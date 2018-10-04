«Мы растим польского и чилийского фермера, но не белорусского». Почему в магазинах мало хороших отечественных яблок?

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-04T09:53:35+03:00

Такие яблоки белорусские фермеры готовы поставлять в наши магазины, но почему-то покупатели их там не видят. Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Фермеры говорят, что продавать в Россию выгоднее, а торговые сети уверяют, что весь хороший урожай проходит мимо них

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Благодаря теплому лету год выдался урожайным: плодов и ягод собрали на 40% больше, чем в прошлом году. А количество яблок и вовсе бьет рекорды. Но при этом на магазинных полках в основном лежит импорт: Польша, Германия, Нидерланды… Яблочный вопрос дошел даже до президента, который поручил задействовать все мощности для их заготовки и закупки и установить достойную цену.

Чтобы разобраться, почему в Беларуси так трудно найти хорошие белорусские яблоки, Министерство антимонопольного регулирования и торговли пригласило торговые сети, фермеров и сельхозорганизации на «очную ставку». Побывала на этом совещании и «Комсомолка».

«Если белорусские яблоки есть в магазинах, то почему-то квадратные»

- Наша продукция не хуже польской и может заполнить все полки, - недоумевает глава хозяйства «Боярский сад» Иван Яципович. – Обидно, когда заходишь в магазины, а там в основном яблоко импортное. Если наше лежит, то квадратное почему-то. Честно говоря, в некоторых сетях белорусское яблоко иногда гораздо хуже, чем мы отдаем на переработку.

На совещание в МАРТ фермеры приехали не с пустыми руками – привезли целые коробки как на подбор крупных и красивых яблок. Почему их нет в наших магазинах? Одна из основных причин – цена. Та, что предлагают торговые сети, производителям невыгодна.

- Я сегодня отгружаю фуру на Россию, снял первый попавшийся ящик. Вот такое яблоко идет, - демонстрирует свой урожай Иван Яципович. – Но когда звонишь в торговые сети, они говорят: у нас тендер, вы влезете в 30 копеек? Ну, можно влезть в 30 копеек. Но это еще привезти надо, плюс тара и все остальное. А как привезешь, говорят: давайте еще 30% сбросим? Такое впечатление, что мы, белорусы, не любим сами себя. Мы растим польского фермера, чилийского, немецкого, но не белорусского.

В основном наши яблоки отправляются в Россию.

- Российский рынок предлагает цену как минимум в полтора раза выше, - говорит глава крестьянского фермерского хозяйства «Спартан-Агро» Игорь Абрамчик. - На сегодня цена в России – 20 российских рублей с учетом того, что НДС мы выставляем нулевой, он нам еще вернется. В переводе на наши деньги это 75 копеек. Кто готов сегодня заключить договор по 75 копеек? А на поздние сорта цена в России будет не ниже рубля!

Фермеры были готовы прямо на месте договориться с магазинами о поставках яблок.Фото: Анна РЫБЧИНСКАЯ

Другая причина, по которой фермеры не слишком охотно сотрудничают с нашими торговыми сетями – отсрочки платежей. Из-за них поставщикам подолгу приходится ждать заработанных денег.

- Российская сторона берет машинами, рассчитывается наперед. А у нас мы 12 месяцев несем затраты, а потом до полугода ждем, пока рассчитаются сети, - рассказывает глава фермерского хозяйства «Януш» Вадим Януш.

А еще, по мнению производителей, белорусские магазины, в отличие от тех же российских, не всегда стремятся заинтересовать нашими яблочками покупателя.

- За пределами государства белорусское яблоко представлено действительно достойно. Указан сорт, маркировка. А у нас: яблоко зеленое, яблоко красное, яблоко кислое, яблоко урожая 2018 года. Безликое яблоко, - возмущается Лариса Буканович, замдиректора Толочинского консервного завода.

«Себестоимость польского яблока получается в разы ниже, чем нашего»

Торговля, в свою очередь, фермерским яблокам удивилась. И не в последнюю очередь потому, что в магазинах видят совсем другие плоды.

- Сердце – 160 ударов в секунду от всего, что я здесь слышу, - призналась директор Ассоциации розничных сетей Наталья Шаблинская. – Это (яблоки, которые привезли фермеры – Ред.) действительно достижение, огромный труд, его надо уважать и, конечно, продавать в нашей стране. Но к нам приходит не такое яблоко. В защиту торговых сетей могу сказать, что их основной целью, как и у вас, является прибыль. (…) Вы не должны удивляться тому, что у нас проходят тендеры. Заявляясь в этот тендер, мы не видим, о чем разговор. И когда материальному лицу приходит такой товар, он в состоянии развернуть партию. Мы знаем критерии, по которым товар не может поступить в магазин в связи с низким качеством. А если говорить о таком яблоке, то никто не откажется от его реализации.

По словам Натальи Шаблинской, фермерам стоило бы заранее обсудить поставки и их условия с торговыми сетями, потому что они уже заключили контракты на нынешний год с зарубежными продавцами.

- Вы не проинформировали сети хотя бы в мае-июне, что вы ожидаете такой урожай. И мы вместе с вами должны выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы у нас не было обязательств перед иностранными партнерами, чтобы не было штрафных санкций. Мы тоже связанные люди, - пояснила Наталья Шаблинская.

А представитель одной из крупных торговых сетей посетовал на то, что за границей закупать яблоко все равно почему-то дешевле:

- Польское яблоко мы привезли, растаможили, потратились на транспорт. Оно было куплено у перекупщиков в Польше, так что там еще маржа этого перекупщика. В итоге себестоимость польского яблока почему-то получается в разы ниже, чем нашего. И потом у нас спрашивают, почему мы покупаем польское яблоко, а не белорусское!

Результат: в магазинах станет в два раза больше белорусских яблок

В конце концов на защиту отечественных производителей встал МАРТ, который решил обязать магазины продавать больше наших яблок. Принять соответствующее постановление могут уже на этой неделе.

- Розничный торговый объект, который реализует яблоки, обязан иметь от одного до трех видов яблок отечественного производства. С учетом высокого урожая в этом году, мы вводим временную норму по повышению этого обязательного наличия яблок отечественного производства в два раза, - рассказал журналистам первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович. – На встрече с фермерами мы убедились, что соответствующие объемы в стране имеются, заинтересованность в налаживании контактов и заключении договоров есть и с одной, и с другой стороны. Думаю, наше постановление будет определенным импульсом, чтобы этот контакт состоялся быстрее.

К ценовым барьерам (а их, например, вводили в этом году для того, чтобы защитить белорусских производителей сахара от дешевого импорта) МАРТ решил не прибегать.

- Голосует в любом случае потребитель своим рублем. Если белорусское яблоко в хорошем ассортименте и достойного качества будет представлено, условно, по 1,5 рубля, то голландское яблоко по 5.50 будет проигрывать, - подытожил Артур Карпович.