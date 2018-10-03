2018-10-03T08:08:18+03:00
Общество

Покупатели алкоголя после 23.00: «Почему не продается? Президент же все отменил!»

Вечером 2 октября минчане пришли за алкогольными напитками в супермаркет и очень удивились, что запрет на продажу еще действует
Эвика ОТТО
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2 октября запрет на продажу алкоголя еще действовал.2 октября запрет на продажу алкоголя еще действовал.Фото: Эвика ОТТО
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Супермаркет в микрорайоне Запад-3. Поздний вечер.

- Вы берете пиво, но с 1 октября его не продают после 23.00, - обращаюсь к молодой паре с несколькими бутылками слабоалкогольного напитка в корзине. На часах 22.57.

- Уже продают – уже отменили, - пробурчал парень.

Но через пару секунд в пролете показался работник супермаркета: молодой человек расклеивал объявления на бумаге А4, предупреждающие о запрете.

Вечером 2 октября минчане пришли за алкогольными напитками в супермаркет и очень удивились, что запрет на продажу еще действует. Фото: Эвика ОТТО

Вечером 2 октября минчане пришли за алкогольными напитками в супермаркет и очень удивились, что запрет на продажу еще действует.Фото: Эвика ОТТО

Молодые люди резво двинулись к кассе. А там один из покупателей стал спорить с кассиром.

- Президент сегодня отменил запрет. Так что давайте пробивайте, - на повышенных тонах заявил мужчина с бутылкой водки на ленте.

К кассе подошел один из охранников.

- Официально ничего не отменили пока – думаем, завтра придут нужные бумаги, - объяснил сотрудник супермаркета.

Народ в очереди стал разворачиваться, чтобы вернуть на полки запретные бутылки.

- Что значит завтра? А что делать сегодня, - искренне удивился высокий седовласый мужчина, который, по его словам, только прилетел из США.

- Идти в бар или ресторан – там запрет не действует, - громко посоветовали ему коллеги по очереди.

Примерно в 23.10 на всех полках с алкоголем появились объявления о запрете. А доступ к огромному отделу с алкоголем и вовсе перекрыли, протянув веревку.

Напомним, 2 октября Лукашенко поручил в течение суток отменить запрет на продажу алкоголя после 23.00 Хотя эксперимент с запретом ночной продажи и был рассчитан на год. В администрации президента пояснили, что решение об отмене запрета продиктовано тем, что бороться с пьянством и алкоголизмом необходимо не подобными однобокими запретами.

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