть маленькая молочная шоколадка. А раз в неделю позволяю себе разгрузку. Могу приготовить себе что-то жирное, сидеть и есть шоколад с чаем, когда смотрю кино, или купить бургер. Но назавтра - снова правильное питание. Это хорошо для психологического разгруза. Особенно в периоды сушек, когда ты худеешь к лету, чтобы при этом выглядеть мускулистее. Это для меня целое соревнование с самим собой. Закаляются дух и сила воли. Все-таки сидеть на правильном питании и не позволять себе ничего - это испытание каких-то граней силы воли и психологических, порой до срывов.

В "Песнярах" Артур Михайлов (первый слева в нижнем ряду) уже пятый год. Фото: pesnyary.by

- Артур, а с чего ты посоветовал бы начинать подготовку и как себя замотивировать на ЗОЖ?

- Понимаю, как сложно многим людям в повседневном графике найти время для тренировок. И как сложно следить за питанием - наверное, даже сложнее, чем прийти в зал. Что посоветую? Основная мотивация - ты сам. Смотреть ролики или слушать чьи-то истории - это важно. Но поставь цель, посмотри в зеркало, оцени, что бы ты хотел изменить. Не надо начинать с понедельника или со следующего месяца - нет, начни и сделай. Так и у меня было: встал, приготовил грудку - и начал.