«Было неловко, когда 5 «А» подарил махровый халат»: педагоги рассказали о подарках на День учителя

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-02T17:40:46+03:00

В первую субботу октября родители и дети по традиции несут в школы цветы и конфеты. А о каких знаках внимания мечтают сами учителя?

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И хоть Министерство образования не раз предупреждало, что любые подарки педагогам запрещены, народная традиция, похоже, неискоренима. Любимым учителям из года в год вручают букеты, шоколадки, канцтовары…

- Чего уж скрывать, такое внимание всегда приятно. Главное, чтобы от души. Но ни один учитель не намекает подарки. И их отсутствие никак на отношение к ученикам не влияет. У нас в системе с этим строго, - говорит педагог с 23-летним стажем. - Самый нужный подарок, конечно, канцтовары. Один класс, помню, вручил сто синих ручек, перевязанных красивой лентой. Очень пригодилось. И сама писала, и детям, которые на урок свою забывали, давала.

- Я всегда рада блокнотам, тетрадкам. А когда дарят что-то, что не относится напрямую к работе, чувствую себя не очень комфортно, - признается Светлана Ивановна, учитель русского языка минской школы. - Однажды 5 «А» вручил… махровый халат! Белый, длинный, пушистый. Я была просто растеряна, не знала, как поступить. Родители сказали трогательную речь, что хотят, чтобы я больше отдыхала, уютно в него закручиваясь. Сейчас этот подарок вызывает теплые чувства. Но тогда очень переживала.

- Чай, полотенца красивые кухонные, кофе - все это очень радовало и все пригодилось. Считаю, что если уж и дарить, то именно такое! - Елена проработала в школе 9 лет, сейчас из профессии ушла. - Но чай каждое утро пью дома именно из той кружки, которую мои семиклассники подарили!

Преподаватель математики, выпустившая уже два своих класса, дает однозначный совет - только не дорогие подарки!

- Однажды родители принесли золотую цепочку. Очень красивую! Но я отказалась: такое нельзя брать, что же вы меня под статью подводите. В результате все расстроились. И они, и я. Цветы в горшочках - прекрасный вариант! И красиво, и стоят долго. А в принципе главный подарок - чтобы дети учились и родители с пониманием ко всему относились.

- Подарки, которые запомнились: большая пачка мультивитаминов, сертификат на маникюр и майка с надписью, что я - лучшая учительница! Главное, чтобы не конфеты. Пять пачек после любого праздника - зачем они? - рассуждает еще один педагог.

Учитель физики Владимир вспоминает, как однажды все обернулось неловкой ситуацией:

- Как правило, дети дарят конфеты и цветы. Всегда коробки со сладостями открывал в классе, и мы вместе съедали. Но однажды был случай. Вроде все было как обычно, но дети как-то странно ухмылялись. Оказалось, что конфеты были с коньяком. С тех пор такую практику прекратил. Намекал людям, что лучше подарить хорошую книгу.

Екатерина, учитель одной из минских гимназий, отмечает, что больше над подарками заморачиваются в младших класс. В старших классах стандартные букеты, конфеты, кофе. И это всегда приятно. Но есть и место творчеству:

- Когда была классным руководителем, дарили учителям шейные платки, которые сами расписывали, правда, это было на 8 Марта. Часто дети сами делают необычные по форме открытки, например, «Лучшему учителю». Запомнилось, как на День учителя на входе сделали мини-выставку: фотографии преподавателей вставляли в классические произведения искусства. Еще однажды таким же образом переделали афиши современных оскароносных фильмов, один из завучей был на месте Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря».

Галина рассказывает, что конфетам в любом случае рады:

- Цветы, конфеты, кофе, чай… Все к этому привыкли. Обычно это оставляем и с коллегами пьем чай. Цветы тоже всегда приятно. Однажды ученики младших классах подарили набор из двух чашек. Учителям мужчинам у нас обычно дарили конфеты и какую-нибудь презентабельную ручку. На что-то более глобальное и не рассчитываем. В принципе, это и запрещено. И у людей денег нет сейчас на такие подарки. Приятно, когда дарят красивые цветы в горшочках. Коллеге в прошлом году подарили огромный вереск. Потом прочитали, что это цветок счастья, который должен быть в квартире. Как узнали про это, все остальные учителя тоже такой захотели.