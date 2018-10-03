2018-10-03T10:15:39+03:00
Спорт

Гончаренко победу над «Реалом» посвятил Капскому: «Думаю, он рад»

Московский ЦСКА под руководством белорусского тренера сенсационно переиграл действующего чемпиона турнира
Владимир КРИУЛИН
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Победа ЦСКА над "Реалом" - сенсация тура Лиги чемпионов. Фото: UEFAПобеда ЦСКА над "Реалом" - сенсация тура Лиги чемпионов. Фото: UEFA
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Уже на первой минуте хорватский полузащитник Никола Влашич вывел ЦСКА вперед. Кто бы мог подумать, что это будет единственный мяч в игре. «Армейцы» умело оборонялись и не дали «Реалу» вырвать хотя бы ничью. Пусть три раза мяч попадал в каркас ворот. В итоге 1:0 - победа ЦСКА в «Лужниках». Теперь «армейцы» с 4 очками возглавляют группу, у «Реала» и «Ромы» по 3 очка, у «Виктории» - 1.

Виктор Гончаренко посвятил победу Анатолию Капскому:

- Несмотря на то, что у меня хорошее настроение, хотел бы посвятить победу моему другу, второму отцу Анатолию Капскому, который недавно ушел из жизни. Для меня это большая потеря. После каждой игры он мне звонил, поздравлял. Сегодня бы он тоже порадовался этой прекрасной победе.

Гончаренко вспомнил историческую победу БАТЭ над «Баварией» в интересном разрезе:

- Мы наслаждаемся сегодняшним вечером. Но хочу сказать важную вещь: помню, который БАТЭ выиграл у «Баварии» со счетом 3:0, и в нем, кстати, играл Кроос. Это стало концом той команды в БАТЭ. Надеюсь, здесь такое не повторится, мы будем дальше расти и развиваться.

И рассказал о слагаемых победы:

- Мы отлично поработали в защите, были сплоченными, дерзкими. Быстрый гол с одной стороны усилил давление, с другой — снял оковы с нас. Надо понимать, что против нас был лучший клуб мира. Они в любую минуту могут создать момент и забить. До последних секунд нельзя верить, что ты выиграешь у «Реала», но это произошло.

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