Погибший в горах Андрей Богомолов сорвался с высоты 500 метров

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-03T18:11:09+03:00

Известный белорусский IT-бизнесмен пошел в сложнейший поход в одиночку и не использовал страховку [схема]

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В горах на севере Италии разбился 40-летний белорусский IT-бизнесмен Андрей Богомолов. Он сорвался с 500-метровой высоты. В этот же день в итальянских Альпах в течение нескольких часов погибли еще два человека: итальянская газета La Repubblica назвала этот день «черным воскресеньем».

Андрей Богомолов был экспертом в сфере инвестиционного менеджмента, управления риском, финансового и бизнес-анализа. В 2008 году он первым стал резидентом Парка высоких технологий в статусе индивидуального предпринимателя - и до сих пор является единственным ИП в парке.

Белорусский IT-бизнесмен Андрей Богомолов разбился в горах Италии.

«Искал попутчиков в поход, но в результате пошел один»

Андрей Богомолов поднимался на гору Ортлес, ее высота почти четыре километра - это самая высокая точка провинции Больцано:

- Инцидент произошел на высоте 2800 метров, - пишет итальянская пресса. - Альпинист не был привязан к страховочному трос. Двигаясь по участку виа феррата (сложный участок, оборудованный металлическими страховочными тросами. - Ред.), он обогнал группу альпинистов, поприветствовал их, а потом ушел вперед. Альпинисты из этой группы стали свидетелями происшествия и вызвали помощь. Вертолет привез на эту высоту троих спасателей. Они нашли тело и доставили его в долину.

Инцидент произошел на высоте 2800 метров.

Полиция долго не могла установить личность погибшего, у него с собой не было документов.

- За два дня до своей гибели Андрей написал в Фейсбуке о том, что приглашает составить ему компанию для скоростного восхождения. К сожалению, никто из друзей не смог присоединиться, и Андрей пошел один. Серьезная физическая подготовка, более десяти лет в альпинизме, он часто ходил в горы в одиночку, - рассказал «Комсомолке» близкий друг Андрея Сергей Готин.

Таким снаряжением Андрей пользовался в горах. Фото из его Facebook.

Этот маршрут называют одним из самых тяжелых в Европе. Отдельные участки имеют сложность категорий A/B, а также C/D и вплоть до Е.

- Подъем требует не только наличия полного альпинистского снаряжения, но и отличной подготовки, выносливости, опыта и хорошей физической формы, - сказано в путеводителях. Говорят, подножие горы усыпано памятниками в честь тех, кто не дошел до вершины.

Такие кресты встречаются в горах Италии. Фото Андрея Богомолова.

«Он любил высоту во всем»

Андрей окончил Академию управления в Минске, а потом - аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию в Университете Тренто на севере Италии.

- Андрей все время учился, получал дипломы по разным специальностям, - рассказала «Комсомолке» подруга Андрея Алина Ананьева. - Он находил ярких творческих людей и начинал поддерживать их - для него это было крайне важно, он получал от этого энергетический заряд. «Получать удовольствие» - одно из его любимых выражений. Но потом он стал заниматься более специализированными вещами и постепенно перебрался в Европу.

- Он любил путешествовать по горам на машине, любил ночевать в палатке, много плавал в озерах Беларуси и в альпийских горных речках, - рассказала подруга Андрея Елена Барышевская. - Постепенно стал ходить в горные походы, занимался горными лыжами, позже - альпинизмом. В последнее время жил в итальянском Тренто, много летал по миру. Он любил высоту. Во всем - в себе, в воспитании духа и тела. Высоту в горах и волю. Волю смочь, дойти, выстоять. А потом он спускался вниз и с гордостью рассказывал о новой высоте или просто о безумно красивых видах.

Сложные участки на маршруте оборудованы металлическими страховочными тросами. Фото Андрея Богомолова.

В среду Андрей должен был отправиться в Будапешт со своей девушкой Кристиной на церемонию вручения очередного диплома. Его семья сейчас занимается урегулированием всех вопросов между Италией и Беларусью, у Андрея остались мама и старшая сестра. Прощание пройдет в Минске и Гомеле - Андрей оттуда родом.