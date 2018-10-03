СЕГОДНЯ 15:08 2018-10-03T15:08:53+03:00

Пальто в клетку, сапоги-казаки и вязаный костюм: пять новинок, которые стоит купить этой осенью.

«Комсомолка» вместе со стилистом-имиджмейкером Валентиной Казак составила список актуальных вещей, на которые можно и нужно потратить деньги, чтобы быть на острие моды осенью-2018

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» вместе со стилистом-имиджмейкером Валентиной Казак составила список актуальных вещей этой осени. Фото: личный архив

Пальто в клетку

- Клетка - тренд, который не теряет свои позиции. В этом сезоне актуальна цветная клетка: зелено-красная, желтая, ярко-синяя. Но яркие цвета подходят для очень уверенных в себе людей. Я бы советовала обратить внимание на пальто глубокого синего или зеленого цвета, - советует Валентина Казак. - Вещи в слишком крупную или слишком мелкую клетку могут сыграть злую шутку с любой фигурой, поэтому лучше отдать предпочтение средней клетке.

Стилист советует обязательно «поддержать» пальто выразительным макияжем - выделить глаза или губы.

Вкусом герцогини Кембриджской вдохновляются модницы всего мира. Кейт Миддлтон точно знает, какая клетка актуальна этой осенью! Фото: cosmopolitan.com.uk

- Иначе будет идти пальто, а не человек, - улыбается Валентина. - Под такое пальто также лучше надевать однотонную одежду - сейчас, например, актуальны бежевые оттенки. Дополнить образ можно аксессуарами: брошью, широким ремнем. При этом к пальто в клетку лучше выбрать сумочку нейтральных цветов: черную, бежевую или коричневую. И не забывайте: если у вас пышная фигура, избегайте маленьких сумочек - лучше будет смотреться сумка среднего или большого размера.

Сапоги-казаки

Ботинки со скошенным каблуком, как у героев вестерна, снова в моде!

- Сапоги-казаки будут хорошо смотреться и с юбкой, и с брюками, и с джинсами. Классный вариант для осени, причем он подходит для любого возраста. Я бы рекомендовала их в черном или белом, невероятно актуальном сейчас цвете. Но черный - более практичный в нашем белорусском климате. Еще можно купить казаки в акцентном варианте - например, красного цвета.

Ботинки со скошенным каблуком, как у героев вестерна, снова в моде! Фото: sufiyeh.co.uk

При этом помните простое правило: не сочетайте черные казаки, ботильоны, полусапожки или сапоги с колготками телесного цвета - это визуально укорачивает ноги и очень портит весь образ. Лучший вариант - плотные матовые колготки в тон обуви. Если же нужно соблюдать дресс-код с колготками телесного цвета, тогда берите с собой сменную обувь - туфли-лодочки.

Вязаный костюм

- Этот тренд пришел из 80-х. Причем трикотаж популярен в любых вариантах: платье по фигуре, платье оверсайз, свитера крупной вязки, трикотажные костюмы с юбкой или с брюками. Но с брюками нужно быть осторожными - они сядут не на каждую фигуру. В моде любые оттенки: от ярких до пастельных. Свитера крупной вязки можно сочетать с прямыми или широкими джинсами - это еще один тренд сезона. А платья оверсайз отлично будут смотреться с широким поясом или ботфортами - в таком образе вы будете выглядеть женственно.

Вязаный костюм - этот тренд пришел из 80-х. Фото: Instagram (@vysotskaya_design)

Юбка из экокожи

- Такая юбка будет хорошо работать на фигуру: она держит форму и скрывает недостатки. Можно выбирать и юбку-карандаш, и юбку-солнце. Кроме черного, актуальны винный, синий, зеленый цвета. Глубокие матовые цвета создадут благородный образ. В моде также лаковая экокожа, но эта новинка больше подойдет для молодых девушек, - говорит стилист. - Юбку из экокожи можно сочетать с водолазкой, свитером оверсайз или рубашкой.

Юбка из экокожи будет хорошо работать на фигуру: она держит форму и скрывает недостатки. Фото: modnaya.org

Картуз или берет

Головной убор - один из главных акцентов осени. В моде картузы и береты.

- Классический берет выбирайте яркого однотонного цвета - это добавит французского шика. Рекомендую красный - этот цвет подходит каждой женщине. Если предпочитайте спокойные тона, остановите свой выбор на беретах с декором: это добавит изюминку в классический образ. Те же цветовые решения подойдут и полюбившимся уже многим женщинам картузам (изначально мужской головной убор). Картуз, кстати, будет отлично смотреться в сочетании с вязаным свитером и юбкой-солнцем из экокожи, - советует стилист.

Головной убор - один из главных акцентов осени. В моде картузы и береты. Фото: milliyet.com.tr

КСТАТИ

Кому пойдет модный неон?

Неоновые цвета - главный тренд высокой моды этой осенью. Его особенно полюбили в Голливуде. Например, актриса Блейк Лайвли сразила всех своим лимонным костюмом от Versace на премьере фильма «Простая просьба», где она играет главную роль. Но, по словам стилиста Валентины Казак, этот тренд актуален в основном для фешен-мероприятий.

Актриса Блейк Лайвли сразила всех своим лимонным костюмом от Versace на премьере фильма «Простая просьба». Фото: Instagram

- Кроме того, этот вариант не подходит для женщин типичной славянской внешности - достойно выдержать неон могут только обладательницы смуглой кожи. Плюс неоновые оттенки выдают возраст и подчеркивают несовершенства кожи. Если вы хотите опробовать этот тренд, купите, например, шнурки кислотного цвета для ботинок, но не костюм или платье.

Еще один тренд, который сохраняет актуальность, но у многих вызывает вопросы, - banana bag, поясные сумки-бананы из 90-х. По мнению стилиста, сегодня не стоит тратить деньги на эту довольно экстравагантную вещь - совсем скоро из-за массового помешательства это будет антитренд. То же самое ждет и любимые многими кожаные рюкзаки.