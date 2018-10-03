2018-10-03T17:49:27+03:00
Спорт

Белорусский футболист разбил журналисту ноутбук. И вручил взамен новый

Сергей Политевич в игровом эпизоде просто выбил мяч, но что-то пошло не так [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
Давно известно, что у Сергея Политевича сильный удар. Фото: ФК "Кайрат"Давно известно, что у Сергея Политевича сильный удар. Фото: ФК "Кайрат"
Изменить размер текста:

В воскресенье в чемпионате Казахстана «Кайрат» играл с «Актобе» (6:1). Белорусский защитник «Кайрата» Сергей Политевич в борьбе за мяч выбил его в аут. Мяч полетел в медиа-зону и попал в ноутбук журналиста. После этого ноутбук представлял собой жалкое зрелище.

Из ситуации Политевич и «Кайрат» вышли красиво. Оперативно Сергей выступил с видеообращением в поисках того самого журналиста. Миссия завершились быстро и успешно. Сегодня футболист познакомился с владельцем разбитого ноутбука и вручил журналисту новый девайс как презент от клуба.

На тренировочной базе алматинского «Кайрата» прошла встреча защитника основной команды Сергея Политевича и казахстанского журналиста Сейла Кожатая. Фото: ФК "Кайрат"

На тренировочной базе алматинского «Кайрата» прошла встреча защитника основной команды Сергея Политевича и казахстанского журналиста Сейла Кожатая. Фото: ФК "Кайрат"

Сергей, разумеется, сказал, что не целил именно в ноутбук и мяч прилетел в него совершенно случайно, сообщает сайт «Кайрата».

Сергей Политевич обратился к журналисту, которому разбил ноутбук. Источник: ФК Кайрат

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Вокруг арен»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«С передачи Капского забил Драгун». На игре БАТЭ и «Динамо» была мистика
По мнению Алексея Баги «все оголенные провода стеклись в Борисов». Фанаты БАТЭ почтили память ушедшего из жизни Анатолия Капского гигантским портретом, а все трибуны стоя аплодировали стоя на 53-й минуте [23 фото]
Выиграет ли Роналду Лигу чемпионов с третьим клубом в карьере?
Сегодня стартует главный клубный турнир мира. Перед началом нового сезона Лиги чемпионов мы навели фокус на пять главных интриг, которые будут еще сильнее притягивать внимание к футбольному зрелищу
Новости 24
В Бресте открыли второй в стране хоспис
Бабушка выпивала с внучкой и получила ножевые ранения
В Слуцком районе мужчина хотел сжечь четверых
В Минске поймали воспитательницу детсада с 108 литрами спиртного
Боровик в полтора килограмма нашла жительница Лиды
В Гродно подростки убили птицу, швыряя ее в стену, милиция проводит проверку
Из-за контрабандных сигарет от поезда отцепили вагон, а пассажиров «уплотнили»
Фото: в Гомеле прошли Международные научные чтения, посвященные памяти Ивана Науменко
В Минске в подпольном казино играли в покер на деньги под видом спортивных турниров
В Гродно поймали воровку еще до того, как в магазине обнаружили пропажу
Пенсионер пилил дрова и получил смертельную травму
В Новополоцке молодую маму судили за то, что она ударила милиционера ногой по лицу
Лось вышел на дорогу: три человека пострадали, помято четыре авто
Грузовик съехал в кювет, водителя зажало так, что его пришлось вырезать из кабины