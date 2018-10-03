2018-10-03T13:05:04+03:00
Звезды

В группе Drezden уже два Михалка!

Пока отец покоряет США, сын Михалка репетирует в Drezden и готовится к летнему фестивальному турне по европейским фестивалям.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Сергей Михалок с новобранцами в Drezden: на переднем плане Алесь Мышкевич, в очках Павел Михалок. Фото: личный архивСергей Михалок с новобранцами в Drezden: на переднем плане Алесь Мышкевич, в очках Павел Михалок. Фото: личный архив
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Новый электронный проект Сергея Михалка Drezden набирает обороты: за первый месяц дебютный клип Drezden на YouTube просмотрели полмиллиона человек, а на iTunes в Беларуси, России и Украине он прочно закрепился в топ-10 лучших новинок сентября.

Новый проект Сергея Михалка, которому всего месяц, уже нашел своего слушателя. Фото: личный архив

Новый проект Сергея Михалка, которому всего месяц, уже нашел своего слушателя. Фото: личный архив

Тем временем, стало известно, что к проекту присоединился сын Сергея - Павел Михалок, который стал за клавиши, а также известный бас-гитарист Алесь-Франтишек Мышкевич.На барабанах, напомним, в группе играет Денис Шуров, а на гитаре Павел Величко.

Обложка дебютного альбома Drezden.

Обложка дебютного альбома Drezden.

Напомним, Drezden - это эклектичный сплав TheCure, Wolfsheim и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки новой волны и NeueDeutscheWelle спустя 40 лет. Это поп-мейнстрим, который заставит слушателя погрузиться в мир литературных ребусов и философских текстов, которые умело обыгрываются музыкальными переходами.

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