2018-10-02T14:54:46+03:00
Общество

«Осень, которая лето»: 13 умопомрачительных закатов Минского моря

Минчане Александр и Татьяна делают фотографии, от которых занимает дух
Дарья ПУТЕЙКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: Александр ДемьянцевФото: Александр Демьянцев

Сентябрь был в этом году таким теплым, что его смело можно причислять к летним месяцам. Ну разве бывают такие теплые закаты осенью?

Авторы снимков – Александр Демьянцев и Татьяна Фомкина, основатели рекламного агентства в Минске. Путешествия и фотография – их общее хобби. Снимают Александр и Татьяна на смартфон (и выкладывают в свои профили в инстаграме), но выглядит результат весьма профессионально.

Смотрите сами!

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Татьяна ФОМКИНА

Фото: Татьяна ФОМКИНА

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Татьяна ФОМКИНА

Фото: Татьяна ФОМКИНА

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Вручен главный приз рекламной игры Белагропромбанка и платежной системы Mastercard «Кухонных дел МАСТЕР!»
Сертификат на 13 000 белорусских рублей, которым можно оплатить ремонт кухни, был вручен в центральном офисе Белагропромбанка при участии представителя международной платежной системы Mastercard 26 сентября
Новости 24
В Беларуси отозваны 14 серий четырех лекарств от давления
Минобразования: К 2025 году зарплата педагогов увеличится в два раза
Сегодня Алексей Хлестов разыграет квартиру в Минске от «Евроопт»
В Минске презентовали форму для белорусских спортсменов и волонтеров на II Европейских играх
В Минске спасатели потушили загоревшийся на ходу микроавтобус, в котором было газовое оборудование
На проспекте Независимости в Минске столкнулись три авто, водители госпитализированы
Мингорисполком о запрете продажи алкоголя после 23.00: «Мера направлена прежде всего на тех, кто отправляется в ночные магазины за добавкой»
В Минске мужчина пытался отобрать оружие у милиционера и получил выстрел в ногу
Фотофакт. На стене дома в центре Бреста появился Кастусь Калиновский
В Щучинском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина
В Витебском районе мужчина ехал в больницу снять гипс, но попал в ДТП
Четверо сотрудников БЖД слили 1,3 тонны дизтоплива
В Бресте задержали "любителя футбола" с поддельным паспортом гражданина Франции
На даче у жителя Витебска милиция обнаружила три бочки с марихуаной
Минчанку избили за отказ в интимной близости
В горах Италии погиб белорусский IT-предприниматель Андрей Богомолов
Из гимназии в Фаниполе эвакуировали более 700 детей
Ночью под Слуцком ГАИ пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя
Новинка Huawei - смартфон Mate 20 lite - появился в Беларуси
Сегодня после 23.00 в Минске и Быхове не будут продавать алкоголь
В Ивацевичах бывшего директора тюремной мебельной фабрики за взятку осудили на 9 лет
Студентку Ляховичского колледжа разыскивают полмесяца: 1 октября ее видели в Минске
Зарплата бюджетников выросла с 1 октября
Авария под Воложином: мотоциклист погиб, его спутница в больнице
Руководитель колхоза в Ляховичском районе незаконно продал два комбайна
Умерла одна из пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве»
Осень наступила: синоптики обещают дождь, туман и до +14 C
Двоих мужчин засыпало грунтом под Минском