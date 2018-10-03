Лимит на посылки наконец-то вырастет до 200 долларов?

СЕГОДНЯ 15:07 2018-10-03T15:08:10+03:00

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Нынешние ограничения на цену и вес посылки начали действовать в 2016 году, и с тех пор интернет-шопоголикам приходится несладко. В месяц по почте можно получить товаров не более чем на 22 евро и весом не более 10 кг. Если покупки (или посылки от родственников и друзей) оказались дороже, придется заплатить пошлину – 30% от суммы превышения плюс таможенное оформление.

Но вскоре ситуация может измениться. Об этом рассказал министр связи и информатизации Константин Шульган в программе «Разговор у президента» на канале «Беларусь 1». Напомним, в эту передачу обычно приглашают высоких чиновников, которые были с докладом у Александра Лукашенко.

- Как одно предложение от министерства, согласованное с почтой, - увеличить порог до 200 долларов и до 31 кг. Прорабатывается проект указ, который будет внесен на рассмотрение главы государства, - сказал Константин Шульган.

О возможном увеличении лимитов заговорили еще в начале года, когда в силу вступил таможенный кодекс Евразийского экономического союза. У всех стран, который входят в союз (помимо Беларуси это Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан) таможенные нормы должны быть одинаковыми. У остальных его участниц, кроме нашей страны, лимиты уже были гораздо выше нашего, в основном 1000 евро и 31 кг в месяц. Поэтому для них нормы постепенно начнут снижаться: с 1 января 2019-го – до 500 евро и 31 кг, а с 1 января 2020-го – до 200 евро и 31 кг. Вроде бы, наши нормы при этом нужно поднимать, но в таможенном кодексе ЕАЭС есть уточнение: страны могут устанавливать и более низкие лимиты. Поэтому в Беларуси все могло бы остаться по-прежнему. Однако чиновники обещали, что с учетом всех обстоятельств лимиты могут пересмотреть.