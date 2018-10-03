«Самая дорогая картина стоит более миллиона долларов»

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-03T11:55:08+03:00

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Галерея «Арт-Беларусь», основанная на корпоративной коллекции Белгазпромбанка, открыла очередной сезон. В этом году здесь появились новые экспонаты, которые и показали на недавней выставке. Среди них - эскиз к картине «Последний вайделот Литвы с дочерью Плёнтой» Казимира Альхимовича, «Портрет графа Стройновского» Иосифа Олешкевича, «Скалистый берег» Григория Нисского, «Женщина в красном жилете» Михаила Кикоина, «Автопортрет» Уильяма-Самуэля Шварца, «Портрет Тамары Карсавиной» Савелия Сорина и эскиз костюма Никколо к балету «Шутницы» Леона Бакста. Также из реставрации вернулась работа Станислава Жуковского «Оттепель. Свислочская (Беловежская) пуща».

Самые старые предметы искусства в коллекции датируются XVI веком, но есть в собрании и произведения современных авторов. Изюминка проекта - картины художников Парижской школы. Кроме Шагала, это Хаим Сутин, Осип Цадкин и другие. Всего же в коллекции банка более 130 шедевров, а в галерее выставлено около половины из них.

«Портрет графа В.Б. Стройновского» Иосифа Олешкевича является прекрасным примером классицизма в изобразительном искусстве.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все экспонаты здесь выбраны не случайно. Во-первых, все художники являются уроженцами белорусских земель, во-вторых, они внесли яркий вклад в развитие искусства, и в-третьих, таких работ нет в государственных и частных коллекциях.

Подходим, любуемся. Вот эскиз Казимира Альхимовича к полотну «Последний вайделот Литвы с дочерью Плёнтой». На картине изображена молодая девушка с длинной косой - дочь вайделота, древнего балтского жреца.

- Интересно то, что этот эскиз изначально не был определен как работа Казимира Альхимовича, и только благодаря сотрудничеству с центром экспертизы при московской Третьяковской галерее удалось расчистить его подпись, - рассказал нам Александр Зименко, кандидат искусствоведения, куратор коллекции.

«Скалистый берег» Георгия Нисского, который уделял особое внимание Военно-морскому флоту СССР.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одна уникальная работа больше походит на фотографию. На ней изображены скалистые горы Крыма и корабли, а автор работы - советский живописец-реалист Георгий Нисский. Практически все его работы были связаны с военной тематикой, а особое внимание уроженец Гомеля уделял Военно-морскому флоту СССР.

Уильям-Самуэль Шварц - еще одно новое имя в коллекции. Он практически неизвестен в Европе и у нас, но смог занять свое почетное место среди художников США второй половины ХХ века. «Автопортрет» - это единственная работа Шварца в Беларуси. Два года назад ее приобрели у латвийского коллекционера.

Уильям-Самуэль Шварц (на выставке показан его «Автопортрет») занимает почетное место среди художников США второй половины ХХ века.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот «Портрет графа Стройновского». Автор - Иосиф Олешкевич. Именно он вместе с Валентием Ваньковичем создал национальную школу изобразительного искусства в Беларуси в XIX веке. Этот парадный портрет является прекрасным примером классицизма в изобразительном искусстве, говорит Александр Зименко. А портретированный граф Стройновский был отличным оратором и занимал различные должности как в Речи Посполитой, так и в Российской империи.

Марк Шагал «Влюбленные» - картины художников Парижской школы стали изюминкой коллекции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередная работа кажется слегка размытой, словно лак на ней испорчен. Выглядит необычно. Интересуемся. Оказалось, это автопортрет знаменитого художника Парижской школы - Якова Балглея, который использовал специальную технику письма.

- Автор сознательно хотел, чтобы лак на работе собирался определенным образом и тем самым передавал тревогу и неудовлетворенность художника своим видом. Автор хотя и смотрит на зрителя, но делает это практически отвернувшись, - поясняет Александр.

«Ева» Хаима Сутима стоит больше миллиона долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самая дорогая картина в галерее, «Ева» Хаима Сутима, уроженца Смиловичей, была приобретена за 871 тысячу фунтов стерлингов - это больше миллиона долларов. Правда, ее минские зрители могли видеть и раньше.

«Рыбак с курительной трубкой» Леона Бакста - работа очень ценная и «нежная», поэтому ее можно увидеть не на каждой выставке. В этот раз ее все же выставили, правда, предварительно покрыв специальным непробиваемым пластиком, который не только защищает картину от повреждений, но и от ультрафиолета.

Работа Леона Бакста «Рыбак с курительной трубкой» покрыта специальным непробиваемым пластиком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Трагические события с картиной «Иван Грозный убивает своего сына», на которую было совершено нападение, подтолкнуло нас к тому, чтобы защитить самые ценные произведения коллекции, а впоследствии и все остальные специальным пластиком, который невозможно разбить, - рассказали в галерее.

Среди арт-объектов выставки не только картины, но и фотографии, скульптуры и даже карта. Открыть секрет стоимости всей коллекции Александр Зименко отказался. Но он уверен, что ценность и стоимость - вопросы специфические. По его словам, картины, как и хорошее вино со временем только дорожают. Кроме того, вместе шедевры галереи стоят гораздо дороже, чем сумма всех артефактов по отдельности.

После реставрации вернулась работа Станислава Жуковского «Оттепель. Свислочская (Беловежская) пуща».Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выставку «Арт-Беларусь» может попасть любой желающий. Она проходит во Дворце искусства по ул. Козлова, 3, недалеко от станции метро «Площадь Победы». Стоимость билетов - 5 рублей для взрослых и 2,5 рубля для детей. По словам организаторов, вырученные деньги пойдут исключительно на поддержание работы галереи.