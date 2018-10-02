«Сложно представить, что наши зарплаты могут конкурировать с польскими. Но если снизить взносы в Фонд соцзащиты, ситуация изменится»

СЕГОДНЯ 13:47 2018-10-02T13:48:02+03:00

Айтишники платят в Фонд соцзащиты меньше остальных. И эксперты считают, что это одна из причин, по которым в белорусском IT-секторе хорошие даже по мировым меркам зарплаты. Фото: firestock

Разбираемся, как могло бы отразиться на пенсиях и зарплатах уменьшение страховых взносов, о котором недавно заговорили чиновники

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Сейчас компании перечисляют в фонд 34% от зарплат всех работников, а потом эти деньги идут на выплату пенсий, больничных и пособий. Уменьшить взносы в Фонд соцзащиты для предприятий предложил замминистра финансов Юрий Селиверстов в интервью журналу «Финансы. Учет. Аудит».

- Во многих странах для организаций она (страховая нагрузка. - Ред.) намного меньше, что положительно скажется на конкурентоспособности субъектов хозяйствования, - рассказал Юрий Селиверстов.

Если обязательные взносы для предприятий действительно снизят, станут ли пенсии меньше, а зарплаты - больше? «Комсомолка» задала эксперту наивные вопросы о взносах в Фонд соцзащиты.

Предприятия отдают в Фонд соцзащиты 34% от зарплат. Это много или мало?

1% от зарплаты мы отдаем в фонд сами, но основная тяжесть взносов ложится именно на плечи нанимателя. Это ощутимая сумма. Если в фирме работает 15 человек, каждый из которых получает среднюю зарплату (в августе - 987 руб. 50 коп.), то нанимателю каждый месяц приходится перечислять в фонд чуть больше 5036 рублей.

- Это очень большой процент по сравнению с другими странами, особенно развитыми. Например, в США общий объем страховых отчислений работника и работодателя - порядка 12% от зарплаты, - приводит пример Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. - Но, на мой взгляд, от этого страдают в первую очередь работники, а не предприятия. Ведь эти деньги не взялись из ниоткуда, их заработали сотрудники этой компании. И в условиях конкурентного рынка труда, когда компании пытаются привлечь хороших работников в том числе с помощью денег, вся эта сумма рано или поздно все равно перешла бы в зарплаты. Поэтому, на мой взгляд, можно говорить о том, что эти 34% в Фонд соцзащиты тоже отдают именно работники.

Если 34% - это много, может быть, просто уменьшить отчисления?

Такой вариант нам не подойдет, ведь с наполняемостью Фонда соцзащиты в последнее время и так проблемы. Например, в прошлом году из бюджета пришлось дополнительно перечислить в фонд 520 млн. рублей, в этом планируют еще 686 млн. Без этих пополнений денег на все положенные выплаты просто не хватило бы. А население стареет, так что работающих и делающих взносы становится все меньше, а пенсионеров - все больше.

- На одну белорусскую семью в среднем приходится 1,7 ребенка, поэтому о каком-то омоложении населения говорить нельзя, - рассказывает Лев Львовский. - В ближайшие 10 - 15 лет даже нынешнего уровня отчислений может оказаться недостаточно, чтобы сохранить текущий уровень пенсий. А понизить процент отчислений, не переходя на накопительную систему, получится разве что при фантастических стечениях обстоятельств: например, если в Беларуси найдут огромные залежи нефти или к нам вдруг поедет большой поток мигрантов, который сможет изменить демографическую пирамиду.

Можно ли снизить отчисления в фонд и при этом не уменьшить сами пенсии?

По мнению экспертов, практически единственный способ сделать это - постепенно перейти на накопительную пенсионную систему.

- Для начала нужно определить пул тех людей, которым государство должно выплатить пенсию по старым правилам. Это пенсионеры и предпенсионеры, которые в любом случае не успеют накопить себе на пенсию, - говорит Лев Львовский. - Государство должно отнестись к этому как к неизбежной статье расходов. Возможно, для финансирования этих пенсий придется пойти на дополнительные меры: сократить другие статьи расходов, получить займы. А для остальных начать постепенный переход на накопительную систему. Для начала предприятие может перечислять на пенсии те же 34% зарплат, но в общий котел будет идти только часть этих взносов, а остальное - на накопительные счета конкретных работников. Когда постепенно уйдет необходимость финансировать существующий сейчас пул пенсионеров, можно будет снизить и размер отчислений. В идеале должны сохраниться небольшие взносы на социальную пенсию (скажем, 10%), а все остальное будет получать работник. И уже он сам сможет решать, какую часть этих денег перевести в накопительный фонд на свою будущую пенсию.

