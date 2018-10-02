Андрей Разин: Ищу в Беларуси артиста, который сыграет меня в фильме «Ласковый май. Продолжение»

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-02T14:32:54+03:00

9 ноября создатель группы «Ласковый май» привезет в Минск старые песни и нового вокалиста. О предстоящем концерте и других планах мы решили расспросить самого Андрея Разина

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- Откройте тайну, Андрей, кто будет петь в Минске старые песни на новый лад?

- В этом концерте примет участие вокалист Ион Ионицэ. Я представил его публике в субботу в «Привет, Андрей», посвященной моему 55-летию на «РТР-Беларусь». Он будет не только петь, но и в 2019 году снимется в продолжении художественного фильма «Ласковый май». Кстати, в написании сценария первого фильма принимал участие Павел Якубович (экс-главный редактор «Советской Белоруссии»), который видел всю историю группы своими глазами. В создании второго фильма Павел Изотович также примет участие. То, что мы нашли Иона Ионицэ в Кишиневе – это невероятная удача, одна на миллион. У него, как и у всех участников «Ласкового мая», сложная судьба, нет родителей. Но самое главное – он не только поет как Шатунов, но и внешне очень похож на Юру, вплоть до размеров одежды и обуви. В фильме он будет играть в тех самых концертных вещах Юры, в которых он выступал в 90-е годы. Единственная пока проблема – у него немного чувствуется молдавский акцент, но мы над этим работаем. Иону 22 года, но выглядит на 16-17 лет, как Юра. А еще он здорово рисует, так что мы планируем вместе с концертом сделать благотворительную выставку Иона Ионицэ.

- Якубович был в свое время редактором газеты «Ласковый май», которая расходилась по всему Союзу миллионными тиражами.

- Нет, он был первым заместителем главного редактора. Главным редактором был я. Мы думали возродить газету, но сейчас Беларусь и Россия – разные государства, у нас разные подписные индексы. Но я как член Союза писателей Беларуси и Союзного государства веду переговоры, чтобы издавать эту газету в рамках Союзного государства. Думаю, мы найдем способ возобновить выход в следующем году.

- Минск для вас - особый город?

- Да, конечно. У меня в Минске есть квартира, а в пригороде - дача. В минске живет моя крестная мама, Валентина Ивановна Королева. К сожалению, уже умер мой крестный папа, ее муж Михаил Степанович Высоцкий, он был генеральным конструктором Беларуси по автомобильной технике. Когда мы приезжаем в Минск, всегда ходим с ребятами на кладбище к его могиле. Крестный очень много помогал «Ласковому маю».

Мало кто помнит уже, что в Минске у «ласкового мая» было 15 стадионных концертов подряд – это результат, который никому из артистов и не снился! Мы в этот приезд с удовольствием зайдем посмотреть на обновленный стадион «Динамо». На протяжении 5 лет он был основной площадкой, где группа «Ласковый май» давала свои концерты. Правда, первый наш концерт, был в СКА «Уручье». А потом Павел Якубович связался с Константином Платоновым, в то время заместителем министра МВД, и он разрешил нам выступать на стадионе «Динамо».

Андрей Разин и Ион Ионицэ в студии у Андрея Малахова. Фото: личный архив

- В 1985 году вы впервые появились на телевидении в передаче "Утренняя почта", и забавный момент – на подтанцовке у вас был Борис Моисеев в составе трио «Экспрессия». Он ведь тоже выходец из Беларуси.

- Да, так и было. Я случайно увидел Бориса в 1984 году в Риге, и когда Гостелерадио предложило съемку на телевидении, пригласил с собой трио «Экспрессия». Таким образом, Люда, Лора и Борис (трио «Экспрессия») также были показаны на Центральном телевидении впервые. Уже после этой передачи их заметила Алла Пугачева и пригласила сниматься в фильме «Пришла и говорю».

- Ну и если продолжать тему связи с Беларусью – у вас ведь отец родился в деревне Вишняки?

- Сейчас это уже микрорайон Гродно. В этом городе у меня живут родственники по сей день. Мои предки владели фарфоровым заводом, который в советские времена стал кирпичным. Эти здания до сих пор стоят в центре недалеко от вокзала. Я вел переговоры о том, чтобы забрать их. Если сами здания давали по одной базовой – практически бесплатно, то по земле были вопросы. Мне очень приятно, что в коллекции у вашего бывшего министра иностранных дел Петра Кравченко я видел исторические купюры, на которых изображены постройки моего прадеда в Гродно. Так что память о предках живет. Когда приезжаю в Гродно, с удовольствием наведываю родных.

- Вы как-то говорили, что готовы переехать в Минск.

- А я в течение года 4-5 раз точно приезжаю. Когда был жив мой крестный папа, появлялся и чаще. Сейчас просто времени меньше, но те 5 концертов, что пройдут в Беларуси, как раз позволят мне проведать всех, поучаствовать в общественных мероприятиях. Обязательно встретимся с Павлом Изотовичем Якубовичем поговорить по сценарию, покажу ему Иона Ионицэ.

- А кто же сыграет вас самого?

- А вот, хотелось бы найти в Беларуси этого артиста. В первом фильме меня играл Вячеслав Манучаров, которого я увидел в Москве на улице. Но Манучаров уже перерос возраст героя, да и стал великим, заслуженным артистом России. Надеюсь, что подыщу в Беларуси актера моложе, но не менее талантливого.

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