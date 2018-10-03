Соседка дебоширов, которых в Минске усмиряли со стрельбой: «Они пили с самого утра, а милицию хотели закрыть на балконе»

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-03T17:28:39+03:00

Теперь мужчина, который напал на сотрудника, находится под стражей. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

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История произошла вечером в понедельник, 1 октября, в столичной многоэтажке на улице Медёлки. В однушке на седьмом этаже с самого утра с шумом и криками выпивала большая компания.

- Мы живем на пятом этаже. Пьянка у них началась еще в 5 утра, что-то падало, был жуткий грохот, - рассказывает жительница дома Екатерина. - Мы около 11 выходили из дома и видели, как туда поднимаются три человека с бутылками пива и водки.

Интересно, что в этом доме - арендное жилье. Как говорят соседи, арендатор квартиры - пенсионер, но его давно никто не видел.

Квартира, где все произошло, сейчас опечатанаФото: Павел МАРТИНЧИК

К вечеру гулянка и не думала заканчиваться - наоборот, набрала обороты. В квартире собралось уже семь человек, пятеро мужчин и две женщины.

- Стало еще хуже, между ними начались потасовки, слышны были крики, они стали бегать по коридору, а потом кидать пустые бутылки из окна, - говорит другая жительница, Юлия, которая живет рядом с той самой злосчастной квартирой. - Я переживала, у нас во дворе много детей, а вдруг кому на голову упадет!

Поняв, что так продолжаться больше не может, Юлия вызвала милицию.

- Было около шести вечера. Приехали два милиционера, один совсем молодой, второй постарше. Поднялись сначала ко мне, чтобы я написала заявление. Потом пошли к ним, - рассказала Юлия «Комсомолке». - У нас очень хорошая слышимость, поэтому я услышала, что милиционеры спрашивали вежливо, по какому случаю они гуляют, попросили показать документы. Сначала те говорили, мол, не будем больше... А потом опять начались крики, один неадекватный стал орать: «Давайте их на балконе закроем! Прибьем!» Кричали даже, мол, давайте ствол заберем. Спустя пару минут мы услышали примерно три выстрела. Даже сразу не поняли, в кого стреляют.

Пьяный мужчина пытался отобрать оружие у милиционера и получил выстрел в ногуФото: Павел МАРТИНЧИК

В это же время Юлии позвонили из участка, чтобы узнать об обстановке, и девушка рассказала об услышанном. Спустя несколько минут у порога подъезда уже были две машины милиции и «скорая».

- Как я поняла, милиционеров кто-то из компании ударил. Их сразу увезли. Двое пьяных пытались сбежать в другой подъезд, их поймали, - говорит Юлия. - У некоторых из них есть судимости, более того, я слышала, что одна из женщин вышла из тюрьмы только 29 сентября, может, они так отмечали! Вообще, эта компания и раньше тут постоянно выпивала, но я все время на работе, их особо не видела. У нас всех здесь арендное жилье. Знаю, что арендатор этой квартиры - пенсионер. Но его я уже давно не видела.

Мужчину, в которого выстрелил милиционер, доставили в больницу Фото: жильцы дома №3

КОММЕНТАРИЙ ГУВД

«Предупредительные выстрелы не успокоили, сотрудник был вынужден выстрелить в ногу»

В ГУВД Мингорисполкома говорят, что в тот вечер милиционеры сначала не раз предупреждали о том, что могут применить физическую силу или использовать оружие. Но компанию это не остановило.

- Один из них попытался завладеть табельным оружием сотрудника, были произведены предупредительные выстрелы в сторону, - говорят в ГУВД Мингорисполкома. - Но это не успокоило нападавшего, и сотрудник был вынужден произвести один выстрел ему в ногу.

Мужчину со сквозным ранением левой голени доставили в больницу, а остальных - в центр изоляции правонарушителей ГУВД. В Следственном комитете говорят, что на нападавшего завели уголовное дело по ст. 364 УК (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел), по ней грозит до 6 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей. Его друзья проходят по этому делу как свидетели. Тем не менее, их ждет административное наказание. Известно, что все они и раньше не раз привлекались к уголовной ответственности.