Айтишники платят в Фонд соцзащиты меньше остальных. Это справедливо?

Компаниям из Парка высоких технологий положено множество льгот, в том числе и по взносам в Фонд соцзащиты. Для них страховые взносы начисляются только на ту часть зарплаты, которая равна средней по стране, хотя реальные заработки могут быть в несколько раз больше. На эту ситуацию чиновники тоже обратили внимание.

- Пока что люди, зарабатывающие высокую зарплату, не накапливают себе дополнительную пенсию, а напротив, имеют льготы и платят взносы лишь с части доходов. Это неправильно, - считает замминистра Юрий Селиверстов.

С точки зрения пенсионного фонда такая льгота действительно может выглядеть нелогично. Но эксперты считают, что она помогает предприятиям стать более конкурентоспособными.

- Налоговые льготы - это одна из причин, по которым в белорусском IT-секторе конкурентоспособные даже по мировым меркам зарплаты, - объясняет Лев Львовский. - Представим, что зарубежная компания готова платить сотруднику за разработку продукта 100 долларов. Она не может вдруг заплатить белорусской компании 134 доллара, чтобы работнику в итоге достались те же 100. Скорее, она заплатит те же 100, но работник в итоге получит меньше. Но благодаря тому, что наши компании меньше отдают государству, они могут на равных работать на международном рынке, привлекать квалифицированных мигрантов. Почему ни одно из белорусских мебельных предприятий не может конкурировать с IKEA? Ведь они изготавливают мебель по ее заказу, значит, возможности и ресурсы для этого есть. Наверное, мешают другие условия, в том числе налоговые. IT - это хороший пример того, что в Беларуси существует конкурентоспособная отрасль, и те же меры можно было бы применять и в других отраслях. Например, сейчас сложно представить, что белорусские зарплаты могут конкурировать с польскими. Но если за счет уменьшения страховых взносов удастся добавить к ним процентов 20, в некоторых секторах ситуация изменится.

КСТАТИ

Почему пенсионные взносы и налоги должны платить сами люди, а не работодатели?

Обычно мы получаем на руки чистую зарплату. Налоги из нее уже вычли, 1% страховых взносов - тоже, еще 34% докинул наниматель… В итоге мало кто представляет, сколько он заработал на самом деле и сколько отдал в копилку страны.

- Страховые взносы, которые составляют более 30% от зарплаты, - это огромная сумма, сколько бы человек ни получал. Когда люди этого не видят, они не понимают, что на самом деле зарабатывают гораздо больше и отдают в Фонд соцзащиты такие крупные суммы, - объясняет Лев Львовский. - А во многих западных странах люди не только самостоятельно перечисляют взносы в пенсионный фонд, но и сами платят налоги. В США еще отцы-основатели придумали систему, при которой люди получают на руки все деньги и уже после этого рассчитываются с государством. Когда человек сам достает из кошелька кровно заработанное, он больше задумывается о том, справедливо ли государство их тратит.

А КАК У НИХ?

- В России работодатели перечисляют на пенсии 22% от зарплат своих сотрудников (плюс еще 8% на другие нужды - например, обязательное медицинское страхование). Недавно наши соседи попробовали перейти на накопительную систему: 6% из этих 22% можно было направить в один из накопительных фондов. Но начиная с 2014 года российские власти замораживают эти накопления. Накопительной пенсии у соседей, по сути, все равно нет.

- В Украине наниматели платят единый социальный взнос, который идет не только на пенсии, но и на больничные, пособия - 22% от зарплаты.

- В Литве работники перечисляют на будущую пенсию 3% или 4% от зарплаты (в зависимости от того, хотят они получать обычную пенсию или повышенную). Работодатель доплачивает еще от 27,98% до 29,6%.

- В Польше общая сумма взносов в пенсионный фонд составляет 19,52%, но наниматель и работодатель делят их пополам. Каждый работающий поляк отдает на свою будущую пенсию почти 10% от зарплаты, столько же - работодатель.