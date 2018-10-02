Лукашенко поручил в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя после 23.00

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-02T16:05:25+03:00

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С 1 октября магазины столицы перестали продавать алкоголь ночью, а именнно с 23.00 до 7.00. Своего рода эксперимент был рассчитан на год. Но не прошло и двух дней с введения запрета, как его решили отменить.

- Президент, ознакомившись с представленной ему информацией, принял решение в течение суток отменить эти непродуманные решения, - заявили belta.by в Администрации президента.

В администрации пояснили, что решение об отмене запрета продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами, которые на практике вместо ожидаемого положительного результата оборачиваются ростом теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличением предложения контрафактной продукции.

Также там отмечают, что опыт как Беларуси, начиная с советских времен, так и зарубежных стран свидетельствует о неэффективности и даже вредности запретов.

- С другой стороны, спрос всегда находит предложение. Продажи из-под полы теми же таксистами, рост употребления любых спиртосодержащих жидкостей, проблема контрафакта в условиях невозможности контролировать ситуацию в рамках цивилизованных условий торговли… И, как результат, увеличение количества правонарушений и алкогольных отравлений, дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и расход бюджетных средств. Все это также наиболее вероятные последствия подобных запретов, - объяснили в Администрации.

КОММЕНТАРИЙ ПРОДАВЦА

- Если утром многие покупают слабоалкогольные напитки - вино и пиво, то вечером, как правило, в ход идет более тяжелая артиллерия - водка, - делится наблюдением продавец сети известных столичных гипермаркетов. – По опыту прошлых лет (имеется в виду эксперимент 2015-го года. – Ред.) могу сказать, что тогда по вечерам мы теряли как минимум 30% выручки, зато среди наших самых ранних покупателей чаще были не те, кому срочно нужно опохмелиться, а молодые мамы, которые пришли за молоком и кашами. Пьяных скандалов в торговом зале тоже стало меньше.

А КАК У НИХ

Россия. Запрет на продажу алкоголя действует на заправках и в общественных местах. С 2011 года в магазинах запрещено продавать спиртное с 23.00 до 08.00, но регионы могут корректировать время в сторону ужесточения. Например, в Питере запрет действует с 22.00 до 11.00, в Чечне алкоголь продают только с 8.00 до 10.00.

Украина. С 28 сентября отказаться от продажи алкоголя в Киеве решили с 23.00 до 10.00. Но в силу решение еще не вступило - возможны иски от предпринимателей, как в 2016 году. Тогда за запрет проголосовали депутаты горсовета, а Минюст его отменил, еще и оштрафовал депутатов.

Литва. С понедельника по субботу купить алкоголь в магазинах можно с 10.00 до 20.00, в воскресение – только до 15.00. Тем, кто купит алкоголь по просьбе молодежи младше 20 лет – штраф от 90 до 400 евро.

Напомним, решение Мингорисполкома об ограничении продажи алкоголя было опубликовано 28 сентября на Национальном правовом интернет-портале. с 1 октября даже пиво ночью можно купить только в кафе, барах и ресторанах, и только в розлив.

Инициатором запрета выступило МВД. Цель этого эксперимента - профилактика пьянства и связанных с ним правонарушений.

Запрет действовал пока что только в Минске и Быхове