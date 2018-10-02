2018-10-02T16:05:25+03:00
Общество

Лукашенко поручил в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя после 23.00

В Администрации президента говорят, что такие запреты оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы
Ольга ШИЛАК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лукашенко поручил в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя после 23.00Лукашенко поручил в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя после 23.00Фото: Андрей КАРА
Изменить размер текста:

С 1 октября магазины столицы перестали продавать алкоголь ночью, а именнно с 23.00 до 7.00. Своего рода эксперимент был рассчитан на год. Но не прошло и двух дней с введения запрета, как его решили отменить.

- Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения, - заявили belta.by в Администрации президента.

В администрации пояснили, что решение об отмене запрета продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.

Также там отмечают, что опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов.

- С другой стороны, спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов, - объяснили в Администрации.

КОММЕНТАРИЙ ПРОДАВЦА

- Если утром многие покупают слабоалкогольные напитки - вино и пиво, то вечером, как правило, в ход идет более тяжелая артиллерия - водка, - делится наблюдением продавец сети известных столичных гипермаркетов. – По опыту прошлых лет (имеется в виду эксперимент 2015-го года. – Ред.) могу сказать, что тогда по вечерам мы теряли как минимум 30% выручки, зато среди наших самых ранних покупателей чаще были не те, кому срочно нужно опохмелиться, а молодые мамы, которые пришли за молоком и кашами. Пьяных скандалов в торговом зале тоже стало меньше.

А КАК У НИХ

Россия. Запрет на продажу алкоголя действует на заправках и в общественных местах. С 2011 года в магазинах запрещено продавать спиртное с 23.00 до 08.00, но регионы могут корректировать время в сторону ужесточения. Например, в Питере запрет действует с 22.00 до 11.00, в Чечне алкоголь продают только с 8.00 до 10.00.

Украина. С 28 сентября отказаться от продажи алкоголя в Киеве решили с 23.00 до 10.00. Но в силу решение еще не вступило - возможны иски от предпринимателей, как в 2016 году. Тогда за запрет проголосовали депутаты горсовета, а Минюст его отменил, еще и оштрафовал депутатов.

Литва. С понедельника по субботу купить алкоголь в магазинах можно с 10.00 до 20.00, в воскресение – только до 15.00. Тем, кто купит алкоголь по просьбе молодежи младше 20 лет – штраф от 90 до 400 евро.

Напомним, решение Мингорисполкома об ограничении продажи алкоголя было опубликовано 28 сентября на Национальном правовом интернет-портале. с 1 октября даже пиво ночью можно купить только в кафе, барах и ресторанах, и только в розлив.

Инициатором запрета выступило МВД. Цель этого эксперимента - профилактика пьянства и связанных с ним правонарушений.

Запрет действовал пока что только в Минске и Быхове

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Вручен главный приз рекламной игры Белагропромбанка и платежной системы Mastercard «Кухонных дел МАСТЕР!»
Сертификат на 13 000 белорусских рублей, которым можно оплатить ремонт кухни, был вручен в центральном офисе Белагропромбанка при участии представителя международной платежной системы Mastercard 26 сентября
Новости 24
В Беларуси отозваны 14 серий четырех лекарств от давления
Минобразования: К 2025 году зарплата педагогов увеличится в два раза
Сегодня Алексей Хлестов разыграет квартиру в Минске от «Евроопт»
В Минске презентовали форму для белорусских спортсменов и волонтеров на II Европейских играх
В Минске спасатели потушили загоревшийся на ходу микроавтобус, в котором было газовое оборудование
На проспекте Независимости в Минске столкнулись три авто, водители госпитализированы
Мингорисполком о запрете продажи алкоголя после 23.00: «Мера направлена прежде всего на тех, кто отправляется в ночные магазины за добавкой»
В Минске мужчина пытался отобрать оружие у милиционера и получил выстрел в ногу
Фотофакт. На стене дома в центре Бреста появился Кастусь Калиновский
В Щучинском районе на пожаре в частном доме погиб мужчина
В Витебском районе мужчина ехал в больницу снять гипс, но попал в ДТП
Четверо сотрудников БЖД слили 1,3 тонны дизтоплива
В Бресте задержали "любителя футбола" с поддельным паспортом гражданина Франции
На даче у жителя Витебска милиция обнаружила три бочки с марихуаной
Минчанку избили за отказ в интимной близости
В горах Италии погиб белорусский IT-предприниматель Андрей Богомолов
Из гимназии в Фаниполе эвакуировали более 700 детей
Ночью под Слуцком ГАИ пришлось стрелять, чтобы задержать нарушителя
Новинка Huawei - смартфон Mate 20 lite - появился в Беларуси
Сегодня после 23.00 в Минске и Быхове не будут продавать алкоголь
В Ивацевичах бывшего директора тюремной мебельной фабрики за взятку осудили на 9 лет
Студентку Ляховичского колледжа разыскивают полмесяца: 1 октября ее видели в Минске
Зарплата бюджетников выросла с 1 октября
Авария под Воложином: мотоциклист погиб, его спутница в больнице
Руководитель колхоза в Ляховичском районе незаконно продал два комбайна
Умерла одна из пострадавших во время взрыва на «Могилевдреве»
Осень наступила: синоптики обещают дождь, туман и до +14 C
Двоих мужчин засыпало грунтом под Минском