Белорусский футболист разбил журналисту ноутбук. И вручил взамен новый

СЕГОДНЯ 17:45 2018-10-03T17:49:27+03:00

Сергей Политевич в игровом эпизоде просто выбил мяч, но что-то пошло не так [видео]

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В воскресенье в чемпионате Казахстана «Кайрат» играл с «Актобе» (6:1). Белорусский защитник «Кайрата» Сергей Политевич в борьбе за мяч выбил его в аут. Мяч полетел в медиа-зону и попал в ноутбук журналиста. После этого ноутбук представлял собой жалкое зрелище.

Из ситуации Политевич и «Кайрат» вышли красиво. Оперативно Сергей выступил с видеообращением в поисках того самого журналиста. Миссия завершились быстро и успешно. Сегодня футболист познакомился с владельцем разбитого ноутбука и вручил журналисту новый девайс как презент от клуба.

На тренировочной базе алматинского «Кайрата» прошла встреча защитника основной команды Сергея Политевича и казахстанского журналиста Сейла Кожатая. Фото: ФК "Кайрат"

Сергей, разумеется, сказал, что не целил именно в ноутбук и мяч прилетел в него совершенно случайно, сообщает сайт «Кайрата».