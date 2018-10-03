2018-10-03T13:01:55+03:00
Звезды

Легенды FM: как будто в юность вернулся!

Наш журналист побывал в эфире популярной радиостанции.
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Час в студии "Легенд FM" пролетел незаметно. Фото: Александра СТАРИКОВАЧас в студии "Легенд FM" пролетел незаметно. Фото: Александра СТАРИКОВА
Изменить размер текста:

Наверняка у вас бывало такое: едешь на машине, флегматично переключаешь радиостанции - и вдруг попадаешь на песню, которая возвращает тебя в юность. И вдруг накатывают воспоминания, а внутри разливается теплота и немножко грусть. Со мной такая история произошла недавно - блуждая по волнам, наткнулся на радио «Легенды ФМ» и залип на этой станции. Вечерело, все ближе был дом, сменялись песни, но ни одна из них не вызывала неприятия. Я примерно помнил, в каком году они выходили и при каких обстоятельствах впервые их услышал. Словом, подбор песен был таким, будто его составлял я сам для себя.

Эфирная студия "Легенд FM" впечатляет! Фото: Александра СТАРИКОВА

Эфирная студия "Легенд FM" впечатляет! Фото: Александра СТАРИКОВА

Для белорусского радио это большая редкость. И потому, когда меня пригласили поучаствовать в прямом эфире «Легенды FM», с радостью согласился. Особого секрета успеха на самом деле нет - радиостанция крутит хиты 70 - 90-х. Не то чтобы они лучше тех песен, что были созданы в XXI веке. Просто для поколения нынешних 35 - 50-летних это самая настоящая волна ностальгии по прекрасному возрасту, когда были «все ступени - стремена».

Радиостанция транслирует музыку 70-90 годов прошлого века. Фото: Александра СТАРИКОВА

Радиостанция транслирует музыку 70-90 годов прошлого века. Фото: Александра СТАРИКОВА

И хотя вся музыка на этой волне из прошлого века, сама радиостанция молодая (ей чуть больше года), динамичная и современная. Мне приходилось бывать на многих минских радиостанциях, но студия «Легенды FM» произвела самое приятное впечатление. В Беларуси на FM-волнах вещает 23 радиостанции, но «Легенды FM» за столь короткий срок смогли уже вырваться в топ-10.

Ведущая дневного эфира Юлия Славинская. Фото: Александра СТАРИКОВА

Ведущая дневного эфира Юлия Славинская. Фото: Александра СТАРИКОВА

С диджеем Юлией Славинской мы говорили в основном о белорусской «Комсомолке», вспоминали истории, которых было немало за 24 года существования газеты. Пытались предсказать, что будет с бумажными СМИ дальше. Мне даже показалось, что самое интересное, как это нередко случается, было сказано вне эфира, пока звучали песни.

В студии в ведущей Юлией Славинской. Фото: Александра СТАРИКОВА

В студии в ведущей Юлией Славинской. Фото: Александра СТАРИКОВА

Кстати, выяснилось, что у «Комсомолки» и радиостанции «Легенды FM» практически совпадает аудитория. И дело не только в возрасте. Это люди, характер которых был выкован в лихие 90-е, которые уже нашли себя в жизни и среди основных ценностей называют семью и работу. Если говорить о музыке - им не нужно объяснять, кто такой Крис Ри и почему Николай Носков изначально пел рок в группе «Парк Горького».

Ну а кроме музыки слушателей «Легенд FM» привлекают новости, которые выходят каждый час, информационно-развлекательные программы об интересных фактах, людях и событиях. Более молодая аудитория не пропускает многочисленные розыгрыши - от билетов на концерты до призов от спонсоров.

Журналист "Комсомолки" разыграл в эфире радиостанции приз - "газетную утку". Фото: Александра СТАРИКОВА

Журналист "Комсомолки" разыграл в эфире радиостанции приз - "газетную утку". Фото: Александра СТАРИКОВА

Мы тоже не отсиделись в сторонке - разыграли приз от «Комсомолки», фирменную газетную утку. На самом деле это подушка, с которой приятно и удобно путешествовать, просто она сшита в виде утки. Победителем стал Дмитрий, который абсолютно точно угадал ответ. Мы спрашивали: «толстушка» с какой обложкой раскупилась в этом году быстрее всего? Вариантов было три - Ольга Бузова, Александр Солодуха или Дмитрий Шепелев. Наш победитель абсолютно верно назвал своего тезку.

Ну а нам лишь осталось напомнить, что «Легенды FM» вещает на частоте 94,1 FM в Минске.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Андрей Разин: Ищу в Беларуси артиста, который сыграет меня в фильме «Ласковый май. Продолжение»
9 ноября создатель группы «Ласковый май» привезет в Минск старые песни и нового вокалиста. О предстоящем концерте и других планах мы решили расспросить самого Андрея Разина
Артур Михайлов из «Песняров»: Когда мне сказали, что у меня свисают бока, стал ездить на гастроли с мини-кухней
Солист госансамбля «Песняры» рассказал «Комсомолке», почему из-за ЗОЖа на него косятся организаторы концертов, зачем он носит в кармане маленькую шоколадку и когда покажет на сцене татуированные бицепсы
Новости 24
Из-за контрабандных сигарет от поезда отцепили вагон, а пассажиров «уплотнили»
Фото: в Гомеле прошли Международные научные чтения, посвященные памяти Ивана Науменко
В Минске в подпольном казино играли в покер на деньги под видом спортивных турниров
В Гродно поймали воровку еще до того, как в магазине обнаружили пропажу
Пенсионер пилил дрова и получил смертельную травму
В Новополоцке молодую маму судили за то, что она ударила милиционера ногой по лицу
Лось вышел на дорогу: три человека пострадали, помято четыре авто
Грузовик съехал в кювет, водителя зажало так, что его пришлось вырезать из кабины
Милиция нашла мужчину, который украл в ресторане жалобную книгу
Кому досталась квартира в столице и пять автомобилей от «Евроопт»?
Пограничники задержали на белорусско-литовской границе шесть нелегалов из Афганистана
"Белавиа" может снизить цены на билеты
На пожаре в общежитии в Могилеве погибли два человека
Белорусы не пострадали при взрыве парома в Балтийском море
Брестская таможня задержала россиянина с незадекларированными 5 тысячами евро
В Витебске студент колледжа совершил разбойное нападение на женщину
В Минске мужчина завел дочь в детсад и пропал
Штормовое предупреждение! 3 и 4 октября в Беларуси ожидается сильный ветер
Владелец фермы в Копыльском районе до смерти избил пьяного рабочего и сбежал в Германию
Арина Соболенко начала турнир в Пекине с победы
В Беларуси отозваны 14 серий четырех лекарств от давления
Минобразования: К 2025 году зарплата педагогов увеличится в два раза
Сегодня Алексей Хлестов разыграет квартиру в Минске от «Евроопт»
В Минске презентовали форму для белорусских спортсменов и волонтеров на II Европейских играх
В Минске спасатели потушили загоревшийся на ходу микроавтобус, в котором было газовое оборудование
На проспекте Независимости в Минске столкнулись три авто, водители госпитализированы
Мингорисполком о запрете продажи алкоголя после 23.00: «Мера направлена прежде всего на тех, кто отправляется в ночные магазины за добавкой»
В Минске мужчина пытался отобрать оружие у милиционера и получил выстрел в ногу