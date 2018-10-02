«Лучше так служить, чем по уставу»: идет суд над командирами роты в Печах

СЕГОДНЯ 15:17 2018-10-02T16:05:25+03:00

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Во вторник, 2 октября, в суде Минского района продолжился суд над двумя командирами части в Печах - бывшем старшим лейтенантом Павлом Суковенко и прапорщиком Артуром Вирбалом. Их обвиняют по статье «Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насилием».

Сегодня продолжили допрашивать сержанта Антона Вяжевича, который проходит по этому делу потерпевшим. В то же время молодой человек обвиняется в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича. Вяжевич держится уверенно. Сидя на скамье в первом ряду, он улыбается журналистам.

Прокурор оглашает его показания. Тот подтверждает, что покупал продукты Суковенко, когда был дежурным по роте.

По его словам, он не чувствовал унижения и боли, когда его бил прапорщик Вирбал.

- В апреле поступило новое обмундирование. Вирбал требовал деньги от 20 до 45 рублей за обмундирование. Лично через меня Вирбал брал деньги, - прокурор зачитывает прежние показания потерпевшего Вяжевича. - Ваши показания?

- Нет.

- А чьи? - удивляется прокурор.

- Я давал показания под давлением. Вирбал через меня деньги не брал.

Сержант Егор Скуратович тоже говорит о том, что покупал Павлу Суковенко продукты: пакетики кофе, сигареты, смаженки, сосиски в тесте, печенье. Скуратович говорит, что денежное довольствие он получал не в полном размере. При этом материальных претензий он не имеет.

- Хочу сказать, что командир роты хороший, - говорит Скуратович. - Лучше так служить, чем по уставу. По нему сложнее. А так телефоном можно было пользоваться... Когда я был рядовым, мне не нравилось жить по уставу.

Прокурор зачитывает показания Скуратовича:

- Был случай, когда Суковенко увидел у меня неуставной телефон и изъял его. Я просил вернуть, на что он сказал достать ему форму. Стоила форма дорого - около 110 рублей. Мы договорились, что я ему отдам свою форму, которую оценил в 40 рублей. Суковенко вернул телефон, - говорил раньше Скуратович.

«Суковенко ударил Барановского палкой. Это была лопата с деревянной ручкой»

После обеда в суде продолжили допрашивать потерпевших - сержант Артем Бердник характеризует командира роты "с положительной стороны".

- Ко мне Суковенко не применял насилие. Один раз я видел, как Суковенко ударил Барановского палкой. Это была лопата с деревянной ручкой, - зачитывает прокурор показания Бердника. - Подтверждаете показания?

- Может, и было. Не помню...

В других показаниях Бердник говорил, что видел это издалека, примерно за 10 метров. В суде же потерпевший настаивает на том, что не помнит такого.

По словам потерпевшего, к прапорщику Вирбалу претензий он не имеет.

Судебное слушание продолжается.

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