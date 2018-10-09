Готовим дома из слоеного теста: пирог с томатами и фетой как в ресторане

9 Окт. 22:31 2018-10-09T22:31:57+03:00

Чтобы изысканное блюдо получилось с первого раза, мы взяли мастер-класс у фуд-блогера Люси Галкиной, выбрали вместе с ней продукты для его приготовления и узнали, при помощи каких хитростей приручить дома слоеное тесто по силе будет любой хозяйке

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- Пирог с томатами и фетой украсит любой стол. Практически не знаю людей, которым он пришелся не по вкусу. Нежный и изысканный, несложный в приготовлении - отличное блюдо для уютных осенних посиделок, - аппетитно рекламирует пирог друг нашего издания фуд-блогер Люся Галкина и тут же показывает его сочную фотографию.

- Картинка прекрасна, - признаю. - Вот только почему-то ни подружки-хозяйки, ни знакомые мамы-бабушки готовить этот пирог до сих пор не отваживались. В чем подвох?

- Видимо, в том, что в основе пирога - слоеное тесто, - улыбается Люся. - А приготовить его самой дома - та еще задачка со звездочкой! Много слоев, температурные режимы, огромное количество нюансов. Сложности даже не в тяжелой технологии, а в том, что на приготовлении только одного слоеного теста у хозяйки уйдет минимум несколько часов! Кто ж это выдержит! У наших женщин каждая минута на счету. При этом из слоеного теста получаются особые блюда - пироги, пирожки, торты, пирожные… Нежные, кружевные, тают во рту.

- Предлагаешь сжать зубы и все же провозиться на кухне пару часов в надежде приготовить кулинарный шедевр?

- Есть отличный лайфхак. К примеру, купить уже готовое слоеное тесто. Надо признать, некоторые его полуфабрикаты, которые можно найти в магазинах, по качеству не уступают домашнему слоеному тесту. К примеру, полуфабрикаты слоеного теста ТМ «Деликатессо» от Могилевской фабрики мороженого. У них есть бездрожжевое и дрожжевое слоеное тесто. Есть даже сеточкой - очень удобно для красивых пирогов с начинкой. Лично меня этот продукт очень выручает. Кстати, домашним все ваши кулинарные секреты знать не обязательно, - смеется Люся. - Их задача - наслаждаться вкусным блюдом и хвалить хозяйку.

- И все же купить тесто - еще полдела. Надо ведь, чтобы оно поднялось, правильно пропеклось и в результате не было похожим на сухой блин…

- Соглашусь, чтобы блюдо из слоеного теста удалось, над ним надо грамотно поколдовать. Дам хозяйкам пару полезных советов.

Фуд-блогер Люся Галкина.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Топ-5 советов, как приручить слоеное тесто

1. Разворачивать слоеное тесто нужно только в одном направлении, при этом следить, чтобы получившийся пласт теста не был слишком тонким и не потерял свою слоистость.

2. Для нарезки теста используйте только острый нож, не сжимайте края изделий пальцем. Так тесто не сомнется и хорошо поднимется.

3. Не смазывайте края теста яичным желтком. В противном случае можете получить на выходе не слоеное изделие, а блин. Противни для выпечки слоеного теста никогда не смазывайте чем-либо жирным. Максимум - ополосните холодной водой.

4. После разделки тесто лучше охладить. Чтобы у готовых изделий была ровная поверхность, перед выпечкой в нескольких местах наколите его вилкой. Все изделия из слоеного теста кладите только на сухой лист и выпекайте в хорошо прогретой духовке при температуре 240 - 250 градусов.

5. Если готовите сладкое изделие, покрывать его сахарной глазурью нужно, пока оно еще теплое.

- А как быть с фетой? Изначально ведь продукт тоже не белорусский. Искать для блюда по оригинальной рецептуре?

- Это вряд ли получится. Настоящий сыр фета готовится из чистого овечьего молока либо же из смеси козьего и овечьего молока. В наших магазинах продается фета из коровьего молока. Да, по вкусу отличается от настоящего, но в сочетании с остальными ингредиентами нашего пирога на выходе получается отличный вкус. Так что смело можно покупать нашу магазинную фету, еще пару ингредиентов, а дальше - 40 минут и готово!

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Ингредиенты для пирога с томатами и фетой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

1 лист слоеного теста ТМ «Деликатессо» (200 г),

200 г томатов,

200 г феты,

3 яйца,

Большая щепотка орегано,

1 ст. л. рубленой петрушки,

Соль, перец.

КАК ГОТОВИТЬ: пошаговый рецепт

1. Нарезаем томаты небольшими кусочками.

Нарезаем томаты небольшими кусочками.Фото: Павел МАРТИНЧИК

2. Припускаем в растительном масле 5 минут до мягкости. Даем немного остыть.

Припускаем в растительном масле 5 минут до мягкости.Фото: Павел МАРТИНЧИК

3. Смешиваем томаты с яйцами, добавляем орегано, петрушку, перец и соль по вкусу.

Смешиваем томаты с яйцами.Фото: Павел МАРТИНЧИК

4. Размораживаем слоеное тесто и разворачиваем в одном направлении. Укладываем в форму, накалываем вилкой и выкладываем начинку на тесто.

Тесто укладываем в форму.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фету нарезаем произвольными кусочками и равномерно распределяем поверх начинки.

Фету равномерно выкладываем поверх начинки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

5. Выпекать пирог нужно 25 - 30 минут до золотистой корочки. После того как он немного остынет, посыпать рубленой петрушкой и подать к столу. Приятного аппетита!

Выпекаем пирог 15-20 минут до золотистой корочки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Вкусный пирог готов!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Справка «КП»

Слоеное тесто придумали случайно и как диетическое

В кулинарной библии всех шеф-поваров Larousse Gastronomique говорится, что родом слоеное тесто аж со времен Древнего Рима и Греции, где оно начиналось как тесто, смазанное растительным маслом. Слоеное тесто, которое мы привыкли видеть сегодня, в 1645 году случайно изобрел ученик одного французского кондитера Клавдий Геле. Изначально он хотел испечь вкусный хлеб для своего больного отца. И чтобы он отвечал всем диетическим предписаниям врачей, Геле решил приготовить хлеб из воды, муки и масла. Замесил тесто, завернул в него кусочек масла и для объема сложил таким образом тесто еще много раз. Каково же было его изумление, когда из печи он достал нестандартную большую воздушную булку с необычным вкусом. Когда позже Клавдий уехал в Париж и устроился на работу в кондитерскую Rosabau Patisserie, он усовершенствовал свое изобретение, которое в результате принесло кондитерской славу и деньги, а самому кондитеру - мировую известность. Клавдий так ревностно охранял свой рецепт, что даже тесто замешивал втайне от посторонних, за закрытыми дверями. Конечно, со временем рецепт слоеного теста был раскрыт и сегодня используется в кулинарии почти всех стран мира.

Любопытная подробность. В идеальном классическом слоеном тесте 256 слоев. Его ближайший родственник - филло (phyllo), которое готовят на Ближнем Востоке, правда в составе филло меньше воды, и его не раскатывают, а вытягивают. Есть у слоеного теста и русский коллега. Но здесь все проще. Речь идет о дрожжевом слоеном тесте, которое обычно называют кислым тестом, или же русским слоеным тестом.

ОАО «Могилевская фабрика мороженого»

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