Билеты на детское «Евровидение-2018» разлетелись за двое суток
Билеты на финал международного музыкального конкурса, который пройдет в «Минск-Арене» 25 ноября, поступили в продажу 2 октября. К утру 4 октября выбор остался небольшой. Можно еще приобрести билет на танцпол за 10 рублей, несколько сотен доступных к бронированию квитков в секторах на галерке. Все лучшие места раскуплены!
Организаторы конкурса предлагают также купить билеты на генеральную репетицию конкурса 24 ноября. Цены от 6 до 9 рублей. И свободных мест пока достаточно. Генеральная репетиция пройдет в формате гала-концерта, все будет ровно так же, как во время самого шоу. Именно в ходе этой репетиции жюри оценивает конкурсантов, а полученные результаты уже объявляют в прямом эфире во время финала.
Всего в продажу поступило 22 тысячи билетов (включая генеральную репетицию и финал). Часть забронирована для воспитанников детских домов и одаренных детей, сообщили в пресс-службе "Белтелерадиокомпании".
Напомним, детское «Евровидение-2018» соберет рекордное количество участников - 20 стран, в том числе Украина, которая поначалу собиралась отказаться из-за финансовых проблем.