2018-10-03T18:38:57+03:00
Общество

С 3 октября начали принимать заявки на новую лотерею Green Card 2020

Участвовать могут и белорусы. Посольство США напоминает, как сделать все правильно.
Ольга ШЕСТАКОВА
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Сегодня начали принимать заявки на новую лотерею Green Card 2020. Фото с сайта pixabay.comСегодня начали принимать заявки на новую лотерею Green Card 2020. Фото с сайта pixabay.com
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Лотерея Green Card проходит в США каждый год, на кону – право мигрировать в Штаты. Участвовать в лотерее может любой желающий из Беларуси, подача заявления – бесплатная.

Посольство США в Беларуси напоминает, что единственный путь подать заявку – заполнить ее на сайте dvlottery.state.gov и никаком другом. Подача довольно простая, нужно заполнить анкету, тоже довольно несложную – правильно написать латинкой имя, присоединить свежую фотографию, уложимться в час (если не получится, можно начать снова).

Главное условие – родиться в стране-участнице лотереи (Беларусь в них входит), иметь оконченное среднее образование или два года трудового стажа в течение последних 5 лет по специальности, которая требует двухлетнего профессионального обучения.

Онлайн-регистрация для участия в лотерее Green Card 2020 закончится 6 октября 2018 года в 12:00 по восточному американскому времени, это 19.00 по белорусскому.

Посольство напоминает, как правильно подавать заявку.

Посольство напоминает, как правильно подавать заявку.

В результате вы получите номер подтверждения, по которому потом нужно будет проверять результат. Сам розыгрыш лотереи состоится в апреле-мае 2019 года, проверять результат можно с 7 мая.

Розыгрыш проходит заранее, так что сейчас подаются заявки на Green Card, которую можно будет получить в 2020 году. Разыграть планируется 50 тысяч карт. Тех, кто выиграет, позовут в консульства США для собеседования. Если все пройдет успешно, нужно будет заплатить сбор за выдачу иммиграционной визы.

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