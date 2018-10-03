Победа ЦСКА над «Реалом»: Влашич лидер пионеротряда и 8 миллинов евро на билетах

СЕГОДНЯ 17:34 2018-10-03T17:42:23+03:00

Белорусский тренер ЦСКА добился сенсационной победы над «Реалом» (1:0) с игроками, которые еще недавно были резервистами. Виктор Гончаренко успевал и заводить трибуны [видео]

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После матча Виктор Гончаренко показал себя не только как сильный тактик, но и как оратор. Он рассказал как...

…ВЛАШИЧ СТАЛ ЛИДЕРОМ ПИОНЕРОТРЯДА

Сейчас в ЦСКА роль лидера взял на себя хорват Никола Влашич, которому в четверг исполнится 21 год. Уже на 66-й секунде он забил победный мяч «Реалу».

- Он был великолепен не только в этом матче, но и во всех предыдущих, - отметил Гончаренко. - Придя в команду, он присмотрелся, понял, что надо стать лидером в этом пионеротряде, как вы нас называете. Гол «Реалу» характеризует то, какую пользу он нам сегодня приносит. Он амбициозен, хочет играть, а не сидеть на скамейке. Он сделал правильный шаг, придя к нам.

Кто же этот Влашич? В 16 лет и 9 месяцев стал самым молодым хорватом, забивавшим в еврокубках (играл за «Сплит»). Им интересовались «Челси» и «Реал», но в 19 лет он перешел в «Эвертон» (за 11 млн. евро). Однако когда уволили Рональда Кумана, он потерял место в составе (поэтому не поехал на чемпионат мира). В ЦСКА он перешел до лета на правах аренды без права выкупа (хотя клуб был готов заплатить 10 миллионов евро за полноценный трансфер), чтобы иметь больше игровой практики. Кстати, мама Николы - чемпионка Югославии по лыжным гонкам, папа – легкоатлет, чемпион Средиземноморских игр-1983 и действующий обладатель рекорда Хорватии в десятиборье, сестра Бланка Влашич - прыгунья в высоту, вице-чемпионка Олимпиады-2008 и 4-кратная чемпионка мира.

Никола Влашич только что забил мяч. Фото: pfc-cska.com

ЦСКА называют пионеротрядом из-за молодости игроков. Федор Чалов в свои 20-лет - главный нападающий. Еще год назад 22-летний Никита Чернов был в «Урале», да и играл не всегда, а 20-летний Ильзат Ахметов тренировался преимущественно с молодежным составом «Рубина». Его одногодка Иван Обляков начал более-менее постоянно играть за «Уфу» лишь в этом году, чем и приглянулся ЦСКА. 19-летний исландец Сигурдссон пришел за 4 млн. евро из скромного шведского клуба «Норчепинг». 22-летний защитник Бекао арендован из бразильской «Байи». Словенец Яка Бийол (19 лет) за 400 тыс. евро пришел из «Рудара». Игорь Акинфеев свои 32 года на этом фоне смотрится как последний из могикан. Равно как на этом фоне меркнет тот факт, что «Реал» играл не в оптимальном составе (Бэйл, Иско, Марсело травмированы, Рамосу дали отдохнуть).

…ГОЛ СНЯЛ ОКОВЫ

После гола Влашича «армейцы» периодически убегали в контратаки, но в основном героически оборонялись, призвав на помощь удачу (мяч трижды попадал в штанги и перекладины). Но это не преуменьшает значимость победы.

- Мы отлично поработали в защите, были сплоченными, дерзкими, - объявил слагаемые успеха Виктор Гончаренко. - Быстрый гол, с одной стороны, усилил давление, с другой - снял оковы с нас. Надо понимать, что против нас был лучший клуб мира. Они в любую минуту могут создать момент и забить. До последних секунд нельзя верить, что ты выиграешь у «Реала», но это произошло.

