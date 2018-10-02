2018-10-02T16:30:32+03:00
Общество

Глава Минздрава о коррупции: Скорее всего, это вопрос личной нескромности

По его словам, для него самого ситуация с задержаниями стала неожиданностью
Ирина КОЗЛИК
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Валерий Малашко рассказал, что для него самого ситуация с задержаниями стала неожиданностью.Валерий Малашко рассказал, что для него самого ситуация с задержаниями стала неожиданностью.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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2 октября открылась очередная сессия парламента. На первое заседание пришел и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко рассказать о новом законе. Журналистов больше интересовал коррупционный скандал в министерстве и в нескольких крупных учреждениях здравоохранения. Напомним, масштабные задержания в сфере здравоохранения начались в начале лета. Дело о коррупции в Министерстве здравоохранения называют самым громким за всю историю независимой Беларуси. Такого масштаба задержаний чиновников и таких размеров взяток наша страна еще не знала. 11 сентября на совещании о проблемных вопросах в системе здравоохранения Александр Лукашенко рассказал, что возбуждено 95 уголовных дел, где фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств. Почти 100 человек попали под следствие. Раньше в КГБ сообщали, что в деле – 60 фигурантов, среди которых функционеры системы здравоохранения, главврачи крупных клиник, представители фармацевтических компаний. 37 из них были задержаны, заключены под стражу или в отношении них были применены другие меры пресечения. Расследование уголовных дел продолжается.

- Те вопросы, которые вменялись задержанным лицам, лежат в плоскости непринятия решений или получения вознаграждения за какие-то услуги. Скорее всего, это личная нескромность, скажем так, - пояснил 2 октября Валерий Малашко журналистам в парламенте. Так же он добавил, что для него ситуация с задержаниями стала неожиданностью.

Как сообщает БелаПАН, министр добавил, что Минздрав каждый день проводит антикоррупционную и профилактическую работу.

- Постоянно мы смотрим и отрабатываем те риски, которые мы должны и обязаны минимизировать в работе, начиная от врача, когда он выписывает больничный лист, и заканчивая чиновником, который принимает какие-то решения. На это и должна быть направлена работа министра и его штаба - соблюдение антикоррупционного законодательства, - заявил министр.

Лукашенко о коррупции в здравоохранении: «95 уголовных дел и 100 человек под следствием». Он пообещал «не найти «стрелочников», а буквально выкорчевать эту заразу до основания, докопаться до главных организаторов этого беззакония» (подробнее)

Замглавы Минздрава Игоря Лосицкого отстранили от должности. Чиновника подозревают в коррупции (подробнее)

«Не связано с проведением процедуры закупки вакцины «Эупента». Чиновницу из Минздрава задержали за коррупцию. По информации следствия, начальник управления брала взятки на протяжении трех лет (подробнее)

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