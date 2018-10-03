2018-10-03T11:55:08+03:00
Минск

«Самая дорогая картина стоит более миллиона долларов»

На выставке «Арт-Беларусь» можно увидеть полотна Марка Шагала [фото]
Диана ВОЛЫНЕЦ
Поделиться:
Галерея «Арт-Беларусь» открыла очередной сезон.Галерея «Арт-Беларусь» открыла очередной сезон.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Галерея «Арт-Беларусь», основанная на корпоративной коллекции Белгазпромбанка, открыла очередной сезон. В этом году здесь появились новые экспонаты, которые и показали на недавней выставке. Среди них - эскиз к картине «Последний вайделот Литвы с дочерью Плёнтой» Казимира Альхимовича, «Портрет графа Стройновского» Иосифа Олешкевича, «Скалистый берег» Григория Нисского, «Женщина в красном жилете» Михаила Кикоина, «Автопортрет» Уильяма-Самуэля Шварца, «Портрет Тамары Карсавиной» Савелия Сорина и эскиз костюма Никколо к балету «Шутницы» Леона Бакста. Также из реставрации вернулась работа Станислава Жуковского «Оттепель. Свислочская (Беловежская) пуща».

Самые старые предметы искусства в коллекции датируются XVI веком, но есть в собрании и произведения современных авторов. Изюминка проекта - картины художников Парижской школы. Кроме Шагала, это Хаим Сутин, Осип Цадкин и другие. Всего же в коллекции банка более 130 шедевров, а в галерее выставлено около половины из них.

«Портрет графа В.Б. Стройновского» Иосифа Олешкевича является прекрасным примером классицизма в изобразительном искусстве. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Портрет графа В.Б. Стройновского» Иосифа Олешкевича является прекрасным примером классицизма в изобразительном искусстве.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все экспонаты здесь выбраны не случайно. Во-первых, все художники являются уроженцами белорусских земель, во-вторых, они внесли яркий вклад в развитие искусства, и в-третьих, таких работ нет в государственных и частных коллекциях.

Подходим, любуемся. Вот эскиз Казимира Альхимовича к полотну «Последний вайделот Литвы с дочерью Плёнтой». На картине изображена молодая девушка с длинной косой - дочь вайделота, древнего балтского жреца.

- Интересно то, что этот эскиз изначально не был определен как работа Казимира Альхимовича, и только благодаря сотрудничеству с центром экспертизы при московской Третьяковской галерее удалось расчистить его подпись, - рассказал нам Александр Зименко, кандидат искусствоведения, куратор коллекции.

«Скалистый берег» Георгия Нисского, который уделял особое внимание Военно-морскому флоту СССР. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Скалистый берег» Георгия Нисского, который уделял особое внимание Военно-морскому флоту СССР.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще одна уникальная работа больше походит на фотографию. На ней изображены скалистые горы Крыма и корабли, а автор работы - советский живописец-реалист Георгий Нисский. Практически все его работы были связаны с военной тематикой, а особое внимание уроженец Гомеля уделял Военно-морскому флоту СССР.

Уильям-Самуэль Шварц - еще одно новое имя в коллекции. Он практически неизвестен в Европе и у нас, но смог занять свое почетное место среди художников США второй половины ХХ века. «Автопортрет» - это единственная работа Шварца в Беларуси. Два года назад ее приобрели у латвийского коллекционера.

Уильям-Самуэль Шварц (на выставке показан его «Автопортрет») занимает почетное место среди художников США второй половины ХХ века. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уильям-Самуэль Шварц (на выставке показан его «Автопортрет») занимает почетное место среди художников США второй половины ХХ века.Фото: Павел МАРТИНЧИК

А вот «Портрет графа Стройновского». Автор - Иосиф Олешкевич. Именно он вместе с Валентием Ваньковичем создал национальную школу изобразительного искусства в Беларуси в XIX веке. Этот парадный портрет является прекрасным примером классицизма в изобразительном искусстве, говорит Александр Зименко. А портретированный граф Стройновский был отличным оратором и занимал различные должности как в Речи Посполитой, так и в Российской империи.

Марк Шагал «Влюбленные» - картины художников Парижской школы стали изюминкой коллекции. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Марк Шагал «Влюбленные» - картины художников Парижской школы стали изюминкой коллекции.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Очередная работа кажется слегка размытой, словно лак на ней испорчен. Выглядит необычно. Интересуемся. Оказалось, это автопортрет знаменитого художника Парижской школы - Якова Балглея, который использовал специальную технику письма.

