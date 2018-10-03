Обожаю эколавки, где можно даже колбасу из бобра купить, - браво фермерам!

СЕГОДНЯ 22:17 2018-10-03T22:19:17+03:00

Отправляемся на кухонные посиделки к ведущей программы "Наши новости" на ОНТ Екатерине Воловик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Изменить размер текста: A A

Как оказалось, телеведущая жить не может без мяса, готова отдать последние деньги за красивую посуду и не ест то, что приготовили при ней.

«Раньше и пару сотен евро за вазочку отдать было не жалко»

Утонченная, в светлых тонах квартира телеведущей больше похожа на домик принцессы. Просторная кухня с круглым столом, совмещенная с ней гостиная, мебель, свечи, цветы, много картин и фотографий… Даже спальня с круглой белой кроватью, как в сказке. На полках - коллекции миниатюрных книг классиков, маленьких куколок и парфюмерных флаконов.

В квартире Екатерины - все в светлых тонахФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Белый цвет обожаю, он меня успокаивает. Считаю его практичным и уютным одновременно, - рассказывает Екатерина, лихо поднимая огромные сумки с 10-килограммовым арбузом и угощениями для гостей. Видя наше удивление, хрупкая Катя улыбается: - Наши женщины могут все! Я в свободное время даже мебель сама делаю и со строителями в два счета общий язык нахожу, если надо…

В домашней библиотеке Катерины Воловик мы обнаружили коллекцию миниатюрных книг мировых классиковФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Когда было время, коллекционировала кукол и ароматы. Сейчас уже забросила. Дети, работа, другие заботы, - признается телеведущаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Нашей квартире лет пять - мы сюда молодой семьей въехали как раз к рождению дочери. Но потом уехали за город, в дом мамы и бабушки. В квартире нам тесно, так что сюда я забегаю в перерывах между съемками. И детям моим больше за городом нравится - огород, раздолье, свежий воздух. Да и мама с детьми помогает: я практически не уходила в декретный отпуск.

- Еще когда планировали ремонт в квартире, знала, что в ней будем много белого цвета. Считаю его успокаивающим и очень практичным, - говорит телеведущаяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока мы общаемся, Екатерина красиво сервирует круглый стол. Телеведущая воспитывает двоих детей - 5-летнюю Илларию и 3-летнего Давида.

- Этих кукол я сама сделала, - комментирует Катя, заметив, что я рассматриваю мягких куколок, которые «живут» на кухонном диванчике. - После рождения дочери сидела днем и ночью за швейной машинкой: одной ногой кроватку с ребенком качаю, второй - педаль машинки нажимаю. Я так свой дзен ловила… Сколько я по выставкам в поисках материалов для кукол поездила, вы бы знали! Но потом отпустило, теперь мне интереснее столы и тумбы самой собирать. Это как конструктор лего: можно купить красивые ножки, столешницы и самой собрать.

Телеведущая ценит время, проведенное в тесном семейном кругу. Поэтому с удовольствием создает в квартире уютФото: Святослав ЗОРКИЙ

Этих куколок Екатерина сделала сама. Говорит:"Это я после рождения ребенка так свой дзен ловила!"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Кажется, вы еще и ценитель посуды, - подмечаю красивые тарелочки и чашечки.

- Я эстет в этом плане. Бывало, присматривала себе новую коллекцию посуды, ждала ее месяцами и, когда она появлялась в магазинах, мчалась за ней, - смеется Екатерина, демонстрируя нам английский и венецианский сервизы. - Из-за границы тоже чашечки-тарелочки привозила. В нашей семье есть узбекские корни. Так что и узбекской посуды у меня тоже много. Правда, сейчас я уже поспокойнее. Двое детей, другие проблемы - и этим многое сказано. Хотя раньше за вазочку не жалко было отдать и пару сотен евро.

Готовить Екатерина не любит, а вот гостям всегда рада.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- За некоторыми своими наборами посуды охотилась месяцами, - признается Катя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А это мое приданое, которое мама купила мне, когда я еще в четвертом классе училась, - показыает красивый чайный сервиз Екатерина. - Самое интересное - мне он очень нравится. Перевезла в свою квартиру и пользуюсь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я больше деревенская. Мой фитнес - огород!»

- Что касается любимых блюд, то не могу пройти мимо… сала! К сладостям почти равнодушна, но если не съем кусочек сала - не усну. Правда, заморочки тоже есть. Например, не могу есть еду, которую при мне приготовили.

