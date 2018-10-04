«Сынок, ты побегал сегодня?» Ко Дню матери на Цнянке устроят праздничный забег

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-04T11:40:59+03:00

#БегуЗаМаму — городской кросс для любителей бега. Мы бежим, чтобы преодолеть себя и стать сильнее. Посвящаем километры и медаль родным и любимым — нашим мамам! Фото: Ольга АНЦИПОВИЧ

На финише кроме медалей будут горячие напитки и «угощение от мамы»

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Легкоатлетический забег #БегуЗаМаму состоится у Цнянского водохранилища 14 октября. Участникам предлагают три дистанции: 1,5, 5 и 10 км. Старты раздельные: 9:45 (1,5 км) и 10:15 (5 и 10 км).

#БегуЗаМаму — городской кросс для любителей бега. Мы бежим, чтобы преодолеть себя и стать сильнее. Посвящаем километры и медаль родным и любимым — нашим мамам! - отмечают организаторы.

Ожидается, что в кроссе примут участие от 500 до 1 000 человек. Каждому выдадут стартовый номер участника с чипом для электронного хронометража (на дистанциях на 5 и 10 км). На трассе для бегунов оборудуют пункты гидрации (вода и фрукты).

Финишеры получат медаль, а также подарки, в том числе мамам бегунов (оригинальные открытки) и угощения (блинчики/сырники/ватрушки), горячие напитки (глинтвейн/кисель/компот/чай).

Главная цель забега – создать праздничное настроение. Участники смогут сделать фото, распечатать на месте в виде открытки с поздравлением.

Для участия необходимо оплатить стартовый взнос (от 10 до 39 рублей в зависимости от дистанции и даты регистрации). Подробную информацию и алгоритм регистрации можно узнать здесь.

Забег пройдет в живописном месте.

Программа

8:00 - 9.30 - выдача стартовых номеров (только для иногородних)

9:30 - 9:45 - разминка

09:45 - старт на 1,5 км

10:15 - старт на 5 и 10 км

11:20 - награждение победителей

13:00 - закрытие дистанции

Схема трассы.