Формально «Реал» сейчас действительно лучший клуб мира. Хотя на старте сезона команда испытывает игровые проблемы: до этого в чемпионате Испании мадридцы проиграли «Севилье» (0:3), сыграли вничью с «Атлетико» (0:0). Игра в Москве стала третьей подряд без забитых мячей (такое с «Реалом» случилось впервые за 11 лет).

Не зря мы недавно писали: «Армейцы» точно поборются с чешской «Викторией» за третье место, но ведь Гончаренко подопечным наверняка скажет: можно замахнуться на большее.

…ПОБЕДА НАД «БАВАРИЕЙ» СТАЛА КОНЦОМ БАТЭ

Гончаренко вспомнил историческую победу БАТЭ над «Баварией» в интересном ракурсе:

- Мы наслаждаемся сегодняшним вечером. Но хочу сказать важную вещь: помню матч, который БАТЭ выиграл у «Баварии» со счетом 3:0 (тогда счет был 3:1. - Ред.), и в нем, кстати, играл Кроос. Это стало концом той команды в БАТЭ. Надеюсь, здесь такое не повторится, мы будем дальше расти и развиваться.

Что имеет в виду тренер? Тогда БАТЭ, обойдя «Лилль», с третьего места вышел в 1/16 Лиги Европы, где минимально уступил «Фенербахче» (0:0, 0:1). Но в следующем сезоне случился «карагандец»: борисовчане споткнулись уже на первом барьере в лице «Шахтера» из Караганды, завершили выступление и остались на год без еврокубков. Гончаренко считает, что после «Баварии» был эмоциональный спад в командной игре.

…КАПСКИЙ ЗВОНИЛ ПОСЛЕ КАЖДОЙ ИГРЫ

Победу Гончаренко посвятил Анатолию Капскому:

- Несмотря на то, что у меня хорошее настроение, хотел бы посвятить победу моему другу, второму отцу - Анатолию Капскому, который недавно ушел из жизни. Для меня это большая потеря. После каждой игры он мне звонил, поздравлял. Сегодня бы он тоже порадовался этой прекрасной победе.

ЗАКУЛИСЬЕ

Гончаренко заводил трибуны

«Армейцы» опубликовали видео из раздевалки после матча. Входящего Гончаренко игроки встретили овацией. Кто-то из футболистов за кадром сказал:

- Браво, Михалыч, заводили трибуны!

- А что оставалось делать? - улыбнулся тренер.

С президентом ЦСКА Евгением Гинером Гончаренко по-свойски обнялся:

- Устали смотреть? А нам как тяжело: сколько это все тянется, - задал риторический вопрос коуч, намекая на нервную концовку матча.

Благодаря победе подопечные Виктора Гончаренко, набрав четыре очка, вышли на первое место в группе G, у «Реала» и «Ромы» по три очка, у «Виктории» - одно. В третьем туре московский клуб 23 октября в гостях сыграет с «Ромой», причем без Акинфеева, который на 95-й минуте за разговоры с рефери схлопотал две желтые карточки и был удален.

А В ЭТО ВРЕМЯ

НА БИЛЕТАХ ЦСКА ЗАРАБОТАЛ ПОЧТИ ОДНУ ШЕСТУЮ БЮДЖЕТА

ЦСКА матчи Лиги чемпионов решил проводить не на родном стадионе, где вместимость 30 тысяч зрителей, а в «Лужниках» (матч с «Реалом» собрал 71 тысячу зрителей). Фанаты недовольны, но это решение солидно пополнило казну. По данным «Советского спорта», выручка ЦСКА от продажи пакетов на три домашние игры и одиночных билетов на «Реал» составила чуть более 684 миллионов российских рублей. Если отнять стоимость аренды арены (19,5 млн. рос. рублей за три матча), то получится прибыль 665 миллионов российских рублей - это 8,8 миллиона евро. Еще 2,7 миллиона евро ЦСКА получит от УЕФА как гонорар за победу. Учитывая, что бюджет клуба - около 65 миллионов евро, это и финансовая победа.