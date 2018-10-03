Белорусский футболист разбил журналисту ноутбук. И вручил взамен новый
В воскресенье в чемпионате Казахстана «Кайрат» играл с «Актобе» (6:1). Белорусский защитник «Кайрата» Сергей Политевич в борьбе за мяч выбил его в аут. Мяч полетел в медиа-зону и попал в ноутбук журналиста. После этого ноутбук представлял собой жалкое зрелище.
Из ситуации Политевич и «Кайрат» вышли красиво. Оперативно Сергей выступил с видеообращением в поисках того самого журналиста. Миссия завершились быстро и успешно. Сегодня футболист познакомился с владельцем разбитого ноутбука и вручил журналисту новый девайс как презент от клуба.
На тренировочной базе алматинского «Кайрата» прошла встреча защитника основной команды Сергея Политевича и казахстанского журналиста Сейла Кожатая. Фото: ФК "Кайрат"
Сергей, разумеется, сказал, что не целил именно в ноутбук и мяч прилетел в него совершенно случайно, сообщает сайт «Кайрата».
Сергей Политевич обратился к журналисту, которому разбил ноутбук. Источник: ФК Кайрат
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