Изысканная посуда и предметы интерьера - слабость телеведущейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Из путешествий Екатерина любит привозить экзотические сладости и угощения. К примеру, дуриан, который привезла из Тайланда. Правда, там дуриан запрещают есть в общественных местах. Аромат, знаете ли, не из лучших. Зато ка полезно!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Может, в этом секрет вашей стройности?

- Да нет, что вы! Мой фитнес - это огород. Я и газон сама стригу, туи выращиваю. Мне только дай в земле покопаться… Я больше деревенская, чем городская.

Катерина умеет удивить гостей вкуснятиной. ПодтверждаемФото: Святослав ЗОРКИЙ

В эфире мы привыкли видеть Екатерину собранной и серьезной. А вот в домашней обстановке она совсем другая – очень открытая и простая в общении.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А готовить любите? Хотя для мамы двоих детей вопрос неуместный: готовка - неизбежность…

- Выготавливать что-то сложное не люблю. Считаю, что еда должна быть простой и полезной.

- А если гости на пороге?

- Если звонят: «Катя, мы приедем», Катя идет в магазин и покупает ровненько то, что надо. Салат приготовлю, курицу запеку - но никаких сложных рецептов и никаких яств, которыми человек забивает себе желудок, не прочувствовав вкусового удовольствия от еды.

- От какой еды вы сами не откажетесь?

- От морепродуктов! И еще обожаю сырое мясо - карпаччо из говядины, например. А еще из семги и лосося. Очень люблю перепелов: раньше покупала их на птицефабриках, а сейчас у соседей, они выращивают. Рецепт элементарный: раскрываешь тушку, маринуешь приправами, немного красного вина - и в духовку минут на 30. Главное - не передержать, чтобы мясо не стало резиновым. Еще обожаю лягушачьи лапки в белом соусе. Если бываю на Кипре - это мое блюдо номер один.

Овощей и фруктов в доме телеведущей полно всегда. Притом летом и осенью овощи чаще всего - с собственного огородаФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Продукты сами закупаете?

- Овощи у нас по большей части свои, а вот за мясом раньше любила ездить на Комаровку. Теперь времени не хватает. Люблю эколавки, в том числе и мясные. Есть любимая - недалеко от нашего дома. Там можно найти колбасу из бобра и оленя, вяленое мясо - все что угодно. Браво фермерам!

Кухня у телеведущей совмещена с уютной гостинойФото: Святослав ЗОРКИЙ

- А кухонная техника у вас какая в почете?

- Кофемашина. Иногда она показывает, что за день на ней приготовили 36 чашек кофе. И 10 из них точно выпиваю я… Кстати, раньше коллекционировала чаи, привозила их из поездок. Из круиза на Бора-Бора, из Японии, Таити... Для меня путешествия - источник сил и вдохновения. Я на воздушном шаре летала, в подводной лодке на глубину 46 метров ныряла, рядом с акулами плавала. Представьте: плывешь на маленькой лодке, а возле тебя - огромный кит с восьмиэтажный дом. И он как подпрыгнет!

Кухонный диванчик напротив окна - любимое место посиделок всех домашних.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Екатерина, как по-вашему, женщина - хранительница семейного очага?

- Все должно быть по желанию и любви. Разумеется, если я люблю мужчину, у меня есть свободное время и настроение, я приготовлю: например, одно из моих коронных блюд - борщ. Но чаще всего мы выходим куда-то, любим поужинать в ресторанах. Очень ценим время, которое можем провести вместе.

ЗВЕЗДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Карпаччо из семги

Свежезамороженную семгу размораживаем, мелко нарезаем, добавляем соль, немного нарезанного чеснока, смесь прованских трав. На час отправляем в холодильник. Измельчаем авокадо. Подаем отдельными горочками семгу, авокадо, оливки - каждый может их перемешать в нужной пропорции, добавить оливкового масла, пару капель бальзамического уксуса и базилик. Особенно вкусно карпаччо с гренками из французского багета.

Овсяные котлеты с сыром и кефиром

Выкладываем на сковороду овсяные хлопья, добавляем немного воды и сладкой паприки, поджариваем на небольшом огне. Выключаем, когда все превращается в тягучую массу. Небольшими брусочками нарезаем сыр. Смачиваем руки и формируем котлетки из овсяной смеси. Внутрь кладем сыр, обжариваем котлеты на масле. Готовим кефир: добавляем в него немного соли, сахара, чеснока и смесь прованских трав. Котлеты нужно запивать таким кисло-солено-сладким кефиром. Очень вкусно!