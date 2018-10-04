«Вместо того чтобы отдыхать, второклассники смотрят на перемене порно и издевательства над животными»

СЕГОДНЯ 15:09 2018-10-04T15:23:51+03:00

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Школьники и смартфоны – вечная тема для споров. Советское поколение с пеной у рта доказывает, каким счастливым было детство с прогулками во дворе, постсоветское просит не отвлекать их от сидения в интернете. Но есть и третье поколение, росшее в момент зарождения эры гаджетов и воспитанное советскими родителями. Публикуем письмо Виктории из Минска.

- Живем в Минске. Ребенок учится в 4 классе гимназии. С родителями ведем борьбу за то, чтобы дети ходили с любыми средствами для связи, кроме смартфонов. Руководство гимназии не запрещает носить смартфон детям начальной школы. Конечно, для руководства удобно, что дети не бегают по коридорам, тем самым, минуя случайный травматизм.

Но кто позаботится о психике наших детей? Смартфоны у многих подключены к интернету. Дети на переменах вместо того, чтобы отдыхать, играют в мобильные игры и смотрят неконтролируемые видео. Из того, что рассказывал мой сын, могу сказать, что дети во 2-3 классе смотрят и порнографию, и расправу над животными.

Да, в 90-е годы, когда пошла волна компьютеров и приставок, мы тоже были подвержены влиянию этих устройств, но они были зависимы от сети, т.е. мы не могли самовольно вынести их из дома и играть в них на улице. Наши родители выдергивали шнур из розетки и на этом все игры заканчивались. Сейчас наука шагнула вперед и наши дети стали заложниками данной ситуации. Мы должны помочь нашим детям вырасти с нормальной психикой.

Почему администрация гимназии лишает меня, маму, возможности самой решать и контролировать то, что смотрит мой ребенок в интернете и во что он играет? Почему администрация идет на поводу безответственных родителей?

Ведь смартфон (в частности, интернет) – это такая же «зараза», как и алкоголь, наркотики, табак. Интернет для маленьких детей – средство повышенной опасности. Они любознательны и подвержены любому влиянию извне. Почему алкоголь, табак и право на управление автомобилем в нашей стране – с 18 лет, а пользование смартфоном с интернетом в учебном заведении – с 6 лет?

То же самое и в государственных оздоровительных лагерях. Все дети со смартфонами. Все на тихом часу, вместо того, чтобы спать или играть в настольные игры, играют в телефон или смотрят видео в интернете. Кто контролирует, что они там смотрят? Никто! Молчат – и слава Богу!

В противовес добавлю, что частные учебные заведения и лагеря еще на этапе подписания договора предупреждают, чтобы смартфоны с собой детям родители не давали. Это основное условие пребывания в данных заведениях.

Почему, если в частном лагере платишь 400 у.е. за 10 дней пребывания – администрация умудряется диктовать свои условия в отношении запрета на пользование мобильных устройств (и все родители этому только рады). А в государственных лагерях, за те же деньги тебе диктуют условия: «Мол, Вы не думаете, что в тихий час, когда все дети будут играть в телефон, Вашему ребенку будет обидно и над ним будут все смеяться».

Ведь сейчас есть и мобильные часы, и просто кнопочные телефоны для связи с родителями. Почему мы, родители, должны облегчать жизнь педагогам за счет воздействия на психику (зомбирование) наших детей?

А вы что думаете?