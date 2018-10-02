Белый в дом

СЕГОДНЯ 22:01 2018-10-02T22:01:11+03:00

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Фитнес-тренер Наталья Новожилова и драматург Диана Балыко выбрались на тихую охоту вокруг дачи. Наталья в грибах - настоящий спец, а как вкусно она готовит грузди! Диана разбирается в грибах похуже, да еще и собирала их с пятилетней дочкой Викой. Так что Наталья потом проверила весь их улов на предмет поганок.

Фото: личный архив

- Вика - фанат собирательства, - говорит Диана. - Грибы не ест, но процесс их поиска обожает. Может целый день в лесу провести, особенно если папа поднесет на ручках к большому дубу.

Павел Тараймович - единственный грибник в группе «Тяни-Толкай».

Фото: личный архив

- Грибы собираю с детства, я ведь каждое лето проводил у бабушки в деревне. Собираю в основном классику - боровики, подосиновики, подберезовики, сыроежки, лисички. Самый большой улов случился года два назад. Друг обещал отвезти меня в секретное грибное место, но оказалось, это военный полигон… И прямо во время сбора грибов начались учебные артиллерийские стрельбы, так что мы экстренно закончили нашу тихую охоту. Но и к этому времени улов уже был что надо!

Руслан Мусвидас и Дмитрий Кочеровский - артисты Национального академического концертного оркестра Михаила Финберга, а еще большие друзья. Дмитрий Кочеровский - грибник со стажем, и Руслан Мусвидас решил съездить за компанию, чтобы разведать грибные места.

Фото: личный архив

- Такое количество грибов на нас свалилось впервые, - смеется Вероника Мусвидас, жена артиста, которая и прислала фото в редакцию. - Руслан их чистил до трех ночи! А я сбежала после полуночи, сославшись на то, что мне вставать в 6 утра. По-моему, муж даже обиделся. Потом мы их сварили, будет жарить и супы готовить.

«Ходили с батюшкой по грибы. Мой пакетик явно меньше. Но против опыта не попрешь», - пишет в соцсетях сын актера Дмитрия Нагиева Кирилл. Собирали они грибы под Питером.

Фото: instagram.com

«Рассветы и закаты, звезды на расстоянии вытянутой руки, песни у костра, походы за грибами и ягодами», - рассказала о своем отпуске певица Валерия.

Фото: instagram.com

Актриса Алиса Фрейндлих (в центре) вместе с родными насобирала 6 корзин! «Бабушка с самого детства собирает грибы, прекрасно в них разбирается, - радуется ее внучка Анна. - Каждую осень мы выезжаем в лес всей семьей - это уже традиция».

Фото: instagram.com

Продюсер Яна Рудковская, как выяснилось, обожает собирать грибы и приучила к этому занятию всю семью. У нее есть свои любимые места в Ленинградской области, куда она ежегодно ездит. На днях Яна похвасталась очередным уловом - шестью корзинами белых и подосиновиков, которые были собраны у деревни Сюрьга. Помогали ей в этом муж, фигурист Евгений Плющенко, и 5-летний сын Саша. По словам Яны, грибы они замаринуют, засолят и заморозят на зиму. «Надеюсь, те, кто написал, что мы грибы купили и сделали постановочное фото, найдут в себе силы извиниться! - ответила Рудковская тем, кто засомневался в правдивости истории. - Мне стыдно за таких людей. Мы делимся своими эмоциями и частичкой нашей жизни!»