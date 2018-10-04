«Сынок, ты побегал сегодня?» Ко Дню матери на Цнянке устроят праздничный забег
Легкоатлетический забег #БегуЗаМаму состоится у Цнянского водохранилища 14 октября. Участникам предлагают три дистанции: 1,5, 5 и 10 км. Старты раздельные: 9:45 (1,5 км) и 10:15 (5 и 10 км).
#БегуЗаМаму — городской кросс для любителей бега. Мы бежим, чтобы преодолеть себя и стать сильнее. Посвящаем километры и медаль родным и любимым — нашим мамам! - отмечают организаторы.
Ожидается, что в кроссе примут участие от 500 до 1 000 человек. Каждому выдадут стартовый номер участника с чипом для электронного хронометража (на дистанциях на 5 и 10 км). На трассе для бегунов оборудуют пункты гидрации (вода и фрукты).
Финишеры получат медаль, а также подарки, в том числе мамам бегунов (оригинальные открытки) и угощения (блинчики/сырники/ватрушки), горячие напитки (глинтвейн/кисель/компот/чай).
Главная цель забега – создать праздничное настроение. Участники смогут сделать фото, распечатать на месте в виде открытки с поздравлением.
Для участия необходимо оплатить стартовый взнос (от 10 до 39 рублей в зависимости от дистанции и даты регистрации). Подробную информацию и алгоритм регистрации можно узнать здесь.
Забег пройдет в живописном месте.
Программа
8:00 - 9.30 - выдача стартовых номеров (только для иногородних)
9:30 - 9:45 - разминка
09:45 - старт на 1,5 км
10:15 - старт на 5 и 10 км
11:20 - награждение победителей
13:00 - закрытие дистанции
Схема трассы.
Вдоль дистанции организаторы обещают мотивирующие плакаты.
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