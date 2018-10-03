В группе Drezden уже два Михалка!
Новый электронный проект Сергея Михалка Drezden набирает обороты: за первый месяц дебютный клип Drezden на YouTube просмотрели полмиллиона человек, а на iTunes в Беларуси, России и Украине он прочно закрепился в топ-10 лучших новинок сентября.
Новый проект Сергея Михалка, которому всего месяц, уже нашел своего слушателя. Фото: личный архив
Тем временем, стало известно, что к проекту присоединился сын Сергея - Павел Михалок, который стал за клавиши, а также известный бас-гитарист Алесь-Франтишек Мышкевич.На барабанах, напомним, в группе играет Денис Шуров, а на гитаре Павел Величко.
Обложка дебютного альбома Drezden.
Напомним, Drezden - это эклектичный сплав TheCure, Wolfsheim и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки новой волны и NeueDeutscheWelle спустя 40 лет. Это поп-мейнстрим, который заставит слушателя погрузиться в мир литературных ребусов и философских текстов, которые умело обыгрываются музыкальными переходами.