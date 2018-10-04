2018-10-04T14:50:14+03:00
Общество

Женщине, у которой в прошлом году забрали сына за долги по коммуналке, вернули ребенка

Могилевчанка устроилась на работу и погасила все задолженности
Алеся ДОБЫШ
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Общая задолженность за коммуналку была внушительной - 982 рубля.Общая задолженность за коммуналку была внушительной - 982 рубля.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Историю, как у Инессы из Могилева за долги по коммуналке забрали ребенка, мы рассказали вам в октябре 2017-го. Тогда в ее квартире не было света, газа и горячей воды, она нигде не работала - с должности бухгалтера ее уволили за прогулы. Вместе с 11-летним Денисом Инесса жила на деньги, которые получала от продажи своих золотых украшений. Могилевчанка не пила и не стояла на учете. В городе ей принадлежат две квартиры: в одной она жила с сыном, вторая досталась в наследство от родственников. Когда комиссия из школы приехала домой к Инессе и ее сыну, там было чисто и аккуратно, но оказалось, что за долги отключили свет и газ. Общая задолженность за коммуналку была внушительной - 982 рубля.

- Из продуктов питания в квартире был стаканчик бульона и какой-то салат в баночке. Когда у мамы спросили, как она обеспечивает горячее питание ребенку, она сказала, что ездит во вторую квартиру, где отключен только свет, там готовит еду и привозит, - рассказывала заместитель начальника отдела образования администрации Октябрьского района Могилева Эмилия Поляк.

Тогда Инесса объясняла нам, что у нее «катастрофа в душе», и она не видит выхода из ситуации. «На какую бы работу я ни устроилась, у меня бы все равно не хватило денег, чтобы оплатить эти коммунальные и еще достойно жить с ребенком».

20 сентября ее сына забрали в приют. Чтобы его вернуть, мама должна была выполнить несколько обязательных условий: устроиться на работу, погасить задолженность по квартире.

В администрации Октябрьского района Могилева нам рассказали, что ребенка вернули в семью. В приюте он жил полгода.

- Мальчик вернулся домой 2 марта этого года. Мама ребенка работает уборщицей, на предприятии ее характеризуют положительно, - говорит Ольга Комлева, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Октябрьского района Могилева. - Женщина полностью погасила задолженность по коммунальным платежам в той квартире, где проживает, в октябре 2017-го ей подключили газ и электричество. Ребенка она постоянно навещала в приюте, общалась с ним. То есть Инесса выполнила все требования - и сына ей вернули. В течение года семью будут навещать специалисты из школы и приюта.

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