«Осень, которая лето»: 13 умопомрачительных закатов Минского моря
Минчане Александр и Татьяна делают фотографии, от которых занимает дух
Фото: Александр Демьянцев
Сентябрь был в этом году таким теплым, что его смело можно причислять к летним месяцам. Ну разве бывают такие теплые закаты осенью?
Авторы снимков – Александр Демьянцев и Татьяна Фомкина, основатели рекламного агентства в Минске. Путешествия и фотография – их общее хобби. Снимают Александр и Татьяна на смартфон (и выкладывают в свои профили в инстаграме), но выглядит результат весьма профессионально.
Смотрите сами!
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Татьяна ФОМКИНА
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Александр Демьянцев
Фото: Татьяна ФОМКИНА
Фото: Александр Демьянцев