- Автор сознательно хотел, чтобы лак на работе собирался определенным образом и тем самым передавал тревогу и неудовлетворенность художника своим видом. Автор хотя и смотрит на зрителя, но делает это практически отвернувшись, - поясняет Александр.

«Ева» Хаима Сутима стоит больше миллиона долларов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Ева» Хаима Сутима стоит больше миллиона долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Самая дорогая картина в галерее, «Ева» Хаима Сутима, уроженца Смиловичей, была приобретена за 871 тысячу фунтов стерлингов - это больше миллиона долларов. Правда, ее минские зрители могли видеть и раньше.

«Рыбак с курительной трубкой» Леона Бакста - работа очень ценная и «нежная», поэтому ее можно увидеть не на каждой выставке. В этот раз ее все же выставили, правда, предварительно покрыв специальным непробиваемым пластиком, который не только защищает картину от повреждений, но и от ультрафиолета.

Работа Леона Бакста «Рыбак с курительной трубкой» покрыта специальным непробиваемым пластиком. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Работа Леона Бакста «Рыбак с курительной трубкой» покрыта специальным непробиваемым пластиком.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Трагические события с картиной «Иван Грозный убивает своего сына», на которую было совершено нападение, подтолкнуло нас к тому, чтобы защитить самые ценные произведения коллекции, а впоследствии и все остальные специальным пластиком, который невозможно разбить, - рассказали в галерее.

Среди арт-объектов выставки не только картины, но и фотографии, скульптуры и даже карта. Открыть секрет стоимости всей коллекции Александр Зименко отказался. Но он уверен, что ценность и стоимость - вопросы специфические. По его словам, картины, как и хорошее вино со временем только дорожают. Кроме того, вместе шедевры галереи стоят гораздо дороже, чем сумма всех артефактов по отдельности.

После реставрации вернулась работа Станислава Жуковского «Оттепель. Свислочская (Беловежская) пуща». Фото: Павел МАРТИНЧИК

После реставрации вернулась работа Станислава Жуковского «Оттепель. Свислочская (Беловежская) пуща».Фото: Павел МАРТИНЧИК

На выставку «Арт-Беларусь» может попасть любой желающий. Она проходит во Дворце искусства по ул. Козлова, 3, недалеко от станции метро «Площадь Победы». Стоимость билетов - 5 рублей для взрослых и 2,5 рубля для детей. По словам организаторов, вырученные деньги пойдут исключительно на поддержание работы галереи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Пенсионер пилил дрова и получил смертельную травму
В Новополоцке молодую маму судили за то, что она ударила милиционера ногой по лицу
Лось вышел на дорогу: три человека пострадали, помято четыре авто
Грузовик съехал в кювет, водителя зажало так, что его пришлось вырезать из кабины
Милиция нашла мужчину, который украл в ресторане жалобную книгу
Кому досталась квартира в столице и пять автомобилей от «Евроопт»?
Пограничники задержали на белорусско-литовской границе шесть нелегалов из Афганистана
"Белавиа" может снизить цены на билеты
На пожаре в общежитии в Могилеве погибли два человека
Белорусы не пострадали при взрыве парома в Балтийском море
Брестская таможня задержала россиянина с незадекларированными 5 тысячами евро
В Витебске студент колледжа совершил разбойное нападение на женщину
В Минске мужчина завел дочь в детсад и пропал
Штормовое предупреждение! 3 и 4 октября в Беларуси ожидается сильный ветер
Владелец фермы в Копыльском районе до смерти избил пьяного рабочего и сбежал в Германию
Арина Соболенко начала турнир в Пекине с победы
В Беларуси отозваны 14 серий четырех лекарств от давления
Минобразования: К 2025 году зарплата педагогов увеличится в два раза
Сегодня Алексей Хлестов разыграет квартиру в Минске от «Евроопт»
В Минске презентовали форму для белорусских спортсменов и волонтеров на II Европейских играх
В Минске спасатели потушили загоревшийся на ходу микроавтобус, в котором было газовое оборудование
На проспекте Независимости в Минске столкнулись три авто, водители госпитализированы
Мингорисполком о запрете продажи алкоголя после 23.00: «Мера направлена прежде всего на тех, кто отправляется в ночные магазины за добавкой»
В Минске мужчина пытался отобрать оружие у милиционера и получил выстрел в ногу