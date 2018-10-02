«Осень, которая лето»: 13 умопомрачительных закатов Минского моря

СЕГОДНЯ 14:39 2018-10-02T14:54:46+03:00

Сентябрь был в этом году таким теплым, что его смело можно причислять к летним месяцам. Ну разве бывают такие теплые закаты осенью?

Авторы снимков – Александр Демьянцев и Татьяна Фомкина, основатели рекламного агентства в Минске. Путешествия и фотография – их общее хобби. Снимают Александр и Татьяна на смартфон (и выкладывают в свои профили в инстаграме), но выглядит результат весьма профессионально.

Смотрите сами!

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Татьяна ФОМКИНА

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Александр Демьянцев

Фото: Татьяна ФОМКИНА