Легенды FM: как будто в юность вернулся!

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-03T13:01:55+03:00

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Наверняка у вас бывало такое: едешь на машине, флегматично переключаешь радиостанции - и вдруг попадаешь на песню, которая возвращает тебя в юность. И вдруг накатывают воспоминания, а внутри разливается теплота и немножко грусть. Со мной такая история произошла недавно - блуждая по волнам, наткнулся на радио «Легенды ФМ» и залип на этой станции. Вечерело, все ближе был дом, сменялись песни, но ни одна из них не вызывала неприятия. Я примерно помнил, в каком году они выходили и при каких обстоятельствах впервые их услышал. Словом, подбор песен был таким, будто его составлял я сам для себя.

Эфирная студия "Легенд FM" впечатляет! Фото: Александра СТАРИКОВА

Для белорусского радио это большая редкость. И потому, когда меня пригласили поучаствовать в прямом эфире «Легенды FM», с радостью согласился. Особого секрета успеха на самом деле нет - радиостанция крутит хиты 70 - 90-х. Не то чтобы они лучше тех песен, что были созданы в XXI веке. Просто для поколения нынешних 35 - 50-летних это самая настоящая волна ностальгии по прекрасному возрасту, когда были «все ступени - стремена».

Радиостанция транслирует музыку 70-90 годов прошлого века. Фото: Александра СТАРИКОВА

И хотя вся музыка на этой волне из прошлого века, сама радиостанция молодая (ей чуть больше года), динамичная и современная. Мне приходилось бывать на многих минских радиостанциях, но студия «Легенды FM» произвела самое приятное впечатление. В Беларуси на FM-волнах вещает 23 радиостанции, но «Легенды FM» за столь короткий срок смогли уже вырваться в топ-10.

Ведущая дневного эфира Юлия Славинская. Фото: Александра СТАРИКОВА

С диджеем Юлией Славинской мы говорили в основном о белорусской «Комсомолке», вспоминали истории, которых было немало за 24 года существования газеты. Пытались предсказать, что будет с бумажными СМИ дальше. Мне даже показалось, что самое интересное, как это нередко случается, было сказано вне эфира, пока звучали песни.

В студии в ведущей Юлией Славинской. Фото: Александра СТАРИКОВА

Кстати, выяснилось, что у «Комсомолки» и радиостанции «Легенды FM» практически совпадает аудитория. И дело не только в возрасте. Это люди, характер которых был выкован в лихие 90-е, которые уже нашли себя в жизни и среди основных ценностей называют семью и работу. Если говорить о музыке - им не нужно объяснять, кто такой Крис Ри и почему Николай Носков изначально пел рок в группе «Парк Горького».

Ну а кроме музыки слушателей «Легенд FM» привлекают новости, которые выходят каждый час, информационно-развлекательные программы об интересных фактах, людях и событиях. Более молодая аудитория не пропускает многочисленные розыгрыши - от билетов на концерты до призов от спонсоров.

Журналист "Комсомолки" разыграл в эфире радиостанции приз - "газетную утку". Фото: Александра СТАРИКОВА

Мы тоже не отсиделись в сторонке - разыграли приз от «Комсомолки», фирменную газетную утку. На самом деле это подушка, с которой приятно и удобно путешествовать, просто она сшита в виде утки. Победителем стал Дмитрий, который абсолютно точно угадал ответ. Мы спрашивали: «толстушка» с какой обложкой раскупилась в этом году быстрее всего? Вариантов было три - Ольга Бузова, Александр Солодуха или Дмитрий Шепелев. Наш победитель абсолютно верно назвал своего тезку.

Ну а нам лишь осталось напомнить, что «Легенды FM» вещает на частоте 94,1 FM в